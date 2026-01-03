- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Сметанный пирог с ягодами: рецепт десерта, который тает во рту
Есть рецепты, которые возвращают в детство, дарят уют и аромат тепла домашней кухни. Рецепт простой и универсальный, подойдут как свежие, так и замороженные ягоды, а если хочется экспериментов, можно использовать и кислые фрукты.
Сметанный пирог с ягодами от фудблогера Валентины Саенко — это нежное тесто, легкая сметанная заливка и кислинка ягод, которые делают его идеальным для зимних вечеров или праздничного стола
Его вкус всегда получается бесподобным, даже если менять ягоды в зависимости от сезона. Его секрет — баланс сладкой сметанной заливки и легкой кислинки ягод, а также нежное, мягкое тесто, которое тает во рту.
Ингредиенты
Тесто
Мука 220 г муки
Масло (холодное, но мягкое) 150 г
Сметана 100 г
Разрыхлитель
Начинка
Ягоды (любые, свежие или замороженные) 400 г
Сметана 400 г
Яйца 2 шт.
Мука 2 ст. л
Сахар 120 г
Ваниль
Приготовление
Смешайте все ингредиенты до однородной массы.
Раскатайте и выложите в форму.
Поставьте форму в морозилку, пока готовится начинка.
Ягоды помойте, нарежьте, если нужно, и обсыпьте небольшим количеством муки, чтобы не оседали на дно.
Смешайте сметану, яйца, сахар, ваниль и 2 ст. л муки.
Выложите ягоды на тесто и залейте сметанной смесью.
Выпекайте при 180°C примерно 30-40 мин. Серединка пирога должна оставаться немного дребезжащей.
Дайте остыть и можно наслаждаться.
Сметанный пирог с ягодами — это десерт, который легко приготовить, но он всегда выглядит красиво. Попробуйте этот рецепт с любыми ягодами или фруктами и позвольте себе насладиться домашним теплом в каждом кусочке.