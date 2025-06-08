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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
103
Время на прочтение
2 мин

Сливочное масло с зеленью: рецепт идеального дополнения к бутербродам

Секрет идеального вкуса в деталях и ароматное масло с зеленью — именно тот кулинарный штрих, который может превратить обычный бутерброд, стейк или порцию картофеля в настоящее гастрономическое произведение.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
740 ккал
Сливочное масло с зеленью: рецепт идеального дополнения к бутербродам

Сливочное масло с зеленью: рецепт идеального дополнения к бутербродам / © Credits

Легкое в приготовлении, с насыщенным вкусом и приятной текстурой, это масло станет вашим незаменимым помощником на повседневной кухне и праздничном меню, а как его приготовить рассказали на странице bude_smachno_razom

Его можно использовать для:

  • горячих тостов и брускет;

  • заправки запеченных овощей;

  • подчеркивание вкуса рыбы или мяса;

  • ароматизации пасты или круп;

  • подачи к гриль-блюдам и морепродуктам.

Ингредиенты

Сливочное масло
250г
Лимонная цедра
1 ч. л
Свежая петрушка
1 ст. л
Укроп
1 ст. л
Зеленый лук
1 ст. л
Чеснок
2 зубчики
Красный молотый перец
½ ч. л
Острый сушеный перец
1 шт.
Черный молотый перец
¼ ч. л
Соль
1 ч. л

Приготовление

  1. Извлеките масло из холодильника заранее, чтобы оно стало мягким (но не растопленным). Идеальная консистенция — мягкое, как крем.

  2. В отдельной миске соедините мягкое масло со всеми измельченными компонентами: зеленью, чесноком, специями, солью и цедрой лимона. Перемешивайте ложкой или лопаткой до полной однородности — масса должна быть пышной и ароматной.

  3. Выложите массу на пищевую пленку. Сформируйте из нее аккуратный рулет, плотно заверните. Для удобства сверху можно обернуть еще пергаментной бумагой или фольгой.

  4. Положите сформованное масло в морозильную камеру на 40–50 мин. Затем масло можно нарезать на порционные кусочки и хранить в герметичном контейнере или отдельно завернутыми в пергамент.

Хранение

  • В морозильнике — до 3 месяцев

  • В холодильнике — до 10 дней

Совет: замораживайте масло порционно — так вы сможете легко использовать его в кулинарии без размораживания всей порции.

Ароматное сливочное масло с зеленью — это не просто ингредиент, а настоящий помощник на кухне. Оно придает блюдам глубину вкуса, помогает сократить время приготовления и выглядит невероятно аппетитно на любой тарелке.

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