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Слойки с яблоками и корицей: рецепт ароматной выпечки
Хрустящие и ароматные слойки, с яблоками и корицей — это отличный вариант, как для повседневного чаепития, так и для праздничного стола.
Выпечка готовится очень просто и быстро, так как используется готовое слоеное тесто, которое продается в любом супермаркете.
Ингредиенты
- слоеное тесто
- 500 г
- яблоки
- 3-4 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- яйца куриные
- 1 шт.
- сливочное масло
- 30 г
- корица
- по вкусу
Яблоки очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте на средние кубики.
На сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное масло, добавьте сахар, обжарьте до золотистого цвета, всыпьте яблоки и тушите, пока не выпарится жидкость, а яблоки станут мягкими, затем посыпьте корицей и перемешайте.
Яйцо взбейте вилкой.
Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
На рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой, выложите тесто, слегка раскатайте его и разрежьте на равные прямоугольники.
На одной части прямоугольника, сделайте несколько надрезов, отступая от всех краев около одного сантиметра.
На другую часть выложите яблоки, накройте, и скрепите края, придавливая вилкой, переложите слойки на противень, застеленный пергаментом, и смажьте взбитым яйцом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.
Советы:
По желанию слойки можно посыпать сахарной пудрой.