- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 1 мин
Сладкий перец, фаршированный брынзой: рецепт пикантной закуски
Сладкий перец, фаршированный брынзой — это пикантная, простая и легкая закуска.
Нежный, сливочный вкус в сочетании с ароматным перцем делают это блюдо вкусным и полезным. Перцы выбирайте небольших размеров.
Ингредиенты
- перец сладкий
- 500 г
- брынза (соленая)
- 400 г
- твердый сыр
- 80 г
- яйца куриные
- 3 шт.
- чеснок
- 4 зубчика
- паприка молотая
- 0,5 ч. л.
- масло оливковое
-
- петрушка свежая.
-
Перец помойте, выньте хвостик и семечки.
Петрушку промойте под проточной водой и измельчите.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Твердый сыр натрите на мелкую терку.
В миске разомните вилкой брынзу, добавьте яйца, чеснок, паприку, петрушку и перемешайте.
Нафаршируйте перцы, заполняя их не очень плотно, сверху посыпьте твердым сыром, выложите в форму для запекания и полейте оливковым маслом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 35-40 минут.
Советы:
Если брынза не соленая, тогда массу для фаршировки перцев нужно посолить.