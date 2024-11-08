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Сливочный соус из маринованных огурцов: интересный рецепт дипа к блюдам

Сливочный соус из маринованных огурцов: интересный рецепт дипа к блюдам

Сливочный соус из маринованных огурцов / Фото: Credits

Всем ценителям соусов и интересных гастрономических экспериментов следует попробовать приготовить этот сливочный соус из маринованных огурцов.

На странице masterfoodz рассказали о рецепте пикантного, свежего и насыщенного соуса, который идеально подойдет к разнообразным блюдам: от жареных овощей до мяса или рыбы.

Ингредиенты

Соленые огурцы
4-5 шт.
Йогурт
1 стакан
Сливочный сыр
2 ст.л
Чеснок
2 зубчика
Оливковое масло
1 ст. л
Лимонный сок
1 ч. л
Петрушка
Соль
Черный перец
Сок соленого огурца
1 ч. л

Приготовление:

  • Смешайте в блендере маринованные огурцы, йогурт, сливочный творог, чеснок, оливковое масло, лимонный сок, соль и чёрный перец до однородности.

Приятного аппетита!

Этот сливочный соус отлично подходит для горячих блюд: полейте им жареный картофель, добавьте к стейку или куриным крылышкам. Он также идеален как дип для хрустящих овощей или чипсов и как дополнение к бургерам или сэндвичам.

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