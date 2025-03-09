Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сочные беляши: рецепт выпечки с мясом

Сочные беляши: рецепт выпечки с мясом

Сочные беляши / Фото: Credits

Беляши – это настоящий вкус детства, аромат домашнего уюта и идеальный вариант для быстрого, сытного перекуса. Хрустящая, румяная корочка и нежная, сочная начинка внутри – вот что делает эту выпечку столь любимой.

На странице Liliya.cooking поделились рецептом настоящих домашних беляшей, которые вы можете легко приготовить самостоятельно.

Ингредиенты для теста

  • Теплая вода 300 мл
  • Мука 400 г
  • Соль 1 ч. л
  • Сахар 1 ст. л
  • Сухие дрожжи 1 ч. л

Ингредиенты для начинки

  • Фарш (говяжий, свиной или смешанный) 300 г
  • Лук 2 шт.
  • Соль
  • Черный молотый перец

Приготовление теста

  1. В глубокую миску налейте теплую воду. Добавьте соль, сахар и сухие дрожжи. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо растворились.
  2. Просейте муку и постепенно вводите ее в жидкую смесь, постоянно помешивая.
  3. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Важно: тесто должно оставаться достаточно редким, поэтому не добавляйте лишней муки.
  4. Накройте миску чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-50 мин. За это время тесто поднимется, станет более пышным и готовым к формированию беляшей.

Приготовление начинки

  1. Очистите и мелко нарежьте лук или пропустите его через мясорубку. Это придаст начинке особую сочность.
  2. Смешайте лук с фаршем, добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте начинку, чтобы она стала однородной.

Формирование и приготовление беляшей

  1. Рабочей поверхности смажьте небольшим количеством растительного масла, чтобы тесто не прилипало к рукам.
  2. Отщипните кусочек теста размером с мандарин и сформируйте из него тонкую лепешку.
  3. Выложите в центр 1-1,5 ст. л мясной внутренности.
  4. Соедините края теста, оставляя небольшое отверстие в центре или полностью закрывайте – в зависимости от ваших предпочтений.
  5. В сковороду налейте достаточное количество масла (приблизительно 1 см высотой) и хорошо его разогрейте.
  6. Выложите беляши отверстием вниз и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки, затем переверните и поджарьте с другой стороны.
  7. Готовые беляши выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Советы:

  • Если хотите, чтобы беляши были менее жирными, можете запекать их в духовке при 180°C примерно 20-25 мин.
  • Для более нежной текстуры теста можно добавить 1-2 ст. л масла во время замеса.
  • Если вы используете говяжий фарш, добавьте немного воды или бульона, чтобы начинка была более сочной.
@trokhlib_liliya Вкусные беляши, как в детстве Тесто •вода 300 мл •мука 400 г •соль 1ч.л •сахар 1 ст.л •дрожжи сухие 1 ч.л К воде добавляем соль, сахар, дрожжи перемешиваем, добавляем просеянное. Тесто должно быть редкое и больше муки добавлять не нужно. Ставим на 40-50 мин в теплое место. При формировании беляшей добавьте масла, чтобы тесто не прилипало к рукам. Начинка • фарш 300 г • лук 2 шт. •соль, перец Вкусного #беляши #тестонабиляши #рецептбеляшей ♬ оригинальный звук

Подавайте горячие беляши с любимыми соусами или просто со стаканом теплого чая.

Приятного аппетита!

Мы также писали о том, как приготовить пышные жареные пирожки с дрожжевым тестом.

Читайте также:

Рецепт замечательной школьной пиццы на морковном тесте! Настоящая вкуснятина!

Рецепт замечательной школьной пиццы на морковном тесте! Настоящая вкуснятина!

Похожие темы:

Следующая публикация