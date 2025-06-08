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Сливочное масло с зеленью: рецепт идеального дополнения к бутербродам
Секрет идеального вкуса в деталях и ароматное масло с зеленью — именно тот кулинарный штрих, который может превратить обычный бутерброд, стейк или порцию картофеля в настоящее гастрономическое произведение.
Легкое в приготовлении, с насыщенным вкусом и приятной текстурой, это масло станет вашим незаменимым помощником на повседневной кухне и праздничном меню, а как его приготовить рассказали на странице bude_smachno_razom
Его можно использовать для:
горячих тостов и брускет;
заправки запеченных овощей;
подчеркивание вкуса рыбы или мяса;
ароматизации пасты или круп;
подачи к гриль-блюдам и морепродуктам.
Ингредиенты
- Сливочное масло
- 250г
- Лимонная цедра
- 1 ч. л
- Свежая петрушка
- 1 ст. л
- Укроп
- 1 ст. л
- Зеленый лук
- 1 ст. л
- Чеснок
- 2 зубчики
- Красный молотый перец
- ½ ч. л
- Острый сушеный перец
- 1 шт.
- Черный молотый перец
- ¼ ч. л
- Соль
- 1 ч. л
Приготовление
Извлеките масло из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким (но не растопленным). Идеальная консистенция — мягкое, как крем.
В отдельной миске соедините мягкое масло со всеми измельченными компонентами: зеленью, чесноком, специями, солью и цедрой лимона. Перемешивайте ложкой или лопаткой до полной однородности — масса должна быть пышной и ароматной.
Выложите массу на пищевую пленку. Сформируйте из нее аккуратный рулет, плотно заверните. Для удобства сверху можно обернуть еще пергаментной бумагой или фольгой.
Положите сформованное масло в морозильную камеру на 40–50 мин. Затем масло можно нарезать на порционные кусочки и хранить в герметичном контейнере или отдельно завернутыми в пергамент.
Хранение
В морозильнике — до 3 месяцев
В холодильнике — до 10 дней
Совет: замораживайте масло порционно — так вы сможете легко использовать его в кулинарии без размораживания всей порции.
Ароматное сливочное масло с зеленью — это не просто ингредиент, а настоящий помощник на кухне. Оно придает блюдам глубину вкуса, помогает сократить время приготовления и выглядит невероятно аппетитно на любой тарелке.