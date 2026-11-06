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Сочные котлеты с творогом и зеленью: простой рецепт
Мясные котлеты с нежной начинкой из творога, укропа и чеснока — блюдо, которое получается сытным, ароматным и обязательно удивит необычным сочетанием вкусов.
Этот рецепт, о котором на своей странице рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк, сочетает привычный мясной фарш с нежной творожной начинкой, а ароматный чеснок и свежий укроп придают блюду особую пикантность.
Ингредиенты
Фарш из свинины и говядины — 1 кг
Лук — 1 шт.
Яйца — 2 шт.
Соль — по вкусу
Черный молотый перец — по вкусу
Сладкая паприка — по вкусу
Сушеный чеснок — по вкусу
Для начинки
Кисломолочный творог — 400 г
Укроп — по вкусу
Чеснок — 1 зубчик
Соль — по вкусу
Перец — по вкусу
Приготовление
В мясной фарш натрите лук, добавьте яйца, соль, черный перец, сладкую паприку и сушеный чеснок.
Тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Приготовьте начинку: смешайте творог с мелко нарезанным укропом, тертым чесноком, солью и перцем.
Возьмите порцию фарша и хорошо отбейте её, несколько раз перебрасывая из ладони в ладонь. Этот простой трютик поможет котлетам лучше держать форму, а начинке остаться внутри.
Сформируйте из фарша лепешку с небольшими бортиками.
В центр выложите творожную начинку и аккуратно заклейте края, чтобы полностью закрыть её мясом.
Сформируйте котлету и повторите то же самое с оставшимся фаршем и начинкой.
Обжарьте котлеты на сковороде до румяной корочки, а затем доведите до полной готовности под крышкой на небольшом огне.
При необходимости можно добавить немного воды.
Рецепт смотрите по ссылке.
Котлеты с творогом и зеленью — отличный способ приготовить привычное домашнее блюдо по-новому.