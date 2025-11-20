ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
44
Время на прочтение
2 мин

Сливочные эклеры: рецепт нежного десерта

Эклеры — это классика, которую трудно не любить. Нежные, полые внутри, с ароматной начинкой и глянцевой шоколадной шапочкой, они всегда выглядят так, будто требуют часов работы и профессионального инвентаря, но на самом деле, это не так.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Сливочные эклеры tiktok.com_mil_alexx_pp

Сливочные эклеры tiktok.com_mil_alexx_pp

На странице mil_alexx_pp поделились рецептом, который уже успели назвать «лучшим и самым простым рецептом эклеров». И мы не можем с этим не согласиться, ведь все настолько легко, что вам хватит кастрюли, ложки и кулинарного мешка. Поэтому если вы давно хотели попробовать приготовить эклеры дома, но страшно было начинать, время пришло.

Ингредиенты

Заварное тесто

  • вода 250 мл

  • сливочное масло или маргарин 100 г

  • мука 150 г

  • яйца 4-6 шт.

Начинка

  • маскарпоне 250 г

  • сливки 70 г

  • сахарная пудра 70 г

  • ванильный сахар 10 г

Декор

  • черный или молочный шоколад

  • измельченные орехи

Приготовление

  1. В кастрюле доведите до кипения воду и масло. Как только появятся первые пузырьки, всыпайте муку и активно вымешивайте 2-3 мин до однородной гладкой массы.

  2. После снятия с огня хорошо вымешайте тесто ложкой, чтобы не осталось никаких комочков.

  3. Дайте тесту немного остыть, затем по одному вводите яйца и постоянно перемешивайте. Консистенция должна быть кремовой, не жидкой, не густой.

  4. Переложите тесто в кулинарный мешок и выдавите на противень, оставьте место между заготовкой, ведь она будет увеличиваться.

  5. Выпекайте при 200°C около 12-15 мин, затем уменьшите до 180°C и выпекайте еще 15-20 мин.

  6. Не открывайте духовку во время выпекания, чтобы эклеры не «опали». Дайте им остыть внутри духовки, это гарантия нежной пустоты.

  7. Взбейте маскарпоне, сливки, пудру и ванильный сахар — 30 секунд блендера и получите легкий и стабильный крем.

  8. В каждом эклере сделайте 2-3 маленьких надреза снизу и заполните кремом.

  9. Сверху покройте шоколадом и присыпьте орехами.

Этот рецепт стоит сохранить в свою копилку, потому что он имеет простые ингредиенты, гарантированный результат даже у новичков и никакого специального инвентаря. Эклеры получаются легкие, пористые и максимально «инстаграмные».

Дата публикации
Количество просмотров
44
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie