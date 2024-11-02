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Сливочный салат из огурца и авокадо: вкусный рецепт к вашему столу

Сливочный салат из огурца и авокадо: вкусный рецепт к вашему столу

Сливочный салат из огурца и авокадо / Фото: Credits

Иногда лучшие кулинарные шедевры скрыты в простоте и этот сливочный салат из огурца и авокадо – яркий тому пример.

На странице essen_paradies рассказали, как приготовить вкусный салат от которого почти невозможно оторваться. Свежий и сливочный вкус салата удачно сочетает нотки сочного огурца, нежного авокадо и ароматной заправки.

Ингредиенты

Огурец
3 шт.
Авокадо
1 шт.
Кукуруза
45 г
Красный лук
1 шт.
Сливочный сыр (нежирный)
1 ст. л
Майонез
1 ст. л
Лимонный сок
2 ст. л
Мед
1 ч. л
Французская горчица
1 ч. л
Укроп
Соль
Перец

Приготовление:

  1. Нарежьте тонкими ломтиками огурец и лук, кубиками авокадо и добавьте кукурузу. Положите все в глубокую миску.
  2. В отдельной миске смешайте сливочный сыр, майонез, лимонный сок, мед, французскую горчицу и нарезанный мелкий укроп. Добавьте по вкусу соль и перец. Тщательно все перемешайте.
  3. Смешайте заправку с овощами, перемешайте все и можно подавать на стол.

Этот сливочный салат из огурца и авокадо станет отличным дополнением к основным блюдам, а также станет идеальным самостоятельным легким перекусом.

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