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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
801
Время на прочтение
1 мин

Слойки с персиками: простой рецепт из 5 ингредиентов

Быстрые, хрустящие слойки готовятся буквально за полчаса.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
350 ккал
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Слойки с персиками

Слойки с персиками / © Credits

Рецепт очень простой, а главное они всегда получаются.

Ингредиенты

тесто слоеное бездрожевое
500 г
персики свежие
4 шт.
сахар
2 ст. л.
яйца куриные -1 шт (желток для смазывания)
1 шт. (желток для смазывания)
сахарная пудра
1 ст. л.

  1. Тесто разморозьте при комнатной температуре.

  2. Персики помойте, удалите косточки и нарежьте на тонкие ломтики.

  3. На рабочий стол, присыпанный мукой, выложите тесто, разрежьте на небольшие квадраты, слегка раскатайте и переложите заготовки на застеленный пергаментом противень.

  4. На каждый квадрат теста по центру выложите 3-5 ломтиков персиков, чтобы они слегка перекрывали друг друга, внахлест и посыпьте сахаром.

  5. Края теста смажьте желтком.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут.

  7. Выньте из духовки, слегка охладите и посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

  • Слойки можно украсить листочками мяты.

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