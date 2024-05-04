Сочная свинина в медово-чесночном соусе: быстрый рецепт горячего блюда

Готовится блюдо достаточно быстро, так как мариновать свинину перед приготовлением не требуется. Вам понадобится всего лишь свинина, приправы и сковорода. Мясо получается нежным, ароматным и сочетается с любым гарниром.
Ингредиенты
- свиной ошеек
- 400 г
- чеснок
- 5 зубчиков
- растительное масло
- 25 г
- сливочное масло
- 25 г
- перец черный молотый
- соль
- мед
- 3 ст. л.
- яблочный уксус
- 1 ч. л.
- перец чили
- щепотка
- соль
- Чеснок очистите и мелко порубите.
- Для соуса смешайте жидкий мед, крахмал, воду, яблочный уксус и соль. Перемешайте.
- Мясо помойте и обсушите. Нарежьте на средние (не толстые) кусочки. Посолите и поперчите.
- В разогретую сковороду выложите сливочное и растительное масло. Обжарьте мясо на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета.
- Выложите на мясо чеснок, переверните мясо. Через две минуты залейте соусом и посыпьте перцем чили. Перемешайте. Обжарьте на медленном огне, переворачивая мясо, десять минут. Когда соус немного загустеет, то мясо готово.
Советы:
- Крахмал используйте любой.
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