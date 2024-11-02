Сливочный салат из огурца и авокадо: вкусный рецепт к вашему столу

Иногда лучшие кулинарные шедевры скрыты в простоте и этот сливочный салат из огурца и авокадо – яркий тому пример.
На странице essen_paradies рассказали, как приготовить вкусный салат от которого почти невозможно оторваться. Свежий и сливочный вкус салата удачно сочетает нотки сочного огурца, нежного авокадо и ароматной заправки.
Ингредиенты
- Огурец
- 3 шт.
- Авокадо
- 1 шт.
- Кукуруза
- 45 г
- Красный лук
- 1 шт.
- Сливочный сыр (нежирный)
- 1 ст. л
- Майонез
- 1 ст. л
- Лимонный сок
- 2 ст. л
- Мед
- 1 ч. л
- Французская горчица
- 1 ч. л
- Укроп
- Соль
- Перец
Приготовление:
- Нарежьте тонкими ломтиками огурец и лук, кубиками авокадо и добавьте кукурузу. Положите все в глубокую миску.
- В отдельной миске смешайте сливочный сыр, майонез, лимонный сок, мед, французскую горчицу и нарезанный мелкий укроп. Добавьте по вкусу соль и перец. Тщательно все перемешайте.
- Смешайте заправку с овощами, перемешайте все и можно подавать на стол.
Этот сливочный салат из огурца и авокадо станет отличным дополнением к основным блюдам, а также станет идеальным самостоятельным легким перекусом.
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