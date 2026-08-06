Сливочный кукурузный суп с беконом: простой рецепт вкусного блюда

Кукурузный суп со сливками и беконом tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Иногда лучшие рецепты рождаются из самых простых ингредиентов. Именно таким является кукурузный крем-суп, рецепт которого поделилась фуд-блогер Мирослава Пекарюк. Его секрет — в гармонии текстур и вкусов: естественная сладость кукурузы идеально сочетается с насыщенным ароматом обжаренного бекона, а сливки придают супу бархатистую и нежную консистенцию.

Ингредиенты кукуруза 600 г бекон 150 г лук 1 шт. сливочное масло 40 г вода или бульон 500 мл сливки 200 мл соль черный молотый перец сушеный тимьян копченая паприка хлопья чили

Кукурузный суп со сливками и беконом tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготовление

Сначала обжарьте бекон до образования хрустящих шкварок. Когда он станет золотистым, переложите его на тарелку, а вытопившийся жир оставьте в кастрюле. Добавьте сливочное масло и обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости и прозрачности. Затем добавьте кукурузу, приправьте солью, черным перцем, копченой паприкой и сушеным тимьяном. Обжаривайте всё вместе ещё 2–3 мин, чтобы специи максимально раскрыли свой аромат. Влейте воду или бульон, доведите до кипения и варите примерно 25–30 мин, пока кукуруза не станет мягкой. После этого измельчите суп блендером до гладкой кремообразной консистенции. Добавьте сливки, хорошо перемешайте и прогрейте ещё несколько минут. Важно не доводить суп до длительного кипения после добавления сливок, чтобы они сохранили нежную текстуру. Перед подачей украсьте блюдо хрустящими шкварками из бекона, щепоткой хлопьев чили для легкой пикантности и дополните сухариками или начос. Именно они придают супу приятный контраст текстур.

Кукурузный суп-пюре — прекрасный пример того, как из доступных продуктов можно приготовить блюдо с изысканным вкусом.

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