Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Слоеный пирог с лососем и шпинатом: рецепт вкусной выпечки из готового теста

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
261 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
24
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Слоеный пирог с лососем и шпинатом: рецепт вкусной выпечки из готового теста

Слоеный пирог с лососем и шпинатом / Фото: Credits

Процесс приготовления пирога легкий и очень быстрый, так как слоеное тесто используется уже готовое, что значительно сэкономит ваше время.

Для приготовления понадобятся слоеное тесто, лосось и шпинат. В итоге получается рассыпчатое слоеное тесто с хрустящей корочкой и сочная начинка из лосося и шпината.

Ингредиенты

слоеное тесто бездрожжевое
500 г
филе лосося
700 г
яйцо
1 шт.
листья шпината
200 г
лимонный сок
1 ст. л.
оливковое масло
3 ст. л.
черный перец молотый
соль
кунжут
  1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
  2. Филе лосося промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите кожу и косточки. Нарежьте на средние слайсы и полейте лимонным соком.
  3. Шпинат промойте и выложите в чашу блендера. Добавьте оливковое масло, соль и пробейте блендером до однородной массы.
  4. Тесто разделите на две части. Раскатайте одну часть в пласт на листе пергамента и переложите в форму для выпекания. На тесто выложите рыбу, посолите, поперчите, затем выложите шпинат, чтобы он покрывал рыбу, а затем накройте второй частью раскатанного теста и плотно соедините края. Далее смажьте взбитым яйцом, сделайте неглубокие надрезы и посыпьте кунжутом. Готовому пирогу дайте немного остыть.
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.

Советы:

  • Красную рыбу используйте любую.

Читайте также:

Идеально на ужин! Вкусно для каждого! Пирог с баклажанами и фетой

Идеально на ужин! Вкусно для каждого! Пирог с баклажанами и фетой

Похожие темы:

Следующая публикация