Сочное куриное филе под пряным соусом: интересный и простой рецепт

Этот рецепт непременно удивит гостей и оставит незабываемое впечатление, ведь сочетание нежного мяса с ароматным соусом создает поистине изысканный вкус.

На странице fatmagulkitchen рассказали о рецепте, который способен превратить обычные куриные грудки в настоящий кулинарный шедевр благодаря неповторимому пряному соусу.

Ингредиенты Куриное филе 2 шт. Лук 1 шт. Чеснок 2 зубчика Соевый соус 2 ст. л Мед 1 ст. л Сливочное масло 2 ст. л Вода 1 стакан Красный перец Тмин Черный перец Соль Оливковое масло

Приготовление

Сначала необходимо сделать небольшие надрезы на поверхности куриной грудки. Затем смазать ее оливковым маслом и присолить. После этого куриные грудки обсыпьте небольшим количеством муки. На сковороду положите сливочное масло и когда оно растопится, куриное филе обжарьте на медленном огне по бокам до образования золотистой корочки. После обжарки добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, размешайте в центральной части сковороды. Получившуюся смесь следует тщательно перемешать. После этого добавьте соевый соус и мед, снова перемешайте для равномерного распределения вкусов, а в смесь влейте холодную воду. Затем накройте крышкой и готовьте блюдо на медленном огне в течение 10 мин. Готовое куриное филе подается с сочным пряным соусом, который делает блюдо невероятно ароматным и вкусным.

Сочное куриное филе под пряным соусом – это рецепт, объединяющий нежность куриного мяса с насыщенным, ароматным соусом. Благодаря простоте приготовления и использованию доступных ингредиентов это блюдо станет идеальным выбором для тех, кто хочет разнообразить свое меню и порадовать близких оригинальным вкусовым сочетанием.

Приятного аппетита!

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