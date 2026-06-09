Сливочный суп с пельменями: рецепт вкусного блюда

Сливочный суп с пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

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Кремовые супы давно завоевали любовь гурманов благодаря своей нежной текстуре и способности создавать ощущение комфорта с первой ложки. А если добавить к ним пельмени, блюдо становится еще более питательным и универсальным.

Рецепт, о котором рассказали на странице Liliya.Cooking, сочетает овощную основу, сливки, крем-сыр и пельмени, которые делают суп сытным без лишней сложности.

Ингредиенты лук 1 шт. морковь 1 шт. картофель 3 шт. пельмени 400 г крем-сыр 100 г сливки 100 мл зелень (зеленый лук или укроп) соль перец лавровый лист 2 шт. масло 2 ст. л. вода 2,5 л

Сливочный суп с пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

Приготовление

На дне кастрюли разогревают масло и обжаривают мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости. Затем добавляют картофель, нарезанный кубиками, вливают воду, приправляют солью, перцем и лавровым листом и варят около 10 мин. После этого в суп добавляют теплые сливки, крем-сыр и пельмени. Блюдо готовят еще примерно 10 мин, пока пельмени не станут готовыми. В конце добавляют измельченную зелень, которая освежает вкус и добавляет аромата.

Нежный вкус сливок, кремовая текстура и сытные пельмени делают этот суп идеальным вариантом для моментов, когда хочется тепла и комфорта.

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