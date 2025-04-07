Сочные чебуреки: рецепт на скорую руку

Если вы хотите быстро и вкусно приготовить чебуреки, то этот рецепт станет вашим фаворитом. На странице mamanata.food поделились прекрасным способом приготовления чебуреков, которые только успевай жарить.

Фарш (свинина, говядина или их комбинация) 500 г

В большом количестве разогретого масла обжаривайте чебуреки до золотистой корочки с обеих сторон.

Накройте второй половиной теста и плотно прижмите края. Для дополнительной надежности можно воспользоваться вилкой, чтобы уплотнить края.

Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

Постепенно вливайте холодную воду, чтобы фарш стал более сочным, но не жидким.

Заверните тесто в пищевую пленку или накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на 20–30 мин.

Как только смесь немного остынет, руками замесите мягкое эластичное тесто.

В кастрюле вскипятите воду, смешайте ее с растительным маслом.

Советы:

Чтобы начинка была более сочной, добавляйте больше лука. Лук не только придает вкусу, но и делает фарш более мягким.

Для более сочной начинки можно добавить 200 г сала на 1 кг мяса. Это сделает чебуреки ароматными и нежными.

Если остались чебуреки, то их можно заморозить. Они хорошо сохраняются и вы всегда сможете насладиться вкусными чебуреками на скорую руку.

Тесто на кипятке — это настоящий секрет мягкой текстуры и хрустящей корочки.

Не бойтесь добавлять больше воды в фарш, чтобы начинка была не только вкусной, но и сочной.