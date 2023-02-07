Сочники с творогом: рецепт любимой выпечки

Сочники с творогом отлично подходят к чаю и кофе.

Это выпечка, вкус которой нам знаком с детства. Сочетание рассыпчатого песочного теста и нежной творожной начинки делает эту выпечку любимым блюдом всей семьи.

Ингредиенты:

Для теста:

мука – 4 ст.

сахар – 180 г

сметана – 150 г

яйца – 2 шт.

сливочное масло – 70 г

разрыхлитель – 1 ч. л.

желток – 1 шт. (для смазывания)

молоко – 1 ч. л. (для смазывания)

Для начинки:

творог – 400 г

сметана – 2 ст. л.

яйца – 2 шт.

манная крупа – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

ванильный сахар

Приготовление

Сметану соедините с разрыхлителем, перемешайте. Сливочное масло комнатной температуры разотрите с сахаром и яйцами. Все соедините, перемешайте. Добавьте муку, быстро замесите тесто и отправьте его в холодильник на 30 минут. Для начинки в творог добавьте сахар, ванильный сахар и хорошо разотрите, затем в эту массу добавьте желтки, сметану, манную крупу.

Взбейте два белка и влейте в творожную смесь, перемешайте. Раскатайте тесто толщиной 5-7 мм, вырежьте кружки. На одну половинку кружка положите творожную начинку, немного не доходя до краев. Начинку разровняйте, накройте второй половинкой кружка, чуть прижмите, чтобы получился сочник в виде полукруга. Края не соединяйте, начинка должна немного выглядывать из-под верхнего слоя.

Взбейте желток с молоком и смажьте сочники. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 200 градусов 20-25 минут. Посыпьте сахарной пудрой.

Советы

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Для творожной начинки творог берите 5-9%.

Если тесто получилось мягким, поверхность, на которой готовите, немного присыпьте мукой, чтобы оно не прилипало.

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