Сливочная паста с курицей и шампиньонами: рецепт вкусного блюда

Попробуйте приготовить это вкусное блюдо на одной сковороде.

На странице pastalimpus показали, как быстро и просто приготовить пасту с курицей и грибами для ароматного и уютного ужина или обеда. Рецепт рассчитан на 4 порции.

Ингредиенты Паста Тольятеле 8 шт. Куриная грудка 300 г Грибы 200 г Лук 1 шт. Сливки Вода 2 стакана Твердый сыр Красный перец Черный перец Соль Петрушка

Приготовление:

Нарежьте курицу, приправьте ее растительным маслом, солью, красным и черным перцем, тимьяном и выложите на сковороду;

Обжарьте курицу с двух сторон;

Порежьте лук и высыпьте в сковороду, добавьте нарезанные грибы и обжарьте все на большом огне; Добавьте сливки, один стакан воды и доведите до кипения;

Добавьте пасту и залейте водой;

Добавьте специи и варите под закрытой крышкой на среднем огне, пока паста не станет мягкой;

Добавьте тертый сыр и петрушку.

Советы:

Вместо сливок можно использовать сметану.

Это очень вкусное блюдо, которое легко приготовить менее чем через час.

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