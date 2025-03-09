Сочные беляши: рецепт выпечки с мясом

Беляши – это настоящий вкус детства, аромат домашнего уюта и идеальный вариант для быстрого, сытного перекуса. Хрустящая, румяная корочка и нежная, сочная начинка внутри – вот что делает эту выпечку столь любимой.

На странице Liliya.cooking поделились рецептом настоящих домашних беляшей, которые вы можете легко приготовить самостоятельно.

Ингредиенты для теста

Теплая вода 300 мл

Мука 400 г

Соль 1 ч. л

Сахар 1 ст. л

Сухие дрожжи 1 ч. л

Ингредиенты для начинки

Фарш (говяжий, свиной или смешанный) 300 г

Лук 2 шт.

Соль

Черный молотый перец

Приготовление теста

В глубокую миску налейте теплую воду. Добавьте соль, сахар и сухие дрожжи. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо растворились. Просейте муку и постепенно вводите ее в жидкую смесь, постоянно помешивая. Замесите мягкое, слегка липкое тесто. Важно: тесто должно оставаться достаточно редким, поэтому не добавляйте лишней муки. Накройте миску чистым полотенцем и оставьте в теплом месте на 40-50 мин. За это время тесто поднимется, станет более пышным и готовым к формированию беляшей.

Приготовление начинки

Очистите и мелко нарежьте лук или пропустите его через мясорубку. Это придаст начинке особую сочность. Смешайте лук с фаршем, добавьте соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте начинку, чтобы она стала однородной.

Формирование и приготовление беляшей

Рабочей поверхности смажьте небольшим количеством растительного масла, чтобы тесто не прилипало к рукам. Отщипните кусочек теста размером с мандарин и сформируйте из него тонкую лепешку. Выложите в центр 1-1,5 ст. л мясной внутренности. Соедините края теста, оставляя небольшое отверстие в центре или полностью закрывайте – в зависимости от ваших предпочтений. В сковороду налейте достаточное количество масла (приблизительно 1 см высотой) и хорошо его разогрейте. Выложите беляши отверстием вниз и обжарьте на среднем огне до золотистой корочки, затем переверните и поджарьте с другой стороны. Готовые беляши выкладывайте на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Советы:

Если хотите, чтобы беляши были менее жирными, можете запекать их в духовке при 180°C примерно 20-25 мин.

Для более нежной текстуры теста можно добавить 1-2 ст. л масла во время замеса.

Если вы используете говяжий фарш, добавьте немного воды или бульона, чтобы начинка была более сочной.

#тестонабиляши #рецептбеляшей ♬ оригинальный звук @trokhlib_liliya Вкусные беляши, как в детстве Тесто •вода 300 мл •мука 400 г •соль 1ч.л •сахар 1 ст.л •дрожжи сухие 1 ч.л К воде добавляем соль, сахар, дрожжи перемешиваем, добавляем просеянное. Тесто должно быть редкое и больше муки добавлять не нужно. Ставим на 40-50 мин в теплое место. При формировании беляшей добавьте масла, чтобы тесто не прилипало к рукам. Начинка • фарш 300 г • лук 2 шт. •соль, перец Вкусного #беляши

Подавайте горячие беляши с любимыми соусами или просто со стаканом теплого чая.

Приятного аппетита!

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