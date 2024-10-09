Сладкий перец, фаршированный брынзой: рецепт популярной закуски

Если вы возьмете сладкий перец разного цвета, то получите красивый вариант вкусной, пикантной закуски на праздничный стол.
Вам понадобится болгарский перец, брынза, масло сливочное, чеснок и зелень. Подготовьте перцы, приготовьте начинку, нафаршируйте перцы и нарежьте их на кольца.
Ингредиенты
- перец болгарский крупный
- 4 шт.
- брынза
- 200 г
- масло сливочное
- 100 г
- чеснок
- 3 зубчика
- черный перец молотый
- зелень (укроп, петрушка)
- Перец вымойте и очистите от семян и плодоножек.
- Один перчик нарежьте мелкими кубиками.
- Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.
- Сливочное масло достаньте заранее из холодильника.
- Чеснок очистите и измельчите.
- Брынзу натрите на мелкой терке. Добавьте мягкое сливочное масло, чеснок и черный молотый перец и взбейте блендером до однородной массы. В эту массу добавьте нарезанный перец и зелень. Перемешайте.
- Нафаршируйте подготовленные перцы начинкой и отправьте в холодильник на 5-6 часов.
- Перед подачей на стол нарежьте перец средними кольцами и украсьте зеленью.
Советы:
- Начиненный перец можно оставить на ночь.
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