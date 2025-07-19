Слойки с бананом и корицей: рецепт ароматной выпечки

Слойки с бананом и корицей / © Credits

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Всего несколько простых ингредиентов и в вашем доме уже царит аромат уюта, тепла и счастья. Рецептом этого аппетитного блюда поделилась блогер katarina_cooks

Это сочетание — настоящая классика. Банан в выпечке приобретает карамельную мягкость, а корица добавляет тепла, пряностей и аппетитного аромата. Вместе они создают начинку, которая идеально балансирует между сладким, фруктовым и пряным. А использование слоеного бездрожжевого теста делает процесс приготовления простым и быстрым — так что эти слойки вполне могут стать вашим любимым рецептом «на скорую руку».

Ингредиенты Слоеное бездрожжевое тесто 500 г Спелые бананы 4 шт. Молоко 2 ст. л. Корица Сахар 1-2 ст. л Лимонный сок Мука

Приготовление

Достаньте тесто из холодильника, или разморозьте, если оно было замороженным, дайте ему «отдохнуть» 10-15 мин при комнатной температуре. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто до толщины примерно 3-4 мм. Нарежьте на прямоугольники или квадраты желаемого размера. Бананы очистите и нарежьте тонкими кружочками. Чтобы они не потемнели, сбрызните их лимонным соком (половины лимона будет достаточно). На одну сторону каждого кусочка теста выложите ломтики банана. Посыпьте их щепоткой сахара и корицы. Накройте второй половинкой теста или заверните в рулет, слегка прижав края вилкой. Выложите слойки на застеленный пергаментом противень. Смажьте каждое изделие молоком с помощью кисточки — это придаст красивого глянца. Посыпьте сверху остатками сахара или даже немного ванильного. Выпекайте в разогретой до 180-200°C духовке в течение 15-20 мин до румяного цвета.

Советы

Тесто лучше использовать охлажденное, а не перемороженное, ведь оно лучше поднимается.

Если хотите карамельную начинку, перед выпеканием полейте бананы небольшим количеством меда или растопленного сливочного масла.

Для изысканности посыпьте готовые слойки сахарной пудрой или полейте глазурью (например, из сахарной пудры и лимонного сока).

Можно добавить немного грецких орехов, миндаля или шоколада в начинку.

Этот рецепт настоящий спаситель, когда хочется чего-то быстрого, ароматного и домашнего, но нет времени на сложную выпечку. Идеальны как для буднего дня, так и для выходного завтрака в постели. Берите на заметку, сохраняйте себе и обязательно приготовьте хотя бы раз.

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