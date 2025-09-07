- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 127
- Время на прочтение
- 1 мин
Сливовый острый соус: рецепт идеального дополнения к мясу и рыбе
Из обычной сливы приготовьте красивый, вкусный соус, который идеально подойдет к любому мясу или рыбе.
Соус получается кисло-сладкий, острый, очень ароматный и может храниться в холодильнике от двух до трех недель.
Ингредиенты
- слива
- 1 кг
- сахар
- 100 г
- приправа «Хмели-сунели»
- 1 ст. л
- чеснок
- 5 зубчиков
- перец острый стручковый
- 2 шт.
- базилик
- 1 пачек
- соль
- 1 ч. л.
Сливы помойте, разделите пополам и удалите косточки.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Базилик помойте и измельчите.
Перец острый нарежьте тонкими полукольцами.
Выложите сливы в сотейник с толстым дном, добавьте перец острый, сахар, соль и варите с момента закипания 25 минут на небольшом огне, периодически помешивая, затем добавьте базилик, чеснок, хмели-сунели и варите 10 минут.
При помощи погружного блендера пробейте сливовую массу до однородного состояния и проварите еще пять минут. Остудите, разлейте по чистым баночкам и отправьте в холодильник.
Советы:
Перец острый стручковый добавляйте по своему вкусу.