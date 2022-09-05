Сливочный суп из запеченного красного перца и томатов: простой рецепт

Суп из запеченного красного перца и помидоров получается очень насыщенным по вкусу и с очень нежной текстурой. Особенно вкусным такой суп бывает осенью, когда есть свежий урожай перцев и томатов.

Ингредиенты

оливковое масло - 1 ст. л.

лука - 1 ст.

чеснок - 4 зубчика

запеченный красный перец - 1 ст.

консервированные помидоры с соком - 900 г

куриный бульон - 1 ст.

густые сливки - половина стакана

паприка - четверть чайной ложки

перец чили - четверть чайной ложки

сушеный орегано - четверть чайной ложки

свежая петрушка, - половина чайной ложки

соль и перец по вкусу

раскрошенный сыр фета - для украшения

гренки

Приготовление

Порежьте лук, запеченные перцы, измельчите чеснок. Пассеруйте лук в большой кастрюле около 2 минут.

Добавьте чеснок и готовьте еще 1 минуту.

Добавьте красный перец, помидоры и куриный бульон. Доведите до кипения и варите 10-15 минут. Снимите с огня и дайте немного остыть.

Поместите в блендер и взбивайте до получения однородной кремовой массы. Около 30 секунд.

Добавьте к полученной массе сливки, перец чили, орегано, петрушку, паприку, соль и перец по вкусу. При необходимости подогрейте суп на медленном огне и сразу же подавайте с сыром фета, гренками и зеленью.

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