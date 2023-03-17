Слойки с ананасом: рецепт вкусной и эффектной выпечки

Красивые слойки в виде цветка готовятся из слоеного теста и сочных консервированных ананасов.
При приготовлении используется готовое слоеное тесто, которое продается в магазинах. Посыпьте консервированные ананасы сахарной пудрой, заверните в слоеное тесто, поставьте в духовку. Результат вас удивит.
Ингредиенты
- слоеное тесто (бездрожжевое) – 500 г
- ананасы консервированные – 1 банка
- сахарная пудра
- яйцо – 1 шт.
- вишни мороженые
Приготовление
Достаньте ананасы из банки и обсушите бумажными салфетками.
Слоеное тесто предварительно разморозьте. Стол немного подпылите мукой. Раскатайте тесто, нарежьте длинными полосками шириной 1-1,5 сантиметра.
Каждое кольцо ананаса обваляйте в сахарной пудре и оберните полоской теста через отверстие в центре. Концом полоски закройте отверстие посередине, а в центр положите вишенку.
Ананасные кольца выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте изделия взбитым яйцом. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 200 градусах 20-25 минут до золотистого цвета.
Советы
- По желанию можете использовать любое тесто.
- Вишенку в середине кольца можно заменить изюмом.
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