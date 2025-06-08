Сливочное масло с зеленью: рецепт идеального дополнения к бутербродам / © Credits

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Легкое в приготовлении, с насыщенным вкусом и приятной текстурой, это масло станет вашим незаменимым помощником на повседневной кухне и праздничном меню, а как его приготовить рассказали на странице bude_smachno_razom

Его можно использовать для:

горячих тостов и брускет;

заправки запеченных овощей;

подчеркивание вкуса рыбы или мяса;

ароматизации пасты или круп;

подачи к гриль-блюдам и морепродуктам.

Ингредиенты Сливочное масло 250г Лимонная цедра 1 ч. л Свежая петрушка 1 ст. л Укроп 1 ст. л Зеленый лук 1 ст. л Чеснок 2 зубчики Красный молотый перец ½ ч. л Острый сушеный перец 1 шт. Черный молотый перец ¼ ч. л Соль 1 ч. л

Приготовление

Извлеките масло из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким (но не растопленным). Идеальная консистенция — мягкое, как крем. В отдельной миске соедините мягкое масло со всеми измельченными компонентами: зеленью, чесноком, специями, солью и цедрой лимона. Перемешивайте ложкой или лопаткой до полной однородности — масса должна быть пышной и ароматной. Выложите массу на пищевую пленку. Сформируйте из нее аккуратный рулет, плотно заверните. Для удобства сверху можно обернуть еще пергаментной бумагой или фольгой. Положите сформованное масло в морозильную камеру на 40–50 мин. Затем масло можно нарезать на порционные кусочки и хранить в герметичном контейнере или отдельно завернутыми в пергамент.

Хранение

В морозильнике — до 3 месяцев

В холодильнике — до 10 дней

Совет: замораживайте масло порционно — так вы сможете легко использовать его в кулинарии без размораживания всей порции.

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Ароматное сливочное масло с зеленью — это не просто ингредиент, а настоящий помощник на кухне. Оно придает блюдам глубину вкуса, помогает сократить время приготовления и выглядит невероятно аппетитно на любой тарелке.