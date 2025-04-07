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Сочные чебуреки: рецепт на скорую руку
Чебуреки – это вкусное блюдо, которое является частью кавказского кулинарного наследия. Их хрустящий внешний вид и сочная начинка доставляют удовольствие в каждом кусочке.
Если вы хотите быстро и вкусно приготовить чебуреки, то этот рецепт станет вашим фаворитом. На странице mamanata.food поделились прекрасным способом приготовления чебуреков, которые только успевай жарить.
Ингредиенты
Для теста
Мука 500 г
Кипяток 250 мл
Растительное масло 50 мл
Соль.1 ч. л
Для начинки
Фарш (свинина, говядина или их комбинация) 500 г
Лук 150 г
Соль 1 ч. л
Молотый перец 0,5 ч. л
Вода 200–300 мл
Масло
Приготовление
Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль.
В кастрюле вскипятите воду, смешайте ее с растительным маслом.
Аккуратно влейте кипяток в муку, помешивайте ложкой или лопаткой.
Как только смесь немного остынет, руками замесите мягкое эластичное тесто.
Заверните тесто в пищевую пленку или накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на 20–30 мин.
В фарш добавьте соль, перец и измельченный лук.
Постепенно вливайте холодную воду, чтобы фарш стал более сочным, но не жидким.
Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Раскатайте тесто в тонкие кружочки.
На одну половину каждого кружочка положите по 1–2 ст. л фарша.
Накройте второй половиной теста и плотно прижмите края. Для дополнительной надежности можно воспользоваться вилкой, чтобы уплотнить края.
В большом количестве разогретого масла обжаривайте чебуреки до золотистой корочки с обеих сторон.
Выложите готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы снять лишний жир.
Советы:
Чтобы начинка была более сочной, добавляйте больше лука. Лук не только придает вкусу, но и делает фарш более мягким.
Для более сочной начинки можно добавить 200 г сала на 1 кг мяса. Это сделает чебуреки ароматными и нежными.
Если остались чебуреки, то их можно заморозить. Они хорошо сохраняются и вы всегда сможете насладиться вкусными чебуреками на скорую руку.
Тесто на кипятке — это настоящий секрет мягкой текстуры и хрустящей корочки.
Не бойтесь добавлять больше воды в фарш, чтобы начинка была не только вкусной, но и сочной.
Чебуреки лучше жарить на среднем огне, чтобы они не подгорели, но хорошо пропеклись внутри.
Чебуреки — это идеальный вариант для вкусного ужина или перекуса. Их можно готовить с разными начинками, но классический рецепт с сочным мясом и хрустящим тестом всегда будет выигрышный.
Приятного аппетита!