Сладкий тыквенный хлеб с крем-сырной начинкой: рецепт интересной выпечки

Если вы ищете идеальную осеннюю выпечку, которая удивит вас и ваших близких, обратите внимание на тыквенный хлеб с крем-сырной начинкой. Эта начинка создает нежный контраст с сочной тыквенной мякотью, что делает хлеб особенно вкусным и даже немного изысканным.

На странице veggieworldrecipes показали, как приготовить сладкий тыквенный хлеб с сыром. Этот десерт сочетает в себе уютный вкус тыквы с нежной сливочной сырой текстурой, создавая неповторимый вкус, который не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты для хлеба:

Мука 240 г

Сахар 1 стакан

Разрыхлитель 2 ч. л

Сода ½ ч. л

Корица 2 ч. л

Мускатный орех ¼ ч. л

Имбирь ¼ ч. л

Соль ¼ ч. л

Тыквенное пюре ½ стакана

Яблочный уксус 1 ст. л

Оливковое масло ½ стакана

Ванильный экстракт 2 ч. л

Ингредиенты начинки:

Сливочный сыр 1 стакан

Сахар 3/4 стакана

Ванильный экстракт 1 ч. л

Кукурузный крахмал 1/2 ст. л

Ингредиенты кондитерской крошки:

Сливочное масло (охлажденное) 1/4 стакана

Мука 1/2 стакана

Коричневый сахар 1/4 стакана

Грецкие орехи 2 ст. л

Корица 1/2 ч. л

Приготовление:

В большую миску добавьте все ингредиенты для хлеба и хорошо перемешайте. В отдельной миске взбейте ингредиенты начинки. Выстелите форму для хлеба пергаментной бумагой и сбрызните маслом. Добавьте в форму половину тыквенного теста. С помощью лопатки разровняйте его. Сверху вылейте сливочно-сырную начинку и выровняйте слой. Затем вылейте оставшуюся часть тыквенного теста и выровняйте верхний слой. Нарежьте холодное масло кубиками. Добавьте все ингредиенты для кондитерской крошки и соедините все руками. Добавьте крошку сверху хлеба. Выпекайте его 55-60 минут при 176°C. Когда хлеб остынет, нарезайте и наслаждайтесь.

Попробуйте приготовить этот хлеб и он станет вашим любимым осенним рецептом.

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