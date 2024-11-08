Сливочный соус из маринованных огурцов: интересный рецепт дипа к блюдам

Всем ценителям соусов и интересных гастрономических экспериментов следует попробовать приготовить этот сливочный соус из маринованных огурцов.
На странице masterfoodz рассказали о рецепте пикантного, свежего и насыщенного соуса, который идеально подойдет к разнообразным блюдам: от жареных овощей до мяса или рыбы.
Ингредиенты
- Соленые огурцы
- 4-5 шт.
- Йогурт
- 1 стакан
- Сливочный сыр
- 2 ст.л
- Чеснок
- 2 зубчика
- Оливковое масло
- 1 ст. л
- Лимонный сок
- 1 ч. л
- Петрушка
- Соль
- Черный перец
- Сок соленого огурца
- 1 ч. л
Приготовление:
- Смешайте в блендере маринованные огурцы, йогурт, сливочный творог, чеснок, оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец до однородности.
Приятного аппетита!
Этот сливочный соус отлично подходит для горячих блюд: полейте им жареный картофель, добавьте к стейку или куриным крылышкам. Он также идеален как дип для хрустящих овощей или чипсов и как дополнение к бургерам или сэндвичам.
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