Рецепты

Рецепты
64
1 мин

Сладкий перец, фаршированный брынзой: рецепт пикантной закуски

Сладкий перец, фаршированный брынзой — это пикантная, простая и легкая закуска.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
1 час. 10 мин.
107 ккал
Сладкий перец фаршированный брынзой

Сладкий перец, фаршированный брынзой / © Credits

Нежный, сливочный вкус в сочетании с ароматным перцем делают это блюдо вкусным и полезным. Перцы выбирайте небольших размеров.

Ингредиенты

перец сладкий
500 г
брынза (соленая)
400 г
твердый сыр
80 г
яйца куриные
3 шт.
чеснок
4 зубчика
паприка молотая
0,5 ч. л.
масло оливковое
петрушка свежая.

  1. Перец помойте, выньте хвостик и семечки.

  2. Петрушку промойте под проточной водой и измельчите.

  3. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  4. Твердый сыр натрите на мелкую терку.

  5. В миске разомните вилкой брынзу, добавьте яйца, чеснок, паприку, петрушку и перемешайте.

  6. Нафаршируйте перцы, заполняя их не очень плотно, сверху посыпьте твердым сыром, выложите в форму для запекания и полейте оливковым маслом.

  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.

Советы:

  • Если брынза не соленая, тогда массу для фаршировки перцев нужно посолить.

