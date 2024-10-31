Сладкий тыквенный хлеб с крем-сырной начинкой: рецепт интересной выпечки

Если вы ищете идеальную осеннюю выпечку, которая удивит вас и ваших близких, обратите внимание на тыквенный хлеб с крем-сырной начинкой. Эта начинка создает нежный контраст с сочной тыквенной мякотью, что делает хлеб особенно вкусным и даже немного изысканным.
На странице veggieworldrecipes показали, как приготовить сладкий тыквенный хлеб с сыром. Этот десерт сочетает в себе уютный вкус тыквы с нежной сливочной сырой текстурой, создавая неповторимый вкус, который не оставит никого равнодушным.
Ингредиенты для хлеба:
- Мука 240 г
- Сахар 1 стакан
- Разрыхлитель 2 ч. л
- Сода ½ ч. л
- Корица 2 ч. л
- Мускатный орех ¼ ч. л
- Имбирь ¼ ч. л
- Соль ¼ ч. л
- Тыквенное пюре ½ стакана
- Яблочный уксус 1 ст. л
- Оливковое масло ½ стакана
- Ванильный экстракт 2 ч. л
Ингредиенты начинки:
- Сливочный сыр 1 стакан
- Сахар 3/4 стакана
- Ванильный экстракт 1 ч. л
- Кукурузный крахмал 1/2 ст. л
Ингредиенты кондитерской крошки:
- Сливочное масло (охлажденное) 1/4 стакана
- Мука 1/2 стакана
- Коричневый сахар 1/4 стакана
- Грецкие орехи 2 ст. л
- Корица 1/2 ч. л
Приготовление:
- В большую миску добавьте все ингредиенты для хлеба и хорошо перемешайте.
- В отдельной миске взбейте ингредиенты начинки.
- Выстелите форму для хлеба пергаментной бумагой и сбрызните маслом.
- Добавьте в форму половину тыквенного теста. С помощью лопатки разровняйте его. Сверху вылейте сливочно-сырную начинку и выровняйте слой. Затем вылейте оставшуюся часть тыквенного теста и выровняйте верхний слой.
- Нарежьте холодное масло кубиками. Добавьте все ингредиенты для кондитерской крошки и соедините все руками.
- Добавьте крошку сверху хлеба.
- Выпекайте его 55-60 минут при 176°C.
- Когда хлеб остынет, нарезайте и наслаждайтесь.
Попробуйте приготовить этот хлеб и он станет вашим любимым осенним рецептом.
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