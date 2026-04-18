Реклама

Весна и лето — сезон, когда кухня выходит за пределы дома. Мангал становится центром внимания, а простые продукты — героями новых вкусовых историй. И пока большинство делает ставку на мясо, грибы могут стать не менее ярким акцентом меню.

Рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, — это нежная текстура шампиньонов, насыщенность соуса терияки, легкая острота специй и тот самый дымный аромат, который невозможно воспроизвести дома.

Ингредиенты шампиньоны среднего размера 16 шт. соус терияки 5 ст. л. оливковое масло 4 ст. л. соль чёрный перец паприка (лучше копченая) острый перец чили

Приготовление

Очистите шампиньоны, важно не мыть их слишком долго, потому что грибы быстро впитывают воду, а это может повлиять на текстуру. Добавьте к грибам соус терияки, оливковое масло и специи Хорошо перемешайте, чтобы каждый гриб был покрыт маринадом, и оставьте настаиваться на 30 мин. Нанизывайте грибы на шампуры, примерно по 5-6 штук на один. Готовьте на углях, не на открытом огне, около 8-10 мин, постоянно переворачивайте. Это ключевой момент, ведь именно равномерная обжарка дает тот самый карамелизированный эффект и насыщенный вкус.

Советы

Не пересушивайте грибы, они должны оставаться сочными внутри

Используйте копченую паприку для более глубокого вкуса

Если хотите больше аромата, добавьте немного чеснока в маринад

Грибы на мангале — доказательство того, что не нужно сложных техник или десятков ингредиентов, чтобы создать что-то по-настоящему вкусное.