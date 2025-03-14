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Сливочный салат с огурцом и морковью: простой рецепт

Сливочный салат с огурцом и морковью: простой рецепт

Сливочный салат с огурцом / Фото: Credits

Сливочный салат из огурцов и моркови – это идеальное сочетание хрустящих овощей и нежной сливочной заправки.

Такой салат станет отличным дополнением к семейному обеду, барбекю или легкой закуской для повседневного рациона, а о рецепте его приготовления рассказали на странице essen_paradies.

Ингредиенты

Огурцы
3 шт.
Морковь
2 шт.
Греческий йогурт
150 г
Чеснок
2 зубчика
Лимонный сок
1/2 шт.
Майонез
1 ст. л
Мед
1 ст. л
Измельченная петрушка
2 ст. л
Соль
Перец

Приготовление

  1. Огурцы и морковь тщательно вымойте. Огурцы и морковь порезать как вам комфортно либо натереть на огромную терку.
  2. В глубокой миске смешайте греческий йогурт, измельченный чеснок, лимонный сок, майонез и мед. Добавьте измельченную петрушку, соль и перец.
  3. Подготовленные овощи выложите в миску с заправкой, тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно пропитались соусом.
  4. Перед подачей дайте салату настояться в холодильнике 15-20 мин.

Такой салат поражает легкостью и нежным вкусом. Он отлично сочетается с мясными и рыбными блюдами, а также может стать самостоятельным легким перекусом. Свежий, полезный и простой в приготовлении – идеальный выбор для любого сезона.

Мы также писали о том, как приготовить салат из пекинской капусты с яичной заправкой.

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