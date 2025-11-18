- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 35
- Время на прочтение
- 2 мин
Сливочная намазка с форелью: рецепт закуски
Иногда для кулинарного наслаждения не нужно часами стоять у плиты, достаточно лишь качественных ингредиентов, немного фантазии и хлеба.
Именно такую идею воплотила фудблогер Monika Molecka, создав рецепт сливочной намазки из копченой форели. В результате получите, нежную, ароматную пасту, которая одинаково хорошо смотрится на завтраковом столе, в корзине для пикника или в качестве закуски к бокалу белого вина.
Ингредиенты
- сливочный сыр
- 200 г
- майонез
- 1 ст. л
- каперсы
- 1 ст. л
- свежий сок лимона
- 1 ст. л
- укроп
- 1 ст. л
- лук-шнитт
- 1 ст. л
- петрушка
- 1 ст. л
- соль
-
- чёрный перец
-
- копчёная форель
- 200 г
Приготовление
В миске соедините сливочный сыр, майонез, лимонный сок и каперсы. Хорошо перемешайте до однородной кремовой консистенции.
Добавьте зелень, она не только обогатит вкус, но и подарит намазке свежий аромат лета.
Форель аккуратно разделите руками на небольшие кусочки и добавьте к смеси.
Приправьте солью и перцем, еще раз перемешайте.
Готовую намазку переложите в баночку или небольшой керамический сосуд, накройте и охладите в холодильнике хотя бы 30 мин.
Подача
Лучше всего эта сливочная намазка подходит на свежем ржаном или зерновом хлебе, подсушенном багете или крекерах. Попробуйте также добавить ложечку намазки к утреннему сэндвичу или для тостов с яйцом пашот.
Эта намазка — идеальное сочетание нежности и насыщенного вкуса. Форель дарит белок и полезные омега-3 жирные кислоты, зелень — витамины и аромат, а сливочный сыр создает ту самую шелковистую текстуру, которая тает на языке. К тому же блюдо легко хранится в холодильнике до 3 дней, просто достаньте, намажьте и наслаждайтесь.
Если хотите разнообразить вкус — добавьте щепотку лимонной цедры или несколько капель дижонской горчицы. А еще такая намазка прекрасно сочетается с бокалом сухого белого вина или шампанского.
Сливочная намазка с форелью — это маленькая гастрономическая роскошь, которую легко приготовить дома. Без суеты, без сложных техник, только свежая рыба, ароматная зелень и сливочная нежность.