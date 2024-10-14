Сливочная паста с курицей и шампиньонами: рецепт вкусного блюда

Попробуйте приготовить это вкусное блюдо на одной сковороде.
На странице pastalimpus показали, как быстро и просто приготовить пасту с курицей и грибами для ароматного и уютного ужина или обеда. Рецепт рассчитан на 4 порции.
Ингредиенты
- Паста Тольятеле
- 8 шт.
- Куриная грудка
- 300 г
- Грибы
- 200 г
- Лук
- 1 шт.
- Сливки
- Вода
- 2 стакана
- Твердый сыр
- Красный перец
- Черный перец
- Соль
- Петрушка
Приготовление:
- Нарежьте курицу, приправьте ее растительным маслом, солью, красным и черным перцем, тимьяном и выложите на сковороду;
- Обжарьте курицу с двух сторон;
- Порежьте лук и высыпьте в сковороду, добавьте нарезанные грибы и обжарьте все на большом огне; Добавьте сливки, один стакан воды и доведите до кипения;
- Добавьте пасту и залейте водой;
- Добавьте специи и варите под закрытой крышкой на среднем огне, пока паста не станет мягкой;
- Добавьте тертый сыр и петрушку.
Советы:
Вместо сливок можно использовать сметану.
Это очень вкусное блюдо, которое легко приготовить менее чем через час.
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