Сладкий перец, фаршированный брынзой: рецепт популярной закуски

Если вы возьмете сладкий перец разного цвета, то получите красивый вариант вкусной, пикантной закуски на праздничный стол.

Вам понадобится болгарский перец, брынза, масло сливочное, чеснок и зелень. Подготовьте перцы, приготовьте начинку, нафаршируйте перцы и нарежьте их на кольца.

Ингредиенты перец болгарский крупный 4 шт. брынза 200 г масло сливочное 100 г чеснок 3 зубчика черный перец молотый зелень (укроп, петрушка)

Перец вымойте и очистите от семян и плодоножек. Один перчик нарежьте мелкими кубиками. Зелень промойте, обсушите и мелко нарежьте. Сливочное масло достаньте заранее из холодильника. Чеснок очистите и измельчите. Брынзу натрите на мелкой терке. Добавьте мягкое сливочное масло, чеснок и черный молотый перец и взбейте блендером до однородной массы. В эту массу добавьте нарезанный перец и зелень. Перемешайте. Нафаршируйте подготовленные перцы начинкой и отправьте в холодильник на 5-6 часов. Перед подачей на стол нарежьте перец средними кольцами и украсьте зеленью.

Советы:

Начиненный перец можно оставить на ночь.

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