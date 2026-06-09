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Сливочный суп с пельменями: рецепт вкусного блюда
Сливочный суп с пельменями — нежное, сытное и по-домашнему уютное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.
Кремовые супы давно завоевали любовь гурманов благодаря своей нежной текстуре и способности создавать ощущение комфорта с первой ложки. А если добавить к ним пельмени, блюдо становится еще более питательным и универсальным.
Рецепт, о котором рассказали на странице Liliya.Cooking, сочетает овощную основу, сливки, крем-сыр и пельмени, которые делают суп сытным без лишней сложности.
Ингредиенты
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- картофель
- 3 шт.
- пельмени
- 400 г
- крем-сыр
- 100 г
- сливки
- 100 мл
- зелень (зеленый лук или укроп)
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- соль
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- перец
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- лавровый лист
- 2 шт.
- масло
- 2 ст. л.
- вода
- 2,5 л
Приготовление
На дне кастрюли разогревают масло и обжаривают мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости.
Затем добавляют картофель, нарезанный кубиками, вливают воду, приправляют солью, перцем и лавровым листом и варят около 10 мин.
После этого в суп добавляют теплые сливки, крем-сыр и пельмени.
Блюдо готовят еще примерно 10 мин, пока пельмени не станут готовыми.
В конце добавляют измельченную зелень, которая освежает вкус и добавляет аромата.
Нежный вкус сливок, кремовая текстура и сытные пельмени делают этот суп идеальным вариантом для моментов, когда хочется тепла и комфорта.