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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

Сливочный суп с пельменями: рецепт вкусного блюда

Сливочный суп с пельменями — нежное, сытное и по-домашнему уютное блюдо, которое понравится и взрослым, и детям.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
60 ккал
Комментарии
Сливочный суп с пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

Сливочный суп с пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

Кремовые супы давно завоевали любовь гурманов благодаря своей нежной текстуре и способности создавать ощущение комфорта с первой ложки. А если добавить к ним пельмени, блюдо становится еще более питательным и универсальным.

Рецепт, о котором рассказали на странице Liliya.Cooking, сочетает овощную основу, сливки, крем-сыр и пельмени, которые делают суп сытным без лишней сложности.

Ингредиенты

лук
1 шт.
морковь
1 шт.
картофель
3 шт.
пельмени
400 г
крем-сыр
100 г
сливки
100 мл
зелень (зеленый лук или укроп)
соль
перец
лавровый лист
2 шт.
масло
2 ст. л.
вода
2,5 л
Сливочный суп с пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

Сливочный суп с пельменями tiktok.com/@liliya.cooking

Приготовление

  1. На дне кастрюли разогревают масло и обжаривают мелко нарезанный лук и натертую морковь до мягкости.

  2. Затем добавляют картофель, нарезанный кубиками, вливают воду, приправляют солью, перцем и лавровым листом и варят около 10 мин.

  3. После этого в суп добавляют теплые сливки, крем-сыр и пельмени.

  4. Блюдо готовят еще примерно 10 мин, пока пельмени не станут готовыми.

  5. В конце добавляют измельченную зелень, которая освежает вкус и добавляет аромата.

Нежный вкус сливок, кремовая текстура и сытные пельмени делают этот суп идеальным вариантом для моментов, когда хочется тепла и комфорта.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
118
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