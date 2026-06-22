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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

Слойки с творогом и сыром: рецепт: быстрая закуска из готового теста

Слойки — это быстрая, сытная и вкусная выпечка.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
370 ккал
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Слойки с творогом и сыром

Слойки с творогом и сыром / © Credits

Для приготовления понадобится покупное слоеное тесто, которое продается в любом супермаркете, творог, любой сыр, яйцо и зелень. Подайте слойки с чаем, кофе или как самостоятельный перекус.

Ингредиенты

слоеное тесто
250 г
ворог 5%-9%
180 г
сыр сулугуни
80 г
яйцо куриное
1 шт (в начинку) +1 шт (для смазывания)
перец черный молотый
соль
зелень (укроп, петрушка)
кунжут

  1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.

  2. Сыр натрите на крупную терку.

  3. Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.

  4. Для начинки: в миске смешайте творог, сыр, добавьте яйцо, зелень, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  5. Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто и слегка раскатайте его, на край теста разложите начинку, сверните плотно в рулет, края соедините, нарежьте на небольшие кусочки и выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.

  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Тесто можно использовать как дрожжевое, так и бездрожжевое.

  • В начинку можно также использовать твердый сыр, моцареллу или брынзу.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
92
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