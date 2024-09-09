Слойки со сливами: очень простой рецепт

Если у вас в морозилке имеется упаковка замороженного слоеного теста, то это идеальное решение порадовать ваших родных ароматной выпечкой.

С приготовлением слоек справится даже начинающая хозяйка. Для этого разморозьте тесто, подготовьте сладкие, сочные сливы, выложите их на тесто и отправьте в духовку.

Ингредиенты тесто слоеное бездрожжевое 500 г яйцо куриное 1 шт. сахар 1 ст. л. сливы 300 г сахарная пудра

Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре. Сливы вымойте, просушите, разрежьте пополам, удалите косточки и каждую половинку еще раз разрежьте вдоль пополам. Яйцо взбейте вилкой. На присыпанную слегка мукой поверхность стола, выложите тесто. Слегка раскатайте скалкой и нарежьте на прямоугольники 10*15 см. На одной стороне прямоугольника сделайте надрезы, чтобы они не доходили до края. На целый край выложите сливы посыпьте сахаром. Края теста смажьте взбитым яйцом. Накройте надрезанной стороной теста и защипите края вилкой. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте яйцом. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20 минут. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Слойки можно посыпать кунжутом или семенами льна.

Читайте также: