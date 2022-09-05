Сливочный суп из запеченного красного перца и томатов: простой рецепт

На приготовление этого роскошного супа уйдет не более 30 минут.
Суп из запеченного красного перца и помидоров получается очень насыщенным по вкусу и с очень нежной текстурой. Особенно вкусным такой суп бывает осенью, когда есть свежий урожай перцев и томатов.
Ингредиенты
- оливковое масло - 1 ст. л.
- лука - 1 ст.
- чеснок - 4 зубчика
- запеченный красный перец - 1 ст.
- консервированные помидоры с соком - 900 г
- куриный бульон - 1 ст.
- густые сливки - половина стакана
- паприка - четверть чайной ложки
- перец чили - четверть чайной ложки
- сушеный орегано - четверть чайной ложки
- свежая петрушка, - половина чайной ложки
- соль и перец по вкусу
- раскрошенный сыр фета - для украшения
- гренки
Приготовление
Порежьте лук, запеченные перцы, измельчите чеснок. Пассеруйте лук в большой кастрюле около 2 минут.
Добавьте чеснок и готовьте еще 1 минуту.
Добавьте красный перец, помидоры и куриный бульон. Доведите до кипения и варите 10-15 минут. Снимите с огня и дайте немного остыть.
Поместите в блендер и взбивайте до получения однородной кремовой массы. Около 30 секунд.
Добавьте к полученной массе сливки, перец чили, орегано, петрушку, паприку, соль и перец по вкусу. При необходимости подогрейте суп на медленном огне и сразу же подавайте с сыром фета, гренками и зеленью.
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