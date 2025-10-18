Сливочный салат с огурцом и кукурузой: оригинальный рецепт

Сливочный салат с огурцом и кукурузой tiktok.comaytens__kitchen

Этот рецепт, по страницы Aytens Kitchen, идеален для обеда, легкого перекуса или праздничного стола. Салат сочетает свежие овощи и нежный йогуртовый соус, который делает его одновременно легким и питательным. Огурцы добавляют свежесть, кукуруза — сладость и текстуру, а красный лук — пикантную нотку. Зелень, особенно укроп, придает аромат и завершенность блюду.

Ингредиенты

Овощи

огурцы 3 шт.

кукуруза 1 банка

красный лук 1 шт.

укроп

Йогуртовый соус

йогурт

майонез 1 ст. л

чеснок 1 зубчик

уксус 1 ст. л

мед 1 ч. л

черный перец

красный перец

соль

Приготовление

Огурцы хорошо вымойте и нарежьте тонкими ломтиками. Лук нарежьте полукольцами. Мелко порежьте укроп. Добавьте кукурузу к нарезанным овощам. В отдельной миске смешайте йогурт, майонез, измельченный чеснок, уксус, мед, соль и перец. Соус добавьте к овощам и тщательно перемешайте. Выложите салат на сервировочную тарелку и подавайте охлажденным.

Советы

Для более яркого вкуса можно добавить немного лимонного сока.

Вместо майонеза можно добавить больше йогурта.

Этот салат — быстрый и простой в приготовлении. Он отлично подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничных мероприятий. Всего 10-15 мин и на вашем столе невероятно вкусное и яркое блюдо.