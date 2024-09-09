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Слойки со сливами: очень простой рецепт

Время готовки
1 час
Пищевая ценность на 100 г
271 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
30
Время на прочтение
1 мин
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Слойки со сливами: очень простой рецепт

Слойки со сливами / Фото: www.credits

Если у вас в морозилке имеется упаковка замороженного слоеного теста, то это идеальное решение порадовать ваших родных ароматной выпечкой.

С приготовлением слоек справится даже начинающая хозяйка. Для этого  разморозьте тесто, подготовьте сладкие, сочные сливы, выложите их на тесто и отправьте в духовку.

Ингредиенты

тесто слоеное бездрожжевое
500 г
яйцо куриное
1 шт.
сахар
1 ст. л.
сливы
300 г
сахарная пудра
  1. Слоеное тесто разморозьте при комнатной температуре.
  2. Сливы вымойте, просушите, разрежьте пополам, удалите косточки и каждую половинку еще раз разрежьте вдоль пополам.
  3. Яйцо взбейте вилкой.
  4. На присыпанную слегка мукой поверхность стола, выложите тесто. Слегка раскатайте скалкой и нарежьте на прямоугольники 10*15 см. На одной стороне прямоугольника сделайте надрезы, чтобы они не доходили до края. На целый край выложите сливы посыпьте сахаром. Края теста смажьте взбитым яйцом. Накройте надрезанной стороной теста и защипите края вилкой.
  5. Выложите слойки на противень, застеленный пергаментной бумагой, смажьте яйцом.
  6. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20 минут. Готовые слойки посыпьте сахарной пудрой.

Советы:

Слойки можно посыпать кунжутом или семенами льна.

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