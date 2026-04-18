Сочные грибы на мангале — рецепт, который превращает обычный пикник в идеальный
Аромат дыма, теплый воздух и простые ингредиенты, которые магически раскрываются на углях, иногда для идеального обеда не нужно ничего лишнего. Грибы на мангале — именно тот случай, ведь это минимум усилий и максимум вкуса.
Весна и лето — сезон, когда кухня выходит за пределы дома. Мангал становится центром внимания, а простые продукты — героями новых вкусовых историй. И пока большинство делает ставку на мясо, грибы могут стать не менее ярким акцентом меню.
Рецепт, о котором рассказали на странице mil_alexx_pp, — это нежная текстура шампиньонов, насыщенность соуса терияки, легкая острота специй и тот самый дымный аромат, который невозможно воспроизвести дома.
Ингредиенты
- шампиньоны среднего размера
- 16 шт.
- соус терияки
- 5 ст. л.
- оливковое масло
- 4 ст. л.
- соль
- чёрный перец
- паприка (лучше копченая)
- острый перец чили
Приготовление
Очистите шампиньоны, важно не мыть их слишком долго, потому что грибы быстро впитывают воду, а это может повлиять на текстуру.
Добавьте к грибам соус терияки, оливковое масло и специи
Хорошо перемешайте, чтобы каждый гриб был покрыт маринадом, и оставьте настаиваться на 30 мин.
Нанизывайте грибы на шампуры, примерно по 5-6 штук на один.
Готовьте на углях, не на открытом огне, около 8-10 мин, постоянно переворачивайте. Это ключевой момент, ведь именно равномерная обжарка дает тот самый карамелизированный эффект и насыщенный вкус.
Советы
Не пересушивайте грибы, они должны оставаться сочными внутри
Используйте копченую паприку для более глубокого вкуса
Если хотите больше аромата, добавьте немного чеснока в маринад
Грибы на мангале — доказательство того, что не нужно сложных техник или десятков ингредиентов, чтобы создать что-то по-настоящему вкусное.