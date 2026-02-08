- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 1 мин
Сочные рубленые котлеты с кукурузой и сыром — интересный рецепт
Если ищете блюдо, которое сочетает сочное мясо, нежный сыр и легкую сладость кукурузы, рубленые котлеты с кукурузой и сыром — именно то, что надо. Этот рецепт сочетает простоту, скорость приготовления и «вау» эффект на тарелке.
Сочные рубленые котлеты — классика украинской кухни, которая никогда не стареет, но благодаря добавлению кукурузы и твердого сыра блюдо приобретает новые вкусовые оттенки. Кукуруза добавляет легкую сладость и приятную текстуру, а сыр — нежность и тягучесть, которые обязательно оценят дети и взрослые, об этом рассказали на странице foodblog_kristi.
Еще один плюс — приготовить котлеты можно двумя способами: на сковороде для золотистой корочки или в духовке с меньшим количеством масла.
Ингредиенты
- Филе бедра
- 500 г
- Твердый сыр
- 150 г
- Кукуруза
- 100 г
- Яйца
- 2 шт.
- Сметана
- 3 ст. л.
- Панировочные сухари
- 1 ст. л
- Чеснок
- 3 зубчика
- Укроп и петрушка
-
- Соль
-
- Специи
-
- Растительное масло
-
Приготовление
Мелко нарезать мясо и переложить в миску.
Добавить натертый сыр, кукурузу, мелко нарезанную зелень, чеснок, яйца, сметану, соль, специи и панировочные сухари. Хорошо перемешать.
Сформировать котлеты и обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки.
По желанию, можно запечь котлеты в духовке.
Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло и подавать к столу.
Советы
Используйте свежую зелень и качественный твердый сыр — это придает аромат и насыщенный вкус.
Чтобы котлеты были более диетическими, готовьте их в духовке или на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла.
Кукурузу можно брать как консервированную, так и замороженную, в любом случае вкус будет замечательным.
Рубленые котлеты с кукурузой и сыром — это не только вкусно, но и универсально, их можно подавать с картофельным пюре, овощным салатом или просто как самостоятельное блюдо.