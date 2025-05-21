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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
120
Время на прочтение
2 мин

Сливочное ризотто с грибами и пармезаном: рецепт роскошного ужина без лишних усилий

Иногда нам всем хочется чего-то ароматного и изысканного — блюда, поражающего вкусом, но не требующего много времени на приготовление. Если вам близки такие ощущения, тогда сливочное ризотто с грибами — идеальный выбор для ужина. Это идеальный вариант для обыденного вечера, романтического ужина или даже посиделок с друзьями.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
200 ккал
Сливочное ризотто с грибами и пармезаном: рецепт роскошного ужина без лишних усилий

Сливочное ризотто с грибами и пармезаном: рецепт роскошного ужина без лишних усилий / © Credits

В своей авторской интерпретации ризотто на странице samura_cooking используются запеченные грибы, красный лук, нежные сливки и тертый пармезан, которые создают глубокий вкус, как в ресторане. Простой процесс приготовления не требует постоянного помешивания как классическое ризото, а результат — невероятно кремовый и вкусный.

Ингредиенты

Грибы
200г
Средний красный лук
1 шт.
Оливковое масло
3–4 ст. л
Соль
Свежемолотый перец
Паста орзо
200г
Жирные сливки
200 мл
Тертый пармезан
50–70 г
Тимян
Базилик
Петрушка

Приготовление

  1. Предварительно разогрейте духовой шкаф до 200°C.

  2. Нарежьте грибы ломтиками, а красный лук — полукольцами.

  3. Выложите их в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом. Полейте 2–3 ст. л оливкового масла, посолите, поперчите и по желанию добавьте несколько веточек свежего тимьяна.

  4. Запекайте овощи 20–25 мин, пока грибы не станут мягкими, а лук — карамелизированным. Жареные в духовке овощи имеют гораздо более глубокий вкус, чем тушеные, а также сохраняют приятную текстуру.

  5. Параллельно отварите пасту орзо в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке (обычно 7–9 мин). Слейте воду, оставив немного жидкости для возможного разбавления соуса.

  6. В большой сковороде или сотейнике разогрейте еще немного оливкового масла. Выложите туда запеченные грибы и лук, добавьте орзо и влейте сливки. Хорошо перемешайте, прогрейте все вместе в течение 2–3 мин, пока блюдо не приобретет кремовую консистенцию.

  7. Добавьте тертый пармезан, снова перемешайте, чтобы творог полностью растаял в сливках.

  8. При необходимости добавьте несколько ложек воды из пасты, чтобы сделать соус более шелковистым. Попробуйте и при необходимости добавьте еще соли или перца.

  9. Подавайте горячим и посыпьте свежими травами (например, петрушкой или базиликом).

К этому блюду идеально подойдет бокал белого вина, например совинион блан или пено игре.

Совет

  • Если нет орзо, используйте другие макароны, мелкую пасту или рис.

  • Для вегетарианского варианта убедитесь, что пармезан без животного сычуга или замените его на другой сыр.

  • Если любите острое, добавьте немного чили или чеснока перед запеканием грибов.

Это сливочное ризотто — вкусное свидетельство того, что изысканность может быть простой. Грибы, паста, сливки и пармезан — классика, которая не нуждается в лишнем. Если вы ищете новое любимое блюдо, которое захочется снова повторить — обязательно попробуйте именно этот рецепт.

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Дата публикации
Количество просмотров
120
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