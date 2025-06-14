Слоеный пирог с курицей и грибами: рецепт на скорую руку

Слоеный пирог с курицей и грибами / © Associated Press

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Открытый слоеный пирог с курицей и грибами — это именно тот вариант, когда вкусно, сытно и не нужно много времени на приготовление. В этом рецепте, о котором рассказали на странице Tasty Stories, совмещена сочная курица, ароматные шампиньоны, нежный сливочный сыр и растопленный сырный верх — то, что так любят и взрослые, и дети. А главное — готовится пирог буквально через полчаса.

Ингредиенты Слоеное тесто 400–500 г Куриное мясо 300г Шампиньоны 300г Лук репчатый 1 шт. Сливочный сыр (типа «Филадельфия») 100г Твердый сыр 100г Сыр Моцарелла Масло 1 ст.л Соль Куриный желток 1 шт. Специи (черный перец, паприка, сушеный базилик или орегано)

Приготовление

Если вы используете замороженное слоеное тесто — достаньте его из холодильника по меньшей мере за час до начала приготовления, чтобы оно хорошо разморозилось и стало эластичным. В сковороде разогрейте масло. Мелко нарежьте лук полукольцами или кубиками — обжарьте его до прозрачности. Добавьте нарезанные шампиньоны. Обжаривайте вместе с луком до золотистого цвета — лишняя влага должна испариться. Добавьте нарезанную кусочками курицу. Жарьте 8-10 мин на среднем огне и помешивайте. Посолите, добавьте специи. Убавьте огонь и добавьте сливочный сыр. Хорошо перемешайте до однородной массы. Снимите с огня и оставьте немного остыть. Раскатайте слоеное тесто до желаемого размера (обычно 3–5 мм толщины). Переложите на застеленный пергаментом противень. По краям сделайте надрезы, сформируйте бортики. Смажьте бортики взбитым желтком — они станут золотистыми и хрустящими. Выложите на центр теста подготовленную начинку. Равномерно посыпьте натертым сыром. Добавьте сверху несколько ломтиков моцареллы для красивой тягучей корочки. Разогрейте духовку до 170°C. Выпекайте 20–25 мин, пока края не станут румяными, а сыр расплавится. Дайте пирогу немного остыть — тогда его легче нарезать. Подавайте с легким салатом или овощами на пару. Идеально подходит как горячим, так и в охлажденном виде.

Советы

Вместо курицы можно добавить ветчину, индейку или даже копченую рыбу.

Вегетарианский вариант: добавьте больше грибов, шпинат или брокколи.

Такой слоеный пирог станет вашим фаворитом в меню быстрой домашней кухни, ведь каждая хозяйка знает: когда в холодильнике есть упаковка слоеного теста — ужин спасен.