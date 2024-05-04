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Сочная свинина в медово-чесночном соусе: быстрый рецепт горячего блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
229 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
284
Время на прочтение
1 мин
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Сочная свинина в медово-чесночном соусе: быстрый рецепт горячего блюда

Сочная свинина в медово-чесночном соусе / Фото: Credits

Готовится блюдо достаточно быстро, так как мариновать свинину перед приготовлением не требуется. Вам понадобится всего лишь свинина, приправы и сковорода. Мясо получается нежным, ароматным и сочетается с любым гарниром.

Ингредиенты

свиной ошеек
400 г
чеснок
5 зубчиков
растительное масло
25 г
сливочное масло
25 г
перец черный молотый
соль
мед
3 ст. л.
яблочный уксус
1 ч. л.
перец чили
щепотка
соль
  1. Чеснок очистите и мелко порубите.
  2. Для соуса смешайте жидкий мед, крахмал, воду, яблочный уксус и соль. Перемешайте.
  3. Мясо помойте и обсушите. Нарежьте на средние (не толстые) кусочки. Посолите и поперчите.
  4. В разогретую сковороду выложите сливочное и растительное масло. Обжарьте мясо на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
  5. Выложите на мясо чеснок, переверните мясо. Через две минуты залейте соусом и посыпьте перцем чили. Перемешайте. Обжарьте на медленном огне, переворачивая мясо, десять минут. Когда соус немного загустеет, то мясо готово.

Советы:

  • Крахмал используйте любой.

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