Сливочный салат с огурцом и кукурузой: оригинальный рецепт
Лето постепенно сменилось осенью, но легкие салаты остаются на столе круглый год. Один из таких — сливочный салат с огурцом и кукурузой, который покоряет простотой, яркостью и невероятным вкусом.
Этот рецепт, по страницы Aytens Kitchen, идеален для обеда, легкого перекуса или праздничного стола. Салат сочетает свежие овощи и нежный йогуртовый соус, который делает его одновременно легким и питательным. Огурцы добавляют свежесть, кукуруза — сладость и текстуру, а красный лук — пикантную нотку. Зелень, особенно укроп, придает аромат и завершенность блюду.
Ингредиенты
Овощи
огурцы 3 шт.
кукуруза 1 банка
красный лук 1 шт.
укроп
Йогуртовый соус
йогурт
майонез 1 ст. л
чеснок 1 зубчик
уксус 1 ст. л
мед 1 ч. л
черный перец
красный перец
соль
Приготовление
Огурцы хорошо вымойте и нарежьте тонкими ломтиками.
Лук нарежьте полукольцами.
Мелко порежьте укроп.
Добавьте кукурузу к нарезанным овощам.
В отдельной миске смешайте йогурт, майонез, измельченный чеснок, уксус, мед, соль и перец.
Соус добавьте к овощам и тщательно перемешайте.
Выложите салат на сервировочную тарелку и подавайте охлажденным.
Советы
Для более яркого вкуса можно добавить немного лимонного сока.
Вместо майонеза можно добавить больше йогурта.
Этот салат — быстрый и простой в приготовлении. Он отлично подойдет как для повседневного обеда, так и для праздничных мероприятий. Всего 10-15 мин и на вашем столе невероятно вкусное и яркое блюдо.