Сливочная паста с беконом и вялеными помидорами: рецепт идеального ужина

Сливочная паста с беконом и вялеными помидорами / © Associated Press

Именно такова сливочная паста с беконом и вялеными помидорами, блюдо о рецепте которого рассказали на странице samura_cooking, она уже успела влюбить в себя тысячи домашних поваров. Она простая, очень ароматная и поражает с первой ложки. И да, это именно тот случай, когда 10 мин на кухне и вы едите, как в хорошем итальянском бистро.

Ингредиенты паста 200 г бекон 100 г маленький лук 1 шт. вяленые помидоры 6-8 шт. бульон (куриный или овощной) 100 мл сливки 150 мл томатная паста 1 ст. л пармезан 50 г свежая зелень соль перец оливковое масло

Приготовление

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente. Слейте, но оставьте в чашке немного воды от пасты, вдруг понадобится для соуса. Поджарьте бекон на среднем огне, до хрустящей корочки и ароматного жира. Бросьте лук и вяленые помидоры, обжарьте до мягкости лука и раскрытия ароматов. Влейте бульон, сливки и добавьте томатную пасту. Перемешайте и дайте соусу медленно кипеть 5-7 мин. Он станет густым, бархатным и очень ароматным. Добавьте пасту в соус, перемешайте и прогрейте вместе 1 мин. Посыпьте пармезаном и еще раз аккуратно перемешайте. Добавьте соль, перец и подавайте горячей, сверху присыпьте зеленью.

Это блюдо прекрасно подходит для ужина на двоих, уютного «киновечера» или как блюдо для гостей, когда хочется поразить без лишних усилий.

Эта паста очень красивая — глянцевая текстура сливок, гранатовые кусочки вяленых томатов, золотистый бекон и зелень создают вкусную Instagram картинку.