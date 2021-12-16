Сочная куриная грудка в духовке: пошаговый рецепт

Это легкое блюдо, которое не потребует много сил и времени.

Готовить таким способом курицу очень просто. Это блюдо получается совсем не жирным, быстро готовится и остается сочным. Куриная грудка отлично сочетается с картофельным пюре или простым салатом из помидоров. Но готовить курицу по этому рецепту можно и на гриле, и жарить на сковороде.

Ингредиенты:

куриная грудка - 2 шт.

соевый соус - 2 ст. л.

сахар - 1 ч. л.

лимонный сок - 1 ч. л.

мед - 1 ч. л.

оливковое масло - 1 ч. л.

паприка

итальянские травы

сушеный чеснок

Приготовление:

Шаг 1

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Сначала приготовим маринад для курицы. Смешайте в отдельной миске соевые соус, мед, специи, оливковое масло и лимонный сок. Хорошо перемешайте.

Шаг 2

Очистите филе, обсушите бумажными полотенцами.

Шаг 3

Натрите хорошо куриное филе соусом, положите в тарелку, накройте ее пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1 час.

Шаг 4

Переложите курицу в пакет для запекания или замотайте в фольгу. Отправьте запекаться в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.

Приятного аппетита!

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