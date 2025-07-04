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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
129
Время на прочтение
1 мин

Сливочный суп с лососем: классический рецепт

Этот сливочный суп с лососем получается наваристым, сытным и готовится просто и быстро.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
88 ккал
Сливочный суп с лососем

Сливочный суп с лососем / © Credits

Чтобы он получился более нежным и ароматным, добавьте в него сливки. Приготовьте и порадуйте своих близких.

Ингредиенты

суповой набор из лосося
300 г
филе лосося
300 г
картофель
3 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
сливки
200 мл
сливочное масло
20 г
вода
2,5 л
лавровый лист
1 шт.
перец черный горошком
5 шт.
перец черный молотый
соль
укроп

  1. Суповой набор помойте, выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист, перец горошком и варите 30 минут, снимая пену. Бульон процедите, мякоть рыбы отделите от костей.

  2. Картофель, морковь, лук вымойте и очистите. Картофель нарежьте на небольшие кубики, морковь натрите на среднюю терку, лук мелко нарежьте.

  3. Филе лосося нарежьте крупными кубиками.

  4. На сковороде со сливочным маслом обжарьте лук и морковь до прозрачности.

  5. Рыбный бульон доведите до кипения, выложите картофель, кусочки рыбы снятые с костей, филе лосося, посолите, поперчите и варите пять минут, затем влейте сливки, доведите до кипения, снимите с огня, посыпьте мелко нарезанным укропом и дайте настояться 5-10 минут.

Советы:

  • Сливки используйте любой жирности.

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Дата публикации
Количество просмотров
129
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