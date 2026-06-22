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Слойки с творогом и сыром: рецепт: быстрая закуска из готового теста
Слойки — это быстрая, сытная и вкусная выпечка.
Для приготовления понадобится покупное слоеное тесто, которое продается в любом супермаркете, творог, любой сыр, яйцо и зелень. Подайте слойки с чаем, кофе или как самостоятельный перекус.
Ингредиенты
- слоеное тесто
- 250 г
- ворог 5%-9%
- 180 г
- сыр сулугуни
- 80 г
- яйцо куриное
- 1 шт (в начинку) +1 шт (для смазывания)
- перец черный молотый
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- соль
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- зелень (укроп, петрушка)
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- кунжут
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Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
Сыр натрите на крупную терку.
Зелень промойте, обсушите бумажным полотенцем и мелко нарежьте.
Для начинки: в миске смешайте творог, сыр, добавьте яйцо, зелень, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
Рабочую поверхность присыпьте мукой, выложите тесто и слегка раскатайте его, на край теста разложите начинку, сверните плотно в рулет, края соедините, нарежьте на небольшие кусочки и выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, на расстоянии друг от друга. Смажьте взбитым яйцом и посыпьте кунжутом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут до золотистого цвета.
Советы:
Тесто можно использовать как дрожжевое, так и бездрожжевое.
В начинку можно также использовать твердый сыр, моцареллу или брынзу.