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Слоеные пирожки с курицей и картофелем: рецепт для готового теста

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
355 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
145
Время на прочтение
1 мин
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Слоеные пирожки с курицей и картофелем: рецепт для готового теста

Слоеные пирожки с курицей и картофелем / Фото: Credits

Быстрые пирожки из простых и доступных продуктов на слоеном тесте – это отличный вариант на все случаи жизни. Не нужно предварительно что-то обжаривать или отваривать.

Вам понадобится любое слоеное тесто, для начинки куриное филе, картофель и лук. Все нарежьте, смешайте, сформируйте пирожки и запеките их в духовке.

Ингредиенты

слоеное тесто бездрожжевое
500 г
желток яйца
1 шт.
мука пшеничная
картофель
250 г
куриное филе
200 г
лук репчатый
2 шт.
перец черный молотый
соль
  1. Картофель и лук очистите и нарежьте на мелкие кубики.
  2. Куриное филе помойте, обсушите бумажным полотенцем и также нарежьте на мелкие кубики. 
  3. В миске смешайте картофель, куриное филе и лук. Добавьте перец черный молотый, соль и перемешайте.
  4. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. На рабочую поверхность, присыпанную слегка мукой, выложите тесто и раскатайте его в прямоугольный пласт, разрежьте на квадраты примерно 10*10 сантиметров.
  5. Выложите начинку на одну сторону квадрата и накройте второй стороной. Прижмите края пирожка вилкой, смоченной в воде.
  6. Смажьте желтком и выложите на противень, выстеленный пергаментной бумагой.
  7. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 30-35 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Вместо картофеля можно положить в пирожки обжаренные грибы.

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