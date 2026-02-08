рубленые котлеты с кукурузой и сыром tiktok.com_@foodblog_kristi

Сочные рубленые котлеты — классика украинской кухни, которая никогда не стареет, но благодаря добавлению кукурузы и твердого сыра блюдо приобретает новые вкусовые оттенки. Кукуруза добавляет легкую сладость и приятную текстуру, а сыр — нежность и тягучесть, которые обязательно оценят дети и взрослые, об этом рассказали на странице foodblog_kristi.

Еще один плюс — приготовить котлеты можно двумя способами: на сковороде для золотистой корочки или в духовке с меньшим количеством масла.

Ингредиенты Филе бедра 500 г Твердый сыр 150 г Кукуруза 100 г Яйца 2 шт. Сметана 3 ст. л. Панировочные сухари 1 ст. л Чеснок 3 зубчика Укроп и петрушка Соль Специи Растительное масло

Приготовление

Мелко нарезать мясо и переложить в миску. Добавить натертый сыр, кукурузу, мелко нарезанную зелень, чеснок, яйца, сметану, соль, специи и панировочные сухари. Хорошо перемешать. Сформировать котлеты и обжарить на разогретой сковороде с обеих сторон до золотистой корочки. По желанию, можно запечь котлеты в духовке. Готовые котлеты выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло и подавать к столу.

Советы

Используйте свежую зелень и качественный твердый сыр — это придает аромат и насыщенный вкус.

Чтобы котлеты были более диетическими, готовьте их в духовке или на антипригарной сковороде с минимальным количеством масла.

Кукурузу можно брать как консервированную, так и замороженную, в любом случае вкус будет замечательным.

Рубленые котлеты с кукурузой и сыром — это не только вкусно, но и универсально, их можно подавать с картофельным пюре, овощным салатом или просто как самостоятельное блюдо.