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Слойки с клубникой и творогом: вкусный сезонный рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
217
Время на прочтение
1 мин
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Слойки с клубникой и творогом: вкусный сезонный рецепт

Слойки с клубникой и творогом / Фото: Credits

Сезон клубники в разгаре! А значит, побалуйте своих родных яркой, сладкой, летней выпечкой. 

Основой нашего десерта будет готовое слоеное тесто. Для сочной начинки возьмем свежую клубнику и творог. Начинку выкладываем на слоеное тесто - и в духовку.

Ингредиенты

  • слоеное бездрожжевое тесто – 300 г
  • творог 9% – 200 г
  • сахар – 2 ст. л.
  • клубника свежая – 250 г
  • желток одного яйца для смазывания слоек
  • сахарная пудра.

Приготовление

Для начинки: творог соедините с сахаром. Перемешайте.

Клубнику помойте, высушите. Разрежьте на половинки.

Тесто заранее разморозьте. Рабочую поверхность немного подпылите мукой и раскатайте тесто в одном направлении, но не очень тонко. Разрежьте на прямоугольники.

В центр каждого прямоугольника выложите творожную начинку, а на нее - клубнику. Противоположные углы соедините между собой и прижмите (получится слоеный конверт). Смажьте желтком.

Слойки выложите на застеленный пергаментом противень. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут. Когда слойки остынут, посыпьте сахарной пудрой.

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Дата публикации
Просмотры
217
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