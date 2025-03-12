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Сочное куриное филе под пряным соусом: интересный и простой рецепт

Сочное куриное филе под пряным соусом: интересный и простой рецепт

Сочное куриное филе под пряным соусом / Фото: Credits

Этот рецепт непременно удивит гостей и оставит незабываемое впечатление, ведь сочетание нежного мяса с ароматным соусом создает поистине изысканный вкус.

На странице fatmagulkitchen рассказали о рецепте, который способен превратить обычные куриные грудки в настоящий кулинарный шедевр благодаря неповторимому пряному соусу.

Ингредиенты

Куриное филе
2 шт.
Лук
1 шт.
Чеснок
2 зубчика
Соевый соус
2 ст. л
Мед
1 ст. л
Сливочное масло
2 ст. л
Вода
1 стакан
Красный перец
Тмин
Черный перец
Соль
Оливковое масло

Приготовление

  1. Сначала необходимо сделать небольшие надрезы на поверхности куриной грудки. Затем смазать ее оливковым маслом и присолить.
  2. После этого куриные грудки обсыпьте небольшим количеством муки.
  3. На сковороду положите сливочное масло и когда оно растопится, куриное филе обжарьте на медленном огне по бокам до образования золотистой корочки. После обжарки добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, размешайте в центральной части сковороды. Получившуюся смесь следует тщательно перемешать.
  4. После этого добавьте соевый соус и мед, снова перемешайте для равномерного распределения вкусов, а в смесь влейте холодную воду.
  5. Затем накройте крышкой и готовьте блюдо на медленном огне в течение 10 мин.
  6. Готовое куриное филе подается с сочным пряным соусом, который делает блюдо невероятно ароматным и вкусным.

Сочное куриное филе под пряным соусом – это рецепт, объединяющий нежность куриного мяса с насыщенным, ароматным соусом. Благодаря простоте приготовления и использованию доступных ингредиентов это блюдо станет идеальным выбором для тех, кто хочет разнообразить свое меню и порадовать близких оригинальным вкусовым сочетанием.

Приятного аппетита!

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