- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 44
- Время на прочтение
- 2 мин
Сливочные эклеры: рецепт нежного десерта
Эклеры — это классика, которую трудно не любить. Нежные, полые внутри, с ароматной начинкой и глянцевой шоколадной шапочкой, они всегда выглядят так, будто требуют часов работы и профессионального инвентаря, но на самом деле, это не так.
На странице mil_alexx_pp поделились рецептом, который уже успели назвать «лучшим и самым простым рецептом эклеров». И мы не можем с этим не согласиться, ведь все настолько легко, что вам хватит кастрюли, ложки и кулинарного мешка. Поэтому если вы давно хотели попробовать приготовить эклеры дома, но страшно было начинать, время пришло.
Ингредиенты
Заварное тесто
вода 250 мл
сливочное масло или маргарин 100 г
мука 150 г
яйца 4-6 шт.
Начинка
маскарпоне 250 г
сливки 70 г
сахарная пудра 70 г
ванильный сахар 10 г
Декор
черный или молочный шоколад
измельченные орехи
Приготовление
В кастрюле доведите до кипения воду и масло. Как только появятся первые пузырьки, всыпайте муку и активно вымешивайте 2-3 мин до однородной гладкой массы.
После снятия с огня хорошо вымешайте тесто ложкой, чтобы не осталось никаких комочков.
Дайте тесту немного остыть, затем по одному вводите яйца и постоянно перемешивайте. Консистенция должна быть кремовой, не жидкой, не густой.
Переложите тесто в кулинарный мешок и выдавите на противень, оставьте место между заготовкой, ведь она будет увеличиваться.
Выпекайте при 200°C около 12-15 мин, затем уменьшите до 180°C и выпекайте еще 15-20 мин.
Не открывайте духовку во время выпекания, чтобы эклеры не «опали». Дайте им остыть внутри духовки, это гарантия нежной пустоты.
Взбейте маскарпоне, сливки, пудру и ванильный сахар — 30 секунд блендера и получите легкий и стабильный крем.
В каждом эклере сделайте 2-3 маленьких надреза снизу и заполните кремом.
Сверху покройте шоколадом и присыпьте орехами.
Этот рецепт стоит сохранить в свою копилку, потому что он имеет простые ингредиенты, гарантированный результат даже у новичков и никакого специального инвентаря. Эклеры получаются легкие, пористые и максимально «инстаграмные».