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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
71
Время на прочтение
2 мин

Слойки с бананом и корицей: рецепт ароматной выпечки

Что может быть лучше в пасмурный день, чем аромат только что испеченной домашней выпечки, а особенно, если это легкие, золотистые слойки с нежной начинкой из банана и корицы.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
280 ккал
Слойки с бананом и корицей

Слойки с бананом и корицей / © Credits

Всего несколько простых ингредиентов и в вашем доме уже царит аромат уюта, тепла и счастья. Рецептом этого аппетитного блюда поделилась блогер katarina_cooks

Это сочетание — настоящая классика. Банан в выпечке приобретает карамельную мягкость, а корица добавляет тепла, пряностей и аппетитного аромата. Вместе они создают начинку, которая идеально балансирует между сладким, фруктовым и пряным. А использование слоеного бездрожжевого теста делает процесс приготовления простым и быстрым — так что эти слойки вполне могут стать вашим любимым рецептом «на скорую руку».

Ингредиенты

Слоеное бездрожжевое тесто
500 г
Спелые бананы
4 шт.
Молоко
2 ст. л.
Корица
Сахар
1-2 ст. л
Лимонный сок
Мука

Приготовление

  1. Достаньте тесто из холодильника, или разморозьте, если оно было замороженным, дайте ему «отдохнуть» 10-15 мин при комнатной температуре.

  2. Присыпьте рабочую поверхность мукой и раскатайте тесто до толщины примерно 3-4 мм. Нарежьте на прямоугольники или квадраты желаемого размера.

  3. Бананы очистите и нарежьте тонкими кружочками. Чтобы они не потемнели, сбрызните их лимонным соком (половины лимона будет достаточно).

  4. На одну сторону каждого кусочка теста выложите ломтики банана. Посыпьте их щепоткой сахара и корицы. Накройте второй половинкой теста или заверните в рулет, слегка прижав края вилкой.

  5. Выложите слойки на застеленный пергаментом противень. Смажьте каждое изделие молоком с помощью кисточки — это придаст красивого глянца. Посыпьте сверху остатками сахара или даже немного ванильного.

  6. Выпекайте в разогретой до 180-200°C духовке в течение 15-20 мин до румяного цвета.

Советы

  • Тесто лучше использовать охлажденное, а не перемороженное, ведь оно лучше поднимается.

  • Если хотите карамельную начинку, перед выпеканием полейте бананы небольшим количеством меда или растопленного сливочного масла.

  • Для изысканности посыпьте готовые слойки сахарной пудрой или полейте глазурью (например, из сахарной пудры и лимонного сока).

  • Можно добавить немного грецких орехов, миндаля или шоколада в начинку.

Этот рецепт настоящий спаситель, когда хочется чего-то быстрого, ароматного и домашнего, но нет времени на сложную выпечку. Идеальны как для буднего дня, так и для выходного завтрака в постели. Берите на заметку, сохраняйте себе и обязательно приготовьте хотя бы раз.

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