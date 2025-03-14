Сливочный салат с огурцом и морковью: простой рецепт

Сливочный салат из огурцов и моркови – это идеальное сочетание хрустящих овощей и нежной сливочной заправки.

Такой салат станет отличным дополнением к семейному обеду, барбекю или легкой закуской для повседневного рациона, а о рецепте его приготовления рассказали на странице essen_paradies.

Ингредиенты Огурцы 3 шт. Морковь 2 шт. Греческий йогурт 150 г Чеснок 2 зубчика Лимонный сок 1/2 шт. Майонез 1 ст. л Мед 1 ст. л Измельченная петрушка 2 ст. л Соль Перец

Приготовление

Огурцы и морковь тщательно вымойте. Огурцы и морковь порезать как вам комфортно либо натереть на огромную терку. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, измельченный чеснок, лимонный сок, майонез и мед. Добавьте измельченную петрушку, соль и перец. Подготовленные овощи выложите в миску с заправкой, тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались соусом. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике 15-20 мин.

Такой салат поражает легкостью и нежным вкусом. Он отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также может стать самостоятельным легким перекусом. Свежий, полезный и простой в приготовлении – идеальный выбор для любого сезона.

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