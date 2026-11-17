буженина с курагой и черносливом instagram.com_myroslava_pekariuk / © Instagram

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Домашняя буженина— классика, которая никогда не выходит из моды. Она вкусна и в горячем виде, только что из духовки, и в холодном — как мясная закуска или начинка для любимых бутербродов. Однако если добавить к мясу сладковатые сухофрукты, ароматную горчицу, мёд и чеснок, привычное блюдо раскроется совершенно новыми вкусами.

Своим секретом приготовления поделилась фудблогерша Мирослава Пекарюк. Особенность рецепта — предварительное выдерживание мяса в солевом рассоле, благодаря чему оно получается сочным и равномерно просоленным.

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Ингредиенты

свинной ошеек — 1 кг

холодная вода — 1 л

соль — 40 г

курага — 80 г

чернослив — 80 г

Для маринада

дижонская горчица — 1 ст. л

мед — 1 ч. л

сладкая паприка — 1 ч. л

растительное масло — 3 ст. л

соевый соус — 1 ст. л

чеснок — 2 зубчика

Приготовление

Растворите соль в холодной воде, положите туда мясо и оставьте в холодильнике на 8 часов. Этот этап поможет мясу равномерно просолиться и остаться сочным после запекания. Достаньте его из рассола и тщательно просушите бумажными полотенцами. Сделайте в мясе небольшие надрезы и начините их курагой и черносливом. В отдельной миске смешайте дижонскую горчицу, мёд, паприку, масло, соевый соус и тёртый чеснок. Тщательно перемешайте до однородности. Обильно натрите мясо приготовленной смесью и оставьте на 60 минут при комнатной температуре. Переложите шейку в рукав для запекания и отправьте в разогретую до 170°C духовку на 40 минут. Затем уменьшите температуру до 120°C и готовьте ещё 40 минут. Смажьте буженину кетчупом, увеличьте температуру духовки до 200°C и запекайте ещё 5 минут. Повторите этот этап дважды, чтобы получилась аппетитная карамелизованная корочка.

буженина с курагой и черносливом instagram.com_myroslava_pekariuk / © Instagram

Буженина с курагой и черносливом — отличная идея для праздничного застолья или уютного семейного ужина. Сладковатые сухофрукты придают мясу интересные вкусовые нотки, горчично-медовый маринад — пикантность, а финальная запекание помогает получить красивую румяную корочку.

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