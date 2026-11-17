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Сочная буженина с курагой и черносливом: рецепт блюда, которое украсит ваш стол
Ароматное мясо, нежные сухофрукты и аппетитная румяная корочка — у этой буженины есть все шансы стать главным блюдом праздничного стола.
Домашняя буженина— классика, которая никогда не выходит из моды. Она вкусна и в горячем виде, только что из духовки, и в холодном — как мясная закуска или начинка для любимых бутербродов. Однако если добавить к мясу сладковатые сухофрукты, ароматную горчицу, мёд и чеснок, привычное блюдо раскроется совершенно новыми вкусами.
Своим секретом приготовления поделилась фудблогерша Мирослава Пекарюк. Особенность рецепта — предварительное выдерживание мяса в солевом рассоле, благодаря чему оно получается сочным и равномерно просоленным.
Ингредиенты
свинной ошеек — 1 кг
холодная вода — 1 л
соль — 40 г
курага — 80 г
чернослив — 80 г
Для маринада
дижонская горчица — 1 ст. л
мед — 1 ч. л
сладкая паприка — 1 ч. л
растительное масло — 3 ст. л
соевый соус — 1 ст. л
чеснок — 2 зубчика
Приготовление
Растворите соль в холодной воде, положите туда мясо и оставьте в холодильнике на 8 часов. Этот этап поможет мясу равномерно просолиться и остаться сочным после запекания.
Достаньте его из рассола и тщательно просушите бумажными полотенцами.
Сделайте в мясе небольшие надрезы и начините их курагой и черносливом.
В отдельной миске смешайте дижонскую горчицу, мёд, паприку, масло, соевый соус и тёртый чеснок.
Тщательно перемешайте до однородности.
Обильно натрите мясо приготовленной смесью и оставьте на 60 минут при комнатной температуре.
Переложите шейку в рукав для запекания и отправьте в разогретую до 170°C духовку на 40 минут.
Затем уменьшите температуру до 120°C и готовьте ещё 40 минут.
Смажьте буженину кетчупом, увеличьте температуру духовки до 200°C и запекайте ещё 5 минут.
Повторите этот этап дважды, чтобы получилась аппетитная карамелизованная корочка.
Буженина с курагой и черносливом — отличная идея для праздничного застолья или уютного семейного ужина. Сладковатые сухофрукты придают мясу интересные вкусовые нотки, горчично-медовый маринад — пикантность, а финальная запекание помогает получить красивую румяную корочку.