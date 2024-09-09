Слойки со сливами: очень простой рецепт

Если у вас в морозилке имеется упаковка замороженного слоеного теста, то это идеальное решение порадовать ваших родных ароматной выпечкой.
С приготовлением слоек справится даже начинающая хозяйка. Для этого разморозьте тесто, подготовьте сладкие, сочные сливы, выложите их на тесто и отправьте в духовку.
Ингредиенты
- тесто слоеное бездрожжевое
- 500 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- сахар
- 1 ст. л.
- сливы
- 300 г
- сахарная пудра
- Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
- Сливы вымойте, просушите, разрежьте пополам, удалите косточки и каждую половинку еще раз разрежьте вдоль пополам.
- Яйцо взбейте вилкой.
- На присыпанную слегка мукой поверхность стола, выложите тесто. Слегка раскатайте скалкой и нарежьте на прямоугольники 10*15 см. На одной стороне прямоугольника сделайте надрезы, чтобы они не доходили до края. На целый край выложите сливы посыпьте сахаром. Края теста смажьте взбитым яйцом. Накройте надрезанной стороной теста и защипите края вилкой.
- Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте яйцом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20 минут. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой.
Советы:
Слойки можно посыпать кунжутом или семенами льна.
Читайте также:
- Готовим с Камалой Харрис американское печенье "Monster Cookies"
- Как приготовить низкокалорийный тирамису: секреты диетолога
- Рецепт персиковых маффинов