Сочная куриная грудка в духовке: пошаговый рецепт

Это легкое блюдо, которое не потребует много сил и времени.
Готовить таким способом курицу очень просто. Это блюдо получается совсем не жирным, быстро готовится и остается сочным. Куриная грудка отлично сочетается с картофельным пюре или простым салатом из помидоров. Но готовить курицу по этому рецепту можно и на гриле, и жарить на сковороде.
Ингредиенты:
- куриная грудка - 2 шт.
- соевый соус - 2 ст. л.
- сахар - 1 ч. л.
- лимонный сок - 1 ч. л.
- мед - 1 ч. л.
- оливковое масло - 1 ч. л.
- паприка
- итальянские травы
- сушеный чеснок
Приготовление:
Шаг 1
Сначала приготовим маринад для курицы. Смешайте в отдельной миске соевые соус, мед, специи, оливковое масло и лимонный сок. Хорошо перемешайте.
Шаг 2
Очистите филе, обсушите бумажными полотенцами.
Шаг 3
Натрите хорошо куриное филе соусом, положите в тарелку, накройте ее пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1 час.
Шаг 4
Переложите курицу в пакет для запекания или замотайте в фольгу. Отправьте запекаться в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов.
Приятного аппетита!
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