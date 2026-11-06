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Дата публикации
Категория
Рецепты
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40
Время на прочтение
2 мин

Сочные котлеты с творогом и зеленью: простой рецепт

Мясные котлеты с нежной начинкой из творога, укропа и чеснока — блюдо, которое получается сытным, ароматным и обязательно удивит необычным сочетанием вкусов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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котлеты с творогом и зеленью tiktok.com_@myroslava.pekariuk

котлеты с творогом и зеленью tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Этот рецепт, о котором на своей странице рассказала фудблогер Мирослава Пекарюк, сочетает привычный мясной фарш с нежной творожной начинкой, а ароматный чеснок и свежий укроп придают блюду особую пикантность.

Ингредиенты

  • Фарш из свинины и говядины — 1 кг

  • Лук — 1 шт.

  • Яйца — 2 шт.

  • Соль — по вкусу

  • Черный молотый перец — по вкусу

  • Сладкая паприка — по вкусу

  • Сушеный чеснок — по вкусу

Для начинки

  • Кисломолочный творог — 400 г

  • Укроп — по вкусу

  • Чеснок — 1 зубчик

  • Соль — по вкусу

  • Перец — по вкусу

котлеты с творогом и зеленью tiktok.com_@myroslava.pekariuk

котлеты с творогом и зеленью tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Приготовление

  1. В мясной фарш натрите лук, добавьте яйца, соль, черный перец, сладкую паприку и сушеный чеснок.

  2. Тщательно перемешайте до однородной консистенции.

  3. Приготовьте начинку: смешайте творог с мелко нарезанным укропом, тертым чесноком, солью и перцем.

  4. Возьмите порцию фарша и хорошо отбейте её, несколько раз перебрасывая из ладони в ладонь. Этот простой трютик поможет котлетам лучше держать форму, а начинке остаться внутри.

  5. Сформируйте из фарша лепешку с небольшими бортиками.

  6. В центр выложите творожную начинку и аккуратно заклейте края, чтобы полностью закрыть её мясом.

  7. Сформируйте котлету и повторите то же самое с оставшимся фаршем и начинкой.

  8. Обжарьте котлеты на сковороде до румяной корочки, а затем доведите до полной готовности под крышкой на небольшом огне.

  9. При необходимости можно добавить немного воды.

котлеты с творогом и зеленью tiktok.com_@myroslava.pekariuk

котлеты с творогом и зеленью tiktok.com_@myroslava.pekariuk

Рецепт смотрите по ссылке.

Котлеты с творогом и зеленью — отличный способ приготовить привычное домашнее блюдо по-новому.

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