Корейка в пивном соусе: интересный рецепт

Корейка в пивном соусе / © Credits

Реклама

Рецептом на основе оригинального испанского блюда «Cabeza de lomo a la cerveza», поделился повар Eric Lahuerta и показал, как легко и просто приготовить это блюдо дома.

Ингредиенты Свиная корейка 500 г Средний лук 3 шт. Чеснок 3 зубчика Спелые помидоры 2 шт. Шампиньоны 150 г Темное пиво 2 банки по 330 мл Сливки 50 мл Оливковое масло Соль Свежемолотый перец

Приготовление

Нагрейте глубокую сковороду или сотейник с достаточным количеством оливкового масла. Мясо посолите и поперчите с обеих сторон. Обжарьте кусочки до золотистой корочки (по 2-3 мин с каждой стороны). Переложите на тарелку. В той же сковороде уменьшите огонь, добавьте измельченный чеснок и обжаривайте до легкого золотистого цвета — не пережаривайте, чтобы не стал горьким. Добавьте тонко нарезанный лук, томите его на среднем огне около 30 мин, периодически помешивайте. Он должен стать мягким, сладковатым и карамелизированным. Если видите, что лук подсыхает, добавьте 1-2 ложки воды или немного пива. Добавьте натертые или измельченные помидоры (можно заменить хорошим томатным соусом). Готовьте еще 10 мин, чтобы соус немного загустел. Добавьте нарезанные грибы и тушите все вместе еще 5 мин. Грибы должны стать мягкими, но не потерять структуру. Верните обжаренное мясо в сковороду. Влейте пиво так, чтобы оно покрывало кусочки. Если нужно — добавьте немного воды или бульона. Для более мягкого вкуса выберите темное или карамельное пиво без горчинки. Избегайте слишком горьких сортов IPA. Готовьте под крышкой на медленном огне 30 мин. Мясо должно стать нежным, а соус — насыщенным. Добавьте сливки, аккуратно перемешайте и тушите еще 2 мин. Соус должен стать нежным.

Подача

Выложите мясо на тарелку, полейте щедро пивным соусом с овощами. Идеальный гарнир — хрустящий картофель фри, запеченный картофель или свежий багет, который вы будете макать в остатки соуса до последней капли.

Это блюдо — пример того, как простые продукты могут создать ресторанную глубину вкуса. Пиво добавляет легкую карамельную горчинку, сливки — нежность, а овощи — насыщенность. Готовится не сложно, но эффект — вау!

Реклама

Приятного аппетита!