Рецепты
79
1 мин

Сливочная паста с беконом и вялеными помидорами: рецепт идеального ужина

Есть блюда, которые не требуют лишних слов, они просто очень вкусные. Возвращают к жизни после долгого рабочего дня, дарят ощущение уюта, напоминают о маленьких радостях и создают настроение праздника даже в будни.

Станислава Бондаренко
25 минут
200 ккал
Сливочная паста с беконом и вялеными помидорами

Сливочная паста с беконом и вялеными помидорами / © Associated Press

Именно такова сливочная паста с беконом и вялеными помидорами, блюдо о рецепте которого рассказали на странице samura_cooking, она уже успела влюбить в себя тысячи домашних поваров. Она простая, очень ароматная и поражает с первой ложки. И да, это именно тот случай, когда 10 мин на кухне и вы едите, как в хорошем итальянском бистро.

Ингредиенты

паста
200 г
бекон
100 г
маленький лук
1 шт.
вяленые помидоры
6-8 шт.
бульон (куриный или овощной)
100 мл
сливки
150 мл
томатная паста
1 ст. л
пармезан
50 г
свежая зелень
соль
перец
оливковое масло

Приготовление

  1. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния al dente. Слейте, но оставьте в чашке немного воды от пасты, вдруг понадобится для соуса.

  2. Поджарьте бекон на среднем огне, до хрустящей корочки и ароматного жира.

  3. Бросьте лук и вяленые помидоры, обжарьте до мягкости лука и раскрытия ароматов.

  4. Влейте бульон, сливки и добавьте томатную пасту.

  5. Перемешайте и дайте соусу медленно кипеть 5-7 мин. Он станет густым, бархатным и очень ароматным.

  6. Добавьте пасту в соус, перемешайте и прогрейте вместе 1 мин.

  7. Посыпьте пармезаном и еще раз аккуратно перемешайте.

  8. Добавьте соль, перец и подавайте горячей, сверху присыпьте зеленью.

Это блюдо прекрасно подходит для ужина на двоих, уютного «киновечера» или как блюдо для гостей, когда хочется поразить без лишних усилий.

Эта паста очень красивая — глянцевая текстура сливок, гранатовые кусочки вяленых томатов, золотистый бекон и зелень создают вкусную Instagram картинку.

