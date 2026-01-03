Сметанный пирог с ягодами: рецепт десерта, который тает во рту

Сметанный пирог со сметаной и ягодами / © Associated Press

Сметанный пирог с ягодами от фудблогера Валентины Саенко — это нежное тесто, легкая сметанная заливка и кислинка ягод, которые делают его идеальным для зимних вечеров или праздничного стола

Его вкус всегда получается бесподобным, даже если менять ягоды в зависимости от сезона. Его секрет — баланс сладкой сметанной заливки и легкой кислинки ягод, а также нежное, мягкое тесто, которое тает во рту.

Ингредиенты

Тесто

Мука 220 г муки

Масло (холодное, но мягкое) 150 г

Сметана 100 г

Разрыхлитель

Начинка

Ягоды (любые, свежие или замороженные) 400 г

Сметана 400 г

Яйца 2 шт.

Мука 2 ст. л

Сахар 120 г

Ваниль

Приготовление

Смешайте все ингредиенты до однородной массы. Раскатайте и выложите в форму. Поставьте форму в морозилку, пока готовится начинка. Ягоды помойте, нарежьте, если нужно, и обсыпьте небольшим количеством муки, чтобы не оседали на дно. Смешайте сметану, яйца, сахар, ваниль и 2 ст. л муки. Выложите ягоды на тесто и залейте сметанной смесью. Выпекайте при 180°C примерно 30-40 мин. Серединка пирога должна оставаться немного дребезжащей. Дайте остыть и можно наслаждаться.

Сметанный пирог с ягодами — это десерт, который легко приготовить, но он всегда выглядит красиво. Попробуйте этот рецепт с любыми ягодами или фруктами и позвольте себе насладиться домашним теплом в каждом кусочке.