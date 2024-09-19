Сливочный салат из огурцов и лосося: вкусный рецепт свежего блюда

Пользователи интернета назвали это блюдо – "суши-салат без риса".

На странице kuchniawmoimdomu рассказали, как быстро приготовить вкусный и свежий сливочный салат.

Ингредиенты Огурец 2 шт. Красный лук 1 шт. Авокадо Копченый лосось 100 г Сливочный сыр 1-2 ст. л Кунжут Соевый соус

Приготовление:

Ингредиенты измельчить, положить в миску и тщательно перемешать.

Приятного аппетита!

Этот салат понравится всем ценителям суши, а делать его достаточно просто и быстро.

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