Слоеный пирог с лососем и шпинатом: рецепт вкусной выпечки из готового теста

Процесс приготовления пирога легкий и очень быстрый, так как слоеное тесто используется уже готовое, что значительно сэкономит ваше время.
Для приготовления понадобятся слоеное тесто, лосось и шпинат. В итоге получается рассыпчатое слоеное тесто с хрустящей корочкой и сочная начинка из лосося и шпината.
Ингредиенты
- слоеное тесто бездрожжевое
- 500 г
- филе лосося
- 700 г
- яйцо
- 1 шт.
- листья шпината
- 200 г
- лимонный сок
- 1 ст. л.
- оливковое масло
- 3 ст. л.
- черный перец молотый
- соль
- кунжут
- Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
- Филе лосося промойте, обсушите бумажным полотенцем, удалите кожу и косточки. Нарежьте на средние слайсы и полейте лимонным соком.
- Шпинат промойте и выложите в чашу блендера. Добавьте оливковое масло, соль и пробейте блендером до однородной массы.
- Тесто разделите на две части. Раскатайте одну часть в пласт на листе пергамента и переложите в форму для выпекания. На тесто выложите рыбу, посолите, поперчите, затем выложите шпинат, чтобы он покрывал рыбу, а затем накройте второй частью раскатанного теста и плотно соедините края. Далее смажьте взбитым яйцом, сделайте неглубокие надрезы и посыпьте кунжутом. Готовому пирогу дайте немного остыть.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
Советы:
- Красную рыбу используйте любую.
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