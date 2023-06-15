Слойки с клубникой и творогом: вкусный сезонный рецепт

Сезон клубники в разгаре! А значит, побалуйте своих родных яркой, сладкой, летней выпечкой.
Основой нашего десерта будет готовое слоеное тесто. Для сочной начинки возьмем свежую клубнику и творог. Начинку выкладываем на слоеное тесто - и в духовку.
Ингредиенты
- слоеное бездрожжевое тесто – 300 г
- творог 9% – 200 г
- сахар – 2 ст. л.
- клубника свежая – 250 г
- желток одного яйца для смазывания слоек
- сахарная пудра.
Приготовление
Для начинки: творог соедините с сахаром. Перемешайте.
Клубнику помойте, высушите. Разрежьте на половинки.
Тесто заранее разморозьте. Рабочую поверхность немного подпылите мукой и раскатайте тесто в одном направлении, но не очень тонко. Разрежьте на прямоугольники.
В центр каждого прямоугольника выложите творожную начинку, а на нее - клубнику. Противоположные углы соедините между собой и прижмите (получится слоеный конверт). Смажьте желтком.
Слойки выложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Когда слойки остынут, посыпьте сахарной пудрой.
Читайте также:
- Пирог с клубникой: лучший летний рецепт
- Чизкейк с малиной: рецепт без выпекания
- Творожная запеканка с клубникой: рецепт сезонного блюда