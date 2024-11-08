Сливочный соус из маринованных огурцов: интересный рецепт дипа к блюдам

Всем ценителям соусов и интересных гастрономических экспериментов следует попробовать приготовить этот сливочный соус из маринованных огурцов.

На странице masterfoodz рассказали о рецепте пикантного, свежего и насыщенного соуса, который идеально подойдет к разнообразным блюдам: от жареных овощей до мяса или рыбы.

Ингредиенты Соленые огурцы 4-5 шт. Йогурт 1 стакан Сливочный сыр 2 ст.л Чеснок 2 зубчика Оливковое масло 1 ст. л Лимонный сок 1 ч. л Петрушка Соль Черный перец Сок соленого огурца 1 ч. л

Приготовление:

Смешайте в блендере маринованные огурцы, йогурт, сливочный творог, чеснок, оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец до однородности.

Приятного аппетита!

Этот сливочный соус отлично подходит для горячих блюд: полейте им жареный картофель, добавьте к стейку или куриным крылышкам. Он также идеален как дип для хрустящих овощей или чипсов и как дополнение к бургерам или сэндвичам.

Читайте также: