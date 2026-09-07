ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
310
Время на прочтение
1 мин

Сливовый соус с болгарским перцем: рецепт отличной добавки к шашлыку

Это кисло-сладкий соус с насыщенным вкусом и густой текстурой.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
90 ккал
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сливовый соус с болгарским перцем

Сливовый соус с болгарским перцем / © Credits

Подайте к шашлыку, курице, ребрышкам или сыру.

Ингредиенты

сливы
1 кг
болгарский перец
350 г
чеснок
4 зубчика
сахар
100 г
соль
0,5 ст. л.
корица
щепотка

  1. Сливы помойте, удалите косточки, нарежьте на кусочки.

  2. Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте также на произвольные кусочки.

  3. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  4. Сливы, болгарский перец пробейте блендером до однородной массы.

  5. Перелейте в сотейник, добавьте сахар, соль и доведите до кипения, варите на небольшом огне 20 минут, перемешивая.

  6. Добавьте чеснок, корицу и проварите еще 5-7 минут, снимите с огня, дайте остыть, затем разлейте по баночкам и отправьте в холодильник.

Советы:

  • Специи добавляйте по своему вкусу.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie