Рецепты
127
1 мин

Сливовый острый соус: рецепт идеального дополнения к мясу и рыбе

Из обычной сливы приготовьте красивый, вкусный соус, который идеально подойдет к любому мясу или рыбе.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
184 ккал
Сливовый острый соус

Сливовый острый соус / © Credits

Соус получается кисло-сладкий, острый, очень ароматный и может храниться в холодильнике от двух до трех недель.

Ингредиенты

слива
1 кг
сахар
100 г
приправа «Хмели-сунели»
1 ст. л
чеснок
5 зубчиков
перец острый стручковый
2 шт.
базилик
1 пачек
соль
1 ч. л.

  1. Сливы помойте, разделите пополам и удалите косточки.

  2. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  3. Базилик помойте и измельчите.

  4. Перец острый нарежьте тонкими полукольцами.

  5. Выложите сливы в сотейник с толстым дном, добавьте перец острый, сахар, соль и варите с момента закипания 25 минут на небольшом огне, периодически помешивая, затем добавьте базилик, чеснок, хмели-сунели и варите 10 минут.

  6. При помощи погружного блендера пробейте сливовую массу до однородного состояния и проварите еще пять минут. Остудите, разлейте по чистым баночкам и отправьте в холодильник.

Советы:

  • Перец острый стручковый добавляйте по своему вкусу.

127
