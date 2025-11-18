Сливочная намазка с форелью: рецепт закуски

Сливочная намазка с форелью / © Credits

Реклама

Именно такую идею воплотила фудблогер Monika Molecka, создав рецепт сливочной намазки из копченой форели. В результате получите, нежную, ароматную пасту, которая одинаково хорошо смотрится на завтраковом столе, в корзине для пикника или в качестве закуски к бокалу белого вина.

Ингредиенты сливочный сыр 200 г майонез 1 ст. л каперсы 1 ст. л свежий сок лимона 1 ст. л укроп 1 ст. л лук-шнитт 1 ст. л петрушка 1 ст. л соль чёрный перец копчёная форель 200 г

Приготовление

В миске соедините сливочный сыр, майонез, лимонный сок и каперсы. Хорошо перемешайте до однородной кремовой консистенции. Добавьте зелень, она не только обогатит вкус, но и подарит намазке свежий аромат лета. Форель аккуратно разделите руками на небольшие кусочки и добавьте к смеси. Приправьте солью и перцем, еще раз перемешайте. Готовую намазку переложите в баночку или небольшой керамический сосуд, накройте и охладите в холодильнике хотя бы 30 мин.

Подача

Лучше всего эта сливочная намазка подходит на свежем ржаном или зерновом хлебе, подсушенном багете или крекерах. Попробуйте также добавить ложечку намазки к утреннему сэндвичу или для тостов с яйцом пашот.

Эта намазка — идеальное сочетание нежности и насыщенного вкуса. Форель дарит белок и полезные омега-3 жирные кислоты, зелень — витамины и аромат, а сливочный сыр создает ту самую шелковистую текстуру, которая тает на языке. К тому же блюдо легко хранится в холодильнике до 3 дней, просто достаньте, намажьте и наслаждайтесь.

Реклама

Если хотите разнообразить вкус — добавьте щепотку лимонной цедры или несколько капель дижонской горчицы. А еще такая намазка прекрасно сочетается с бокалом сухого белого вина или шампанского.



Сливочная намазка с форелью — это маленькая гастрономическая роскошь, которую легко приготовить дома. Без суеты, без сложных техник, только свежая рыба, ароматная зелень и сливочная нежность.