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Сливовый соус с болгарским перцем: рецепт отличной добавки к шашлыку
Это кисло-сладкий соус с насыщенным вкусом и густой текстурой.
Подайте к шашлыку, курице, ребрышкам или сыру.
Ингредиенты
- сливы
- 1 кг
- болгарский перец
- 350 г
- чеснок
- 4 зубчика
- сахар
- 100 г
- соль
- 0,5 ст. л.
- корица
- щепотка
Сливы помойте, удалите косточки, нарежьте на кусочки.
Болгарский перец очистите от семян, удалите плодоножку и нарежьте также на произвольные кусочки.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Сливы, болгарский перец пробейте блендером до однородной массы.
Перелейте в сотейник, добавьте сахар, соль и доведите до кипения, варите на небольшом огне 20 минут, перемешивая.
Добавьте чеснок, корицу и проварите еще 5-7 минут, снимите с огня, дайте остыть, затем разлейте по баночкам и отправьте в холодильник.
Советы:
Специи добавляйте по своему вкусу.