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Снежный шар в стакане: как приготовить вирусный коктейль с розмарином для праздничного стола

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
17
Время на прочтение
1 мин
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Снежный шар в стакане: как приготовить вирусный коктейль с розмарином для праздничного стола

Фото: Credits

Если вы хотите удивить гостей на Новый год или просто оригинально украсить стол для своей семьи - самое простое решение сделать вирусные "елки" из маленьких веточек розмарина или как их еще называют Snow Globe Cocktail.

Свое название такой декор стаканов получил из-за того, что напоминает снежный шар. Воплотить в жизнь эту идею очень просто. Вам понадобится:

  • розмарин
  • прозрачные небольшие стаканы (желательно полукруглые)
  • вода

Для того чтобы сделать елки в стакане:

Просто налейте на дно сухого стакана немного воды, воткните туда веточки розмарина и поставьте в морозильную камеру. Через несколько часов украшение готово!

Подавать в таких стаканах можно любые прозрачные напитки: газированную воду, шампанское или просекко. Пузырьки в напитках будут создавать тот самый эффект снежного шара.

Также край стакана можно смазать, например, цитрусовыми, а затем окунуть в соль или сахар. Такой трюк добавит стаканам еще и иллюзию снега.

© Credits
Фото: Credits

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Дата публикации
Просмотры
17
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