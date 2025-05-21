Сливочное ризотто с грибами и пармезаном: рецепт роскошного ужина без лишних усилий / © Credits

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В своей авторской интерпретации ризотто на странице samura_cooking используются запеченные грибы, красный лук, нежные сливки и тертый пармезан, которые создают глубокий вкус, как в ресторане. Простой процесс приготовления не требует постоянного помешивания как классическое ризото, а результат — невероятно кремовый и вкусный.

Ингредиенты Грибы 200г Средний красный лук 1 шт. Оливковое масло 3–4 ст. л Соль Свежемолотый перец Паста орзо 200г Жирные сливки 200 мл Тертый пармезан 50–70 г Тимян Базилик Петрушка

Приготовление

Предварительно разогрейте духовой шкаф до 200°C. Нарежьте грибы ломтиками, а красный лук — полукольцами. Выложите их в форму для запекания или на противень, застеленный пергаментом. Полейте 2–3 ст. л оливкового масла, посолите, поперчите и по желанию добавьте несколько веточек свежего тимьяна. Запекайте овощи 20–25 мин, пока грибы не станут мягкими, а лук — карамелизированным. Жареные в духовке овощи имеют гораздо более глубокий вкус, чем тушеные, а также сохраняют приятную текстуру. Параллельно отварите пасту орзо в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке (обычно 7–9 мин). Слейте воду, оставив немного жидкости для возможного разбавления соуса. В большой сковороде или сотейнике разогрейте еще немного оливкового масла. Выложите туда запеченные грибы и лук, добавьте орзо и влейте сливки. Хорошо перемешайте, прогрейте все вместе в течение 2–3 мин, пока блюдо не приобретет кремовую консистенцию. Добавьте тертый пармезан, снова перемешайте, чтобы творог полностью растаял в сливках. При необходимости добавьте несколько ложек воды из пасты, чтобы сделать соус более шелковистым. Попробуйте и при необходимости добавьте еще соли или перца. Подавайте горячим и посыпьте свежими травами (например, петрушкой или базиликом).

К этому блюду идеально подойдет бокал белого вина, например совинион блан или пено игре.

Совет

Если нет орзо, используйте другие макароны, мелкую пасту или рис.

Для вегетарианского варианта убедитесь, что пармезан без животного сычуга или замените его на другой сыр.

Если любите острое, добавьте немного чили или чеснока перед запеканием грибов.

Это сливочное ризотто — вкусное свидетельство того, что изысканность может быть простой. Грибы, паста, сливки и пармезан — классика, которая не нуждается в лишнем. Если вы ищете новое любимое блюдо, которое захочется снова повторить — обязательно попробуйте именно этот рецепт.

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