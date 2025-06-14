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Слоеный пирог с курицей и грибами: рецепт на скорую руку
Выпечка из слоеного теста — настоящее спасение для занятых хозяйок. Она позволяет создавать аппетитные блюда с минимальными усилиями, но с максимальным удовольствием для всей семьи.
Открытый слоеный пирог с курицей и грибами — это именно тот вариант, когда вкусно, сытно и не нужно много времени на приготовление. В этом рецепте, о котором рассказали на странице Tasty Stories, совмещена сочная курица, ароматные шампиньоны, нежный сливочный сыр и растопленный сырный верх — то, что так любят и взрослые, и дети. А главное — готовится пирог буквально через полчаса.
Ингредиенты
- Слоеное тесто
- 400–500 г
- Куриное мясо
- 300г
- Шампиньоны
- 300г
- Лук репчатый
- 1 шт.
- Сливочный сыр (типа «Филадельфия»)
- 100г
- Твердый сыр
- 100г
- Сыр Моцарелла
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- Масло
- 1 ст.л
- Соль
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- Куриный желток
- 1 шт.
- Специи (черный перец, паприка, сушеный базилик или орегано)
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Приготовление
Если вы используете замороженное слоеное тесто — достаньте его из холодильника по меньшей мере за час до начала приготовления, чтобы оно хорошо разморозилось и стало эластичным.
В сковороде разогрейте масло.
Мелко нарежьте лук полукольцами или кубиками — обжарьте его до прозрачности.
Добавьте нарезанные шампиньоны. Обжаривайте вместе с луком до золотистого цвета — лишняя влага должна испариться.
Добавьте нарезанную кусочками курицу. Жарьте 8-10 мин на среднем огне и помешивайте.
Посолите, добавьте специи.
Убавьте огонь и добавьте сливочный сыр. Хорошо перемешайте до однородной массы.
Снимите с огня и оставьте немного остыть.
Раскатайте слоеное тесто до желаемого размера (обычно 3–5 мм толщины).
Переложите на застеленный пергаментом противень.
По краям сделайте надрезы, сформируйте бортики.
Смажьте бортики взбитым желтком — они станут золотистыми и хрустящими.
Выложите на центр теста подготовленную начинку.
Равномерно посыпьте натертым сыром.
Добавьте сверху несколько ломтиков моцареллы для красивой тягучей корочки.
Разогрейте духовку до 170°C.
Выпекайте 20–25 мин, пока края не станут румяными, а сыр расплавится.
Дайте пирогу немного остыть — тогда его легче нарезать. Подавайте с легким салатом или овощами на пару. Идеально подходит как горячим, так и в охлажденном виде.
Советы
Вместо курицы можно добавить ветчину, индейку или даже копченую рыбу.
Вегетарианский вариант: добавьте больше грибов, шпинат или брокколи.
Такой слоеный пирог станет вашим фаворитом в меню быстрой домашней кухни, ведь каждая хозяйка знает: когда в холодильнике есть упаковка слоеного теста — ужин спасен.