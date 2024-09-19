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Сливочный салат из огурцов и лосося: вкусный рецепт свежего блюда

Сливочный салат из огурцов и лосося: вкусный рецепт свежего блюда

Салат из огурцов и лосося / Фото: Credits

Пользователи интернета назвали это блюдо – "суши-салат без риса".

На странице kuchniawmoimdomu рассказали, как быстро приготовить вкусный и свежий сливочный салат.

Ингредиенты

Огурец
2 шт.
Красный лук
1 шт.
Авокадо
Копченый лосось
100 г
Сливочный сыр
1-2 ст. л
Кунжут
Соевый соус

Приготовление:

  • Ингредиенты измельчить, положить в миску и тщательно перемешать.

Приятного аппетита!

Этот салат понравится всем ценителям суши, а делать его достаточно просто и быстро.

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