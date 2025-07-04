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Сливочный суп с лососем: классический рецепт
Этот сливочный суп с лососем получается наваристым, сытным и готовится просто и быстро.
Чтобы он получился более нежным и ароматным, добавьте в него сливки. Приготовьте и порадуйте своих близких.
Ингредиенты
- суповой набор из лосося
- 300 г
- филе лосося
- 300 г
- картофель
- 3 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- сливки
- 200 мл
- сливочное масло
- 20 г
- вода
- 2,5 л
- лавровый лист
- 1 шт.
- перец черный горошком
- 5 шт.
- перец черный молотый
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- соль
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- укроп
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Суповой набор помойте, выложите в кастрюлю, залейте водой, добавьте лавровый лист, перец горошком и варите 30 минут, снимая пену. Бульон процедите, мякоть рыбы отделите от костей.
Картофель, морковь, лук вымойте и очистите. Картофель нарежьте на небольшие кубики, морковь натрите на среднюю терку, лук мелко нарежьте.
Филе лосося нарежьте крупными кубиками.
На сковороде со сливочным маслом обжарьте лук и морковь до прозрачности.
Рыбный бульон доведите до кипения, выложите картофель, кусочки рыбы снятые с костей, филе лосося, посолите, поперчите и варите пять минут, затем влейте сливки, доведите до кипения, снимите с огня, посыпьте мелко нарезанным укропом и дайте настояться 5-10 минут.
Советы:
Сливки используйте любой жирности.