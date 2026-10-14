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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
477
Время на прочтение
1 мин

Слойки с яблоками и корицей: рецепт ароматной выпечки

Хрустящие и ароматные слойки, с яблоками и корицей — это отличный вариант, как для повседневного чаепития, так и для праздничного стола.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
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Слойки с яблоками и корицей

Слойки с яблоками и корицей / © Credits

Выпечка готовится очень просто и быстро, так как используется готовое слоеное тесто, которое продается в любом супермаркете.

Ингредиенты

слоеное тесто
500 г
яблоки
3-4 шт.
сахар
2 ст. л.
яйца куриные
1 шт.
сливочное масло
30 г
корица
по вкусу

  1. Яблоки очистите от кожицы, удалите сердцевину и нарежьте на средние кубики.

  2. На сковороде, на среднем огне, разогрейте сливочное масло, добавьте сахар, обжарьте до золотистого цвета, всыпьте яблоки и тушите, пока не выпарится жидкость, а яблоки станут мягкими, затем посыпьте корицей и перемешайте.

  3. Яйцо взбейте вилкой.

  4. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.

  5. На рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой, выложите тесто, слегка раскатайте его и разрежьте на равные прямоугольники.

  6. На одной части прямоугольника, сделайте несколько надрезов, отступая от всех краев около одного сантиметра.

  7. На другую часть выложите яблоки, накройте, и скрепите края, придавливая вилкой, переложите слойки на противень, застеленный пергаментом, и смажьте взбитым яйцом.

  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • По желанию слойки можно посыпать сахарной пудрой.

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