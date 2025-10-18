ТСН в социальных сетях

Сливочный салат с огурцом и кукурузой: оригинальный рецепт

Лето постепенно сменилось осенью, но легкие салаты остаются на столе круглый год. Один из таких — сливочный салат с огурцом и кукурузой, который покоряет простотой, яркостью и невероятным вкусом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Сливочный салат с огурцом и кукурузой

Сливочный салат с огурцом и кукурузой tiktok.comaytens__kitchen

Этот рецепт, по страницы Aytens Kitchen, идеален для обеда, легкого перекуса или праздничного стола. Салат сочетает свежие овощи и нежный йогуртовый соус, который делает его одновременно легким и питательным. Огурцы добавляют свежесть, кукуруза — сладость и текстуру, а красный лук — пикантную нотку. Зелень, особенно укроп, придает аромат и завершенность блюду.

Ингредиенты

Овощи

  • огурцы 3 шт.

  • кукуруза 1 банка

  • красный лук 1 шт.

  • укроп

Йогуртовый соус

  • йогурт

  • майонез 1 ст. л

  • чеснок 1 зубчик

  • уксус 1 ст. л

  • мед 1 ч. л

  • черный перец

  • красный перец

  • соль

Приготовление

  1. Огурцы хорошо вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.

  2. Лук нарежьте полукольцами.

  3. Мелко порежьте укроп.

  4. Добавьте кукурузу к нарезанным овощам.

  5. В отдельной миске смешайте йогурт, майонез, измельченный чеснок, уксус, мед, соль и перец.

  6. Соус добавьте к овощам и тщательно перемешайте.

  7. Выложите салат на сервировочную тарелку и подавайте охлажденным.

Советы

  • Для более яркого вкуса можно добавить немного лимонного сока.

  • Вместо майонеза можно добавить больше йогурта.

Этот салат — быстрый и простой в приготовлении. Он отлично подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничных мероприятий. Всего 10-15 мин и на вашем столе невероятно вкусное и яркое блюдо.

