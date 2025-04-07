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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
276
Время на прочтение
2 мин

Сочные чебуреки: рецепт на скорую руку

Чебуреки – это вкусное блюдо, которое является частью кавказского кулинарного наследия. Их хрустящий внешний вид и сочная начинка доставляют удовольствие в каждом кусочке.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Сочные чебуреки

Сочные чебуреки / © Getty Images

Если вы хотите быстро и вкусно приготовить чебуреки, то этот рецепт станет вашим фаворитом. На странице mamanata.food поделились прекрасным способом приготовления чебуреков, которые только успевай жарить.

Ингредиенты

Для теста

  • Мука 500 г

  • Кипяток 250 мл

  • Растительное масло 50 мл

  • Соль.1 ч. л

Для начинки

  • Фарш (свинина, говядина или их комбинация) 500 г

  • Лук 150 г

  • Соль 1 ч. л

  • Молотый перец 0,5 ч. л

  • Вода 200–300 мл

  • Масло

Приготовление

  1. Просейте муку в глубокую миску, добавьте соль.

  2. В кастрюле вскипятите воду, смешайте ее с растительным маслом.

  3. Аккуратно влейте кипяток в муку, помешивайте ложкой или лопаткой.

  4. Как только смесь немного остынет, руками замесите мягкое эластичное тесто.

  5. Заверните тесто в пищевую пленку или накройте полотенцем и оставьте отдохнуть на 20–30 мин.

  6. В фарш добавьте соль, перец и измельченный лук.

  7. Постепенно вливайте холодную воду, чтобы фарш стал более сочным, но не жидким.

  8. Хорошо размешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.

  9. Раскатайте тесто в тонкие кружочки.

  10. На одну половину каждого кружочка положите по 1–2 ст. л фарша.

  11. Накройте второй половиной теста и плотно прижмите края. Для дополнительной надежности можно воспользоваться вилкой, чтобы уплотнить края.

  12. В большом количестве разогретого масла обжаривайте чебуреки до золотистой корочки с обеих сторон.

  13. Выложите готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы снять лишний жир.

Советы:

  • Чтобы начинка была более сочной, добавляйте больше лука. Лук не только придает вкусу, но и делает фарш более мягким.

  • Для более сочной начинки можно добавить 200 г сала на 1 кг мяса. Это сделает чебуреки ароматными и нежными.

  • Если остались чебуреки, то их можно заморозить. Они хорошо сохраняются и вы всегда сможете насладиться вкусными чебуреками на скорую руку.

  • Тесто на кипятке — это настоящий секрет мягкой текстуры и хрустящей корочки.

  • Не бойтесь добавлять больше воды в фарш, чтобы начинка была не только вкусной, но и сочной.

  • Чебуреки лучше жарить на среднем огне, чтобы они не подгорели, но хорошо пропеклись внутри.

Чебуреки — это идеальный вариант для вкусного ужина или перекуса. Их можно готовить с разными начинками, но классический рецепт с сочным мясом и хрустящим тестом всегда будет выигрышный.

Приятного аппетита!

Дата публикации
Количество просмотров
276
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