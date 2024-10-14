Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сливочная паста с курицей и шампиньонами: рецепт вкусного блюда

Сливочная паста с курицей и шампиньонами: рецепт вкусного блюда

Сливочная паста с курицей и шампиньонами / Фото: Credits

Попробуйте приготовить это вкусное блюдо на одной сковороде.

На странице pastalimpus показали, как быстро и просто приготовить пасту с курицей и грибами для ароматного и уютного ужина или обеда. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты

Паста Тольятеле
8 шт.
Куриная грудка
300 г
Грибы
200 г
Лук
1 шт.
Сливки
Вода
2 стакана
Твердый сыр
Красный перец
Черный перец
Соль
Петрушка

Приготовление:

  • Нарежьте курицу, приправьте ее растительным маслом, солью, красным и черным перцем, тимьяном и выложите на сковороду;
  • Обжарьте курицу с двух сторон;
  • Порежьте лук и высыпьте в сковороду, добавьте нарезанные грибы и обжарьте все на большом огне; Добавьте сливки, один стакан воды и доведите до кипения;
  • Добавьте пасту и залейте водой;
  • Добавьте специи и варите под закрытой крышкой на среднем огне, пока паста не станет мягкой;
  • Добавьте тертый сыр и петрушку.

Советы:

Вместо сливок можно использовать сметану.

Это очень вкусное блюдо, которое легко приготовить менее чем через час.

Читайте также:

Итальянский рецепт на выходной: запеченная Паста аль форне

Итальянский рецепт на выходной: запеченная Паста аль форне

Похожие темы:

Следующая публикация