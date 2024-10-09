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Сладкий перец, фаршированный брынзой: рецепт популярной закуски

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
157 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
113
Время на прочтение
1 мин
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Сладкий перец, фаршированный брынзой: рецепт популярной закуски

Сладкий перец фаршированный брынзой / Фото: Credits

Если вы возьмете сладкий перец разного цвета, то получите красивый вариант вкусной, пикантной закуски на праздничный стол.

Вам понадобится болгарский перец, брынза, масло сливочное, чеснок и зелень. Подготовьте перцы, приготовьте начинку, нафаршируйте перцы и нарежьте их на кольца.

Ингредиенты

перец болгарский крупный
4 шт.
брынза
200 г
масло сливочное
100 г
чеснок
3 зубчика
черный перец молотый
зелень (укроп, петрушка)
  1. Перец вымойте и очистите от семян и плодоножек.
  2. Один перчик нарежьте мелкими кубиками.
  3. Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте.
  4. Сливочное масло достаньте заранее из холодильника.
  5. Чеснок очистите и измельчите.
  6. Брынзу натрите на мелкой терке. Добавьте мягкое сливочное масло, чеснок и черный молотый перец и взбейте блендером до однородной массы. В эту массу добавьте нарезанный перец и зелень. Перемешайте.
  7. Нафаршируйте подготовленные перцы начинкой и отправьте в холодильник на 5-6 часов.
  8. Перед подачей на стол нарежьте перец средними кольцами и украсьте зеленью.

Советы:

  • Начиненный перец можно оставить на ночь.

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