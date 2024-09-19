Сливочный салат из огурцов и лосося: вкусный рецепт свежего блюда

Пользователи интернета назвали это блюдо – "суши-салат без риса".
На странице kuchniawmoimdomu рассказали, как быстро приготовить вкусный и свежий сливочный салат.
Ингредиенты
- Огурец
- 2 шт.
- Красный лук
- 1 шт.
- Авокадо
- Копченый лосось
- 100 г
- Сливочный сыр
- 1-2 ст. л
- Кунжут
- Соевый соус
Приготовление:
- Ингредиенты измельчить, положить в миску и тщательно перемешать.
Приятного аппетита!
Этот салат понравится всем ценителям суши, а делать его достаточно просто и быстро.
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