Сливочная паста с беконом и вялеными помидорами: рецепт идеального ужина
Есть блюда, которые не требуют лишних слов, они просто очень вкусные. Возвращают к жизни после долгого рабочего дня, дарят ощущение уюта, напоминают о маленьких радостях и создают настроение праздника даже в будни.
Именно такова сливочная паста с беконом и вялеными помидорами, блюдо о рецепте которого рассказали на странице samura_cooking, она уже успела влюбить в себя тысячи домашних поваров. Она простая, очень ароматная и поражает с первой ложки. И да, это именно тот случай, когда 10 мин на кухне и вы едите, как в хорошем итальянском бистро.
Ингредиенты
- паста
- 200 г
- бекон
- 100 г
- маленький лук
- 1 шт.
- вяленые помидоры
- 6-8 шт.
- бульон (куриный или овощной)
- 100 мл
- сливки
- 150 мл
- томатная паста
- 1 ст. л
- пармезан
- 50 г
- свежая зелень
-
- соль
-
- перец
-
- оливковое масло
-
Приготовление
Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente. Слейте, но оставьте в чашке немного воды от пасты, вдруг понадобится для соуса.
Поджарьте бекон на среднем огне, до хрустящей корочки и ароматного жира.
Бросьте лук и вяленые помидоры, обжарьте до мягкости лука и раскрытия ароматов.
Влейте бульон, сливки и добавьте томатную пасту.
Перемешайте и дайте соусу медленно кипеть 5-7 мин. Он станет густым, бархатным и очень ароматным.
Добавьте пасту в соус, перемешайте и прогрейте вместе 1 мин.
Посыпьте пармезаном и еще раз аккуратно перемешайте.
Добавьте соль, перец и подавайте горячей, сверху присыпьте зеленью.
Это блюдо прекрасно подходит для ужина на двоих, уютного «киновечера» или как блюдо для гостей, когда хочется поразить без лишних усилий.
Эта паста очень красивая — глянцевая текстура сливок, гранатовые кусочки вяленых томатов, золотистый бекон и зелень создают вкусную Instagram картинку.