Рецепты
203
1 мин

Сливовый пирог на сковороде: рецепт без выпекания

Особенность приготовления этого пирога в том, что готовится он на сковороде без духовки.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
50 минут
272 ккал
Сливовый пирог на сковороде

Сливовый пирог на сковороде / © Credits

Этот быстрый пирог — отличный вариант на все случаи жизни.

Ингредиенты

мука пшеничная
200 г
яйца куриные
2 шт.
сахар
120 г
молоко
120 мл
растительное масло
50 г
разрыхлитель
10 г
корица
0.5 ч. л.
сливы
300-350 г
соль
щепотка
масло сливочное

  1. Сливы помойте, удалите косточки и нарежьте крупными дольками.

  2. Смажьте дно и бока сковороды сливочным маслом.

  3. Выложите сливы на дно сковороды и посыпьте корицей.

  4. В миске взбейте венчиком яйца и сахар. Влейте молоко, растительное масло, добавьте муку, просеянную с разрыхлителем, соль, перемешайте и залейте сливы, разровняйте массу лопаткой, накройте крышкой.

  5. Выпекайте на медленном огне 20 минут, затем аккуратно переверните выпечку при помощи тарелки вверх дном, лопаткой аккуратно отправьте обратно на сковороду и выпекайте с другой стороны еще 5-7 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой или зубочисткой. Готовый пирог выложите на блюдо, и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • При выпекании крышку не открывайте.

  • Вместо корицы можно использовать ванильный сахар.

