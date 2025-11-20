Сливочные эклеры: рецепт нежного десерта

Сливочные эклеры tiktok.com_mil_alexx_pp

Реклама

На странице mil_alexx_pp поделились рецептом, который уже успели назвать «лучшим и самым простым рецептом эклеров». И мы не можем с этим не согласиться, ведь все настолько легко, что вам хватит кастрюли, ложки и кулинарного мешка. Поэтому если вы давно хотели попробовать приготовить эклеры дома, но страшно было начинать, время пришло.

Ингредиенты

Заварное тесто

вода 250 мл

сливочное масло или маргарин 100 г

мука 150 г

яйца 4-6 шт.

Начинка

маскарпоне 250 г

сливки 70 г

сахарная пудра 70 г

ванильный сахар 10 г

Декор

черный или молочный шоколад

измельченные орехи

Приготовление

В кастрюле доведите до кипения воду и масло. Как только появятся первые пузырьки, всыпайте муку и активно вымешивайте 2-3 мин до однородной гладкой массы. После снятия с огня хорошо вымешайте тесто ложкой, чтобы не осталось никаких комочков. Дайте тесту немного остыть, затем по одному вводите яйца и постоянно перемешивайте. Консистенция должна быть кремовой, не жидкой, не густой. Переложите тесто в кулинарный мешок и выдавите на противень, оставьте место между заготовкой, ведь она будет увеличиваться. Выпекайте при 200°C около 12-15 мин, затем уменьшите до 180°C и выпекайте еще 15-20 мин. Не открывайте духовку во время выпекания, чтобы эклеры не «опали». Дайте им остыть внутри духовки, это гарантия нежной пустоты. Взбейте маскарпоне, сливки, пудру и ванильный сахар — 30 секунд блендера и получите легкий и стабильный крем. В каждом эклере сделайте 2-3 маленьких надреза снизу и заполните кремом. Сверху покройте шоколадом и присыпьте орехами.

Этот рецепт стоит сохранить в свою копилку, потому что он имеет простые ингредиенты, гарантированный результат даже у новичков и никакого специального инвентаря. Эклеры получаются легкие, пористые и максимально «инстаграмные».