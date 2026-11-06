Сочные котлеты с творогом и зеленью: простой рецепт

котлеты с творогом и зеленью tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Этот рецепт, о котором на своей странице рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк, сочетает привычный мясной фарш с нежной творожной начинкой, а ароматный чеснок и свежий укроп придают блюду особую пикантность.

Фарш из свинины и говядины — 1 кг

котлеты с творогом и зеленью tiktok.com_@myroslava.pekariuk

В мясной фарш натрите лук, добавьте яйца, соль, черный перец, сладкую паприку и сушеный чеснок.

Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

Приготовьте начинку: смешайте творог с мелко нарезанным укропом, тертым чесноком, солью и перцем.

Возьмите порцию фарша и хорошо отбейте её, несколько раз перебрасывая из ладони в ладонь. Этот простой трютик поможет котлетам лучше держать форму, а начинке остаться внутри.

Сформируйте из фарша лепешку с небольшими бортиками.

В центр выложите творожную начинку и аккуратно заклейте края, чтобы полностью закрыть её мясом.

Сформируйте котлету и повторите то же самое с оставшимся фаршем и начинкой.

Обжарьте котлеты на сковороде до румяной корочки, а затем доведите до полной готовности под крышкой на небольшом огне.