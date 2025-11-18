ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
35
Время на прочтение
2 мин

Сливочная намазка с форелью: рецепт закуски

Иногда для кулинарного наслаждения не нужно часами стоять у плиты, достаточно лишь качественных ингредиентов, немного фантазии и хлеба.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
210 ккал
Сливочная намазка с форелью

Сливочная намазка с форелью / © Credits

Именно такую идею воплотила фудблогер Monika Molecka, создав рецепт сливочной намазки из копченой форели. В результате получите, нежную, ароматную пасту, которая одинаково хорошо смотрится на завтраковом столе, в корзине для пикника или в качестве закуски к бокалу белого вина.

Ингредиенты

сливочный сыр
200 г
майонез
1 ст. л
каперсы
1 ст. л
свежий сок лимона
1 ст. л
укроп
1 ст. л
лук-шнитт
1 ст. л
петрушка
1 ст. л
соль
чёрный перец
копчёная форель
200 г

Приготовление

  1. В миске соедините сливочный сыр, майонез, лимонный сок и каперсы. Хорошо перемешайте до однородной кремовой консистенции.

  2. Добавьте зелень, она не только обогатит вкус, но и подарит намазке свежий аромат лета.

  3. Форель аккуратно разделите руками на небольшие кусочки и добавьте к смеси.

  4. Приправьте солью и перцем, еще раз перемешайте.

  5. Готовую намазку переложите в баночку или небольшой керамический сосуд, накройте и охладите в холодильнике хотя бы 30 мин.

Подача

Лучше всего эта сливочная намазка подходит на свежем ржаном или зерновом хлебе, подсушенном багете или крекерах. Попробуйте также добавить ложечку намазки к утреннему сэндвичу или для тостов с яйцом пашот.

Эта намазка — идеальное сочетание нежности и насыщенного вкуса. Форель дарит белок и полезные омега-3 жирные кислоты, зелень — витамины и аромат, а сливочный сыр создает ту самую шелковистую текстуру, которая тает на языке. К тому же блюдо легко хранится в холодильнике до 3 дней, просто достаньте, намажьте и наслаждайтесь.

Если хотите разнообразить вкус — добавьте щепотку лимонной цедры или несколько капель дижонской горчицы. А еще такая намазка прекрасно сочетается с бокалом сухого белого вина или шампанского.


Сливочная намазка с форелью — это маленькая гастрономическая роскошь, которую легко приготовить дома. Без суеты, без сложных техник, только свежая рыба, ароматная зелень и сливочная нежность.

Дата публикации
Количество просмотров
35
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie