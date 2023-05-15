Слойки с курицей и сыром: простой рецепт на готовом тесте

Отличный вариант использовать куриное мясо, которое осталось в холодильнике. Приготовьте вкусные слойки с курицей и сыром из готового слоеного теста.
Слойки получаются с румяной кунжутной корочкой и ароматной начинкой.
Ингредиенты
- слоеное тесто – 500 г
- куриное филе – 400 г
- сыр твердый – 200 г
- яйцо (желток) – 1 шт.
- сметана – 50 г
- кунжут – 1 ст. л.
- соль, черный перец молотый
Приготовление
Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
Куриное филе отварите до готовности в подсоленной воде. Остывшее куриное филе разрежьте вдоль на несколько частей и разберите на волокна. Выложите куриное филе в миску. Добавьте сметану, соль и перец. Перемешайте.
Твердый сыр натрите на крупной терке.
Стол слегка присыпьте мукой. Тесто разделите на восемь квадратов, каждый квадрат раскатайте в прямоугольник. На одну сторону прямоугольника выложите куриное мясо, сверху - натертый сыр. На другой стороне прямоугольника сделайте четыре-пять надрезов. Соедините обе стороны и защипните края сначала руками, затем - вилкой. Так формируйте все слойки.
Желток разбавьте чайной ложкой воды и смажьте сверху все слойки, посыпьте кунжутом.
На противень, выстеленный бумагой для выпечки, выложите слойки.
Выпекайте в заранее разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
Советы
Куриное филе можно измельчить в блендере.
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