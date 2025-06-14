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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
94
Время на прочтение
2 мин

Слоеный пирог с курицей и грибами: рецепт на скорую руку

Выпечка из слоеного теста — настоящее спасение для занятых хозяйок. Она позволяет создавать аппетитные блюда с минимальными усилиями, но с максимальным удовольствием для всей семьи.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Слоеный пирог с курицей и грибами

Слоеный пирог с курицей и грибами / © Associated Press

Открытый слоеный пирог с курицей и грибами — это именно тот вариант, когда вкусно, сытно и не нужно много времени на приготовление. В этом рецепте, о котором рассказали на странице Tasty Stories, совмещена сочная курица, ароматные шампиньоны, нежный сливочный сыр и растопленный сырный верх — то, что так любят и взрослые, и дети. А главное — готовится пирог буквально через полчаса.

Ингредиенты

Слоеное тесто
400–500 г
Куриное мясо
300г
Шампиньоны
300г
Лук репчатый
1 шт.
Сливочный сыр (типа «Филадельфия»)
100г
Твердый сыр
100г
Сыр Моцарелла
Масло
1 ст.л
Соль
Куриный желток
1 шт.
Специи (черный перец, паприка, сушеный базилик или орегано)

Приготовление

  1. Если вы используете замороженное слоеное тесто — достаньте его из холодильника по меньшей мере за час до начала приготовления, чтобы оно хорошо разморозилось и стало эластичным.

  2. В сковороде разогрейте масло.

  3. Мелко нарежьте лук полукольцами или кубиками — обжарьте его до прозрачности.

  4. Добавьте нарезанные шампиньоны. Обжаривайте вместе с луком до золотистого цвета — лишняя влага должна испариться.

  5. Добавьте нарезанную кусочками курицу. Жарьте 8-10 мин на среднем огне и помешивайте.

  6. Посолите, добавьте специи.

  7. Убавьте огонь и добавьте сливочный сыр. Хорошо перемешайте до однородной массы.

  8. Снимите с огня и оставьте немного остыть.

  9. Раскатайте слоеное тесто до желаемого размера (обычно 3–5 мм толщины).

  10. Переложите на застеленный пергаментом противень.

  11. По краям сделайте надрезы, сформируйте бортики.

  12. Смажьте бортики взбитым желтком — они станут золотистыми и хрустящими.

  13. Выложите на центр теста подготовленную начинку.

  14. Равномерно посыпьте натертым сыром.

  15. Добавьте сверху несколько ломтиков моцареллы для красивой тягучей корочки.

  16. Разогрейте духовку до 170°C.

  17. Выпекайте 20–25 мин, пока края не станут румяными, а сыр расплавится.

  18. Дайте пирогу немного остыть — тогда его легче нарезать. Подавайте с легким салатом или овощами на пару. Идеально подходит как горячим, так и в охлажденном виде.

Советы

  • Вместо курицы можно добавить ветчину, индейку или даже копченую рыбу.

  • Вегетарианский вариант: добавьте больше грибов, шпинат или брокколи.

Такой слоеный пирог станет вашим фаворитом в меню быстрой домашней кухни, ведь каждая хозяйка знает: когда в холодильнике есть упаковка слоеного теста — ужин спасен.

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