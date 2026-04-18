Рецепты
153
1 мин

Сочные грибы на мангале — рецепт, который превращает обычный пикник в идеальный

Аромат дыма, теплый воздух и простые ингредиенты, которые магически раскрываются на углях, иногда для идеального обеда не нужно ничего лишнего. Грибы на мангале — именно тот случай, ведь это минимум усилий и максимум вкуса.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
107 ккал
Сочные грибы на мангале tiktok.com/@mil_alexx_pp

Весна и лето — сезон, когда кухня выходит за пределы дома. Мангал становится центром внимания, а простые продукты — героями новых вкусовых историй. И пока большинство делает ставку на мясо, грибы могут стать не менее ярким акцентом меню.

Рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, — это нежная текстура шампиньонов, насыщенность соуса терияки, легкая острота специй и тот самый дымный аромат, который невозможно воспроизвести дома.

Ингредиенты

шампиньоны среднего размера
16 шт.
соус терияки
5 ст. л.
оливковое масло
4 ст. л.
соль
чёрный перец
паприка (лучше копченая)
острый перец чили
Приготовление

  1. Очистите шампиньоны, важно не мыть их слишком долго, потому что грибы быстро впитывают воду, а это может повлиять на текстуру.

  2. Добавьте к грибам соус терияки, оливковое масло и специи

  3. Хорошо перемешайте, чтобы каждый гриб был покрыт маринадом, и оставьте настаиваться на 30 мин.

  4. Нанизывайте грибы на шампуры, примерно по 5-6 штук на один.

  5. Готовьте на углях, не на открытом огне, около 8-10 мин, постоянно переворачивайте. Это ключевой момент, ведь именно равномерная обжарка дает тот самый карамелизированный эффект и насыщенный вкус.

Советы

  • Не пересушивайте грибы, они должны оставаться сочными внутри

  • Используйте копченую паприку для более глубокого вкуса

  • Если хотите больше аромата, добавьте немного чеснока в маринад

Грибы на мангале — доказательство того, что не нужно сложных техник или десятков ингредиентов, чтобы создать что-то по-настоящему вкусное.

