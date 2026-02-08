ТСН в социальных сетях

93
1 мин

Сочные рубленые котлеты с кукурузой и сыром — интересный рецепт

Если ищете блюдо, которое сочетает сочное мясо, нежный сыр и легкую сладость кукурузы, рубленые котлеты с кукурузой и сыром — именно то, что надо. Этот рецепт сочетает простоту, скорость приготовления и «вау» эффект на тарелке.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
50 минут
243 ккал
рубленые котлеты с кукурузой и сыром tiktok.com_@foodblog_kristi

Сочные рубленые котлеты — классика украинской кухни, которая никогда не стареет, но благодаря добавлению кукурузы и твердого сыра блюдо приобретает новые вкусовые оттенки. Кукуруза добавляет легкую сладость и приятную текстуру, а сыр — нежность и тягучесть, которые обязательно оценят дети и взрослые, об этом рассказали на странице foodblog_kristi.

Еще один плюс — приготовить котлеты можно двумя способами: на сковороде для золотистой корочки или в духовке с меньшим количеством масла.

Ингредиенты

Филе бедра
500 г
Твердый сыр
150 г
Кукуруза
100 г
Яйца
2 шт.
Сметана
3 ст. л.
Панировочные сухари
1 ст. л
Чеснок
3 зубчика
Укроп и петрушка
Соль
Специи
Растительное масло

Приготовление

  1. Мелко нарезать мясо и переложить в миску.

  2. Добавить натертый сыр, кукурузу, мелко нарезанную зелень, чеснок, яйца, сметану, соль, специи и панировочные сухари. Хорошо перемешать.

  3. Сформировать котлеты и обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.

  4. По желанию, можно запечь котлеты в духовке.

  5. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло и подавать к столу.

Советы

  • Используйте свежую зелень и качественный твердый сыр — это придает аромат и насыщенный вкус.

  • Чтобы котлеты были более диетическими, готовьте их в духовке или на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла.

  • Кукурузу можно брать как консервированную, так и замороженную, в любом случае вкус будет замечательным.

Рубленые котлеты с кукурузой и сыром — это не только вкусно, но и универсально, их можно подавать с картофельным пюре, овощным салатом или просто как самостоятельное блюдо.

