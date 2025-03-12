Сочное куриное филе под пряным соусом: интересный и простой рецепт

Этот рецепт непременно удивит гостей и оставит незабываемое впечатление, ведь сочетание нежного мяса с ароматным соусом создает поистине изысканный вкус.
На странице fatmagulkitchen рассказали о рецепте, который способен превратить обычные куриные грудки в настоящий кулинарный шедевр благодаря неповторимому пряному соусу.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 2 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Чеснок
- 2 зубчика
- Соевый соус
- 2 ст. л
- Мед
- 1 ст. л
- Сливочное масло
- 2 ст. л
- Вода
- 1 стакан
- Красный перец
- Тмин
- Черный перец
- Соль
- Оливковое масло
Приготовление
- Сначала необходимо сделать небольшие надрезы на поверхности куриной грудки. Затем смазать ее оливковым маслом и присолить.
- После этого куриные грудки обсыпьте небольшим количеством муки.
- На сковороду положите сливочное масло и когда оно растопится, куриное филе обжарьте на медленном огне по бокам до образования золотистой корочки. После обжарки добавьте мелко нарезанный лук и чеснок, размешайте в центральной части сковороды. Получившуюся смесь следует тщательно перемешать.
- После этого добавьте соевый соус и мед, снова перемешайте для равномерного распределения вкусов, а в смесь влейте холодную воду.
- Затем накройте крышкой и готовьте блюдо на медленном огне в течение 10 мин.
- Готовое куриное филе подается с сочным пряным соусом, который делает блюдо невероятно ароматным и вкусным.
Сочное куриное филе под пряным соусом – это рецепт, объединяющий нежность куриного мяса с насыщенным, ароматным соусом. Благодаря простоте приготовления и использованию доступных ингредиентов это блюдо станет идеальным выбором для тех, кто хочет разнообразить свое меню и порадовать близких оригинальным вкусовым сочетанием.
Приятного аппетита!
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