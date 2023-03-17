Слойки с ананасом: рецепт вкусной и эффектной выпечки

Красивые слойки в виде цветка готовятся из слоеного теста и сочных консервированных ананасов.

При приготовлении используется готовое слоеное тесто, которое продается в магазинах. Посыпьте консервированные ананасы сахарной пудрой, заверните в слоеное тесто, поставьте в духовку. Результат вас удивит.

Ингредиенты

слоеное тесто (бездрожжевое) – 500 г

ананасы консервированные – 1 банка

сахарная пудра

яйцо – 1 шт.

вишни мороженые

Приготовление

Достаньте ананасы из банки и обсушите бумажными салфетками.

Слоеное тесто предварительно разморозьте. Стол немного подпылите мукой. Раскатайте тесто, нарежьте длинными полосками шириной 1-1,5 сантиметра.

Каждое кольцо ананаса обваляйте в сахарной пудре и оберните полоской теста через отверстие в центре. Концом полоски закройте отверстие посередине, а в центр положите вишенку.

Ананасные кольца выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте изделия взбитым яйцом. Выпекайте в заранее разогретой духовке при 200 градусах 20-25 минут до золотистого цвета.

Советы

По желанию можете использовать любое тесто.

Вишенку в середине кольца можно заменить изюмом.

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