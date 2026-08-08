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Слойки с персиками: простой рецепт из 5 ингредиентов
Быстрые, хрустящие слойки готовятся буквально за полчаса.
Рецепт очень простой, а главное они всегда получаются.
Ингредиенты
- тесто слоеное бездрожевое
- 500 г
- персики свежие
- 4 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- яйца куриные -1 шт (желток для смазывания)
- 1 шт. (желток для смазывания)
- сахарная пудра
- 1 ст. л.
Тесто разморозьте при комнатной температуре.
Персики помойте, удалите косточки и нарежьте на тонкие ломтики.
На рабочий стол, присыпанный мукой, выложите тесто, разрежьте на небольшие квадраты, слегка раскатайте и переложите заготовки на застеленный пергаментом противень.
На каждый квадрат теста по центру выложите 3-5 ломтиков персиков, чтобы они слегка перекрывали друг друга, внахлест и посыпьте сахаром.
Края теста смажьте желтком.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут.
Выньте из духовки, слегка охладите и посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Слойки можно украсить листочками мяты.