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Сладкий тыквенный хлеб с крем-сырной начинкой: рецепт интересной выпечки

Сладкий тыквенный хлеб с крем-сырной начинкой: рецепт интересной выпечки

Сладкий тыквенный хлеб с крем-творожной начинкой / Фото: Credits

Если вы ищете идеальную осеннюю выпечку, которая удивит вас и ваших близких, обратите внимание на тыквенный хлеб с крем-сырной начинкой. Эта начинка создает нежный контраст с сочной тыквенной мякотью, что делает хлеб особенно вкусным и даже немного изысканным.

На странице veggieworldrecipes показали, как приготовить сладкий тыквенный хлеб с сыром. Этот десерт сочетает в себе уютный вкус тыквы с нежной сливочной сырой текстурой, создавая неповторимый вкус, который не оставит никого равнодушным.

Ингредиенты для хлеба:

  • Мука 240 г
  • Сахар 1 стакан
  • Разрыхлитель 2 ч. л
  • Сода ½ ч. л
  • Корица 2 ч. л
  • Мускатный орех ¼ ч. л
  • Имбирь ¼ ч. л
  • Соль ¼ ч. л
  • Тыквенное пюре ½ стакана
  • Яблочный уксус 1 ст. л
  • Оливковое масло ½ стакана
  • Ванильный экстракт 2 ч. л

Ингредиенты начинки:

  • Сливочный сыр 1 стакан
  • Сахар 3/4 стакана
  • Ванильный экстракт 1 ч. л
  • Кукурузный крахмал 1/2 ст. л

Ингредиенты кондитерской крошки:

  • Сливочное масло (охлажденное) 1/4 стакана
  • Мука 1/2 стакана
  • Коричневый сахар 1/4 стакана
  • Грецкие орехи 2 ст. л
  • Корица 1/2 ч. л

Приготовление:

  1. В большую миску добавьте все ингредиенты для хлеба и хорошо перемешайте.
  2. В отдельной миске взбейте ингредиенты начинки.
  3. Выстелите форму для хлеба пергаментной бумагой и сбрызните маслом.
  4. Добавьте в форму половину тыквенного теста. С помощью лопатки разровняйте его. Сверху вылейте сливочно-сырную начинку и выровняйте слой. Затем вылейте оставшуюся часть тыквенного теста и выровняйте верхний слой.
  5. Нарежьте холодное масло кубиками. Добавьте все ингредиенты для кондитерской крошки и соедините все руками.
  6. Добавьте крошку сверху хлеба.
  7. Выпекайте его 55-60 минут при 176°C.
  8. Когда хлеб остынет, нарезайте и наслаждайтесь.

Попробуйте приготовить этот хлеб и он станет вашим любимым осенним рецептом.

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