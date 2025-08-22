- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
Сливовый пирог на сковороде: рецепт без выпекания
Особенность приготовления этого пирога в том, что готовится он на сковороде без духовки.
Этот быстрый пирог — отличный вариант на все случаи жизни.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- сахар
- 120 г
- молоко
- 120 мл
- растительное масло
- 50 г
- разрыхлитель
- 10 г
- корица
- 0.5 ч. л.
- сливы
- 300-350 г
- соль
- щепотка
- масло сливочное
-
Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте крупными дольками.
Смажьте дно и бока сковороды сливочным маслом.
Выложите сливы на дно сковороды и посыпьте корицей.
В миске взбейте венчиком яйца и сахар. Влейте молоко, растительное масло, добавьте муку, просеянную с разрыхлителем, соль, перемешайте и залейте сливы, разровняйте массу лопаткой, накройте крышкой.
Выпекайте на медленном огне 20 минут, затем аккуратно переверните выпечку при помощи тарелки вверх дном, лопаткой аккуратно отправьте обратно на сковороду и выпекайте с другой стороны еще 5-7 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Готовый пирог выложите на блюдо, и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
При выпекании крышку не открывайте.
Вместо корицы можно использовать ванильный сахар.