Слоеные пирожки с курицей и картофелем: рецепт для готового теста

Быстрые пирожки из простых и доступных продуктов на слоеном тесте – это отличный вариант на все случаи жизни. Не нужно предварительно что-то обжаривать или отваривать.
Вам понадобится любое слоеное тесто, для начинки куриное филе, картофель и лук. Все нарежьте, смешайте, сформируйте пирожки и запеките их в духовке.
Ингредиенты
- слоеное тесто бездрожжевое
- 500 г
- желток яйца
- 1 шт.
- мука пшеничная
- картофель
- 250 г
- куриное филе
- 200 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- перец черный молотый
- соль
- Картофель и лук очистите и нарежьте на мелкие кубики.
- Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и также нарежьте на мелкие кубики.
- В миске смешайте картофель, куриное филе и лук. Добавьте перец черный молотый, соль и перемешайте.
- Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто и раскатайте его в прямоугольный пласт, разрежьте на квадраты примерно 10*10 сантиметров.
- Выложите начинку на одну сторону квадрата и накройте второй стороной. Прижмите края пирожка вилкой, смоченной в воде.
- Смажьте желтком и выложите на противень, выстеленный пергаментной бумагой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.
Советы:
- Вместо картофеля можно положить в пирожки обжаренные грибы.
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