Сочные свиные ребрышки / © Credits

Свиные ребрышки — классика, которая всегда в моде, однако сделать их идеально нежными и ароматными может показаться сложной задачей. Фудблогер Эрик Лаурта предложил пошаговый рецепт, который гарантирует мягкость и насыщенный вкус, и не требует часов на кухне. Секрет в маринаде со специями и оливковым маслом, а также в том, что ребра запекаются дважды: сначала на высокой температуре, а затем под крышкой, чтобы они буквально таяли.

Ингредиенты

Для ребрышек

Свиные ребрышки 2 шт.

Паприка сладкая 1 ст. л

Чесночная приправа 1 ст. л

Сухие прованские травы 1 ст. л

Имбирь молотый 1 ст. л

Белое или выдержанное вино 500 мл

Вода 500 мл

Оливковое масло

Соль

Перец

Для соуса

Сок из запеченных ребрышек

Апельсиновый сок

Мед

Кукурузный крахмал

Приготовление

Ребрышки промойте и обсушите, посолите и поперчите с обеих сторон. В миске смешайте все специи с оливковым маслом и тщательно вотрите смесь в мясо. Выпекайте ребрышки в духовке 60 мин при 180°C. Добавьте к ребрышкам вино и воду, накройте фольгой и запекайте еще 60 мин при 150°C. После запекания выключите духовку и оставьте ребра остыть внутри, так они станут максимально нежными.

Приготовление соуса

Процедите сок из формы для ребрышек в небольшой сотейник. Добавьте апельсиновый сок и мед, доведите до легкого кипения и тушите 5 мин. Разведите кукурузный крахмал в небольшом количестве воды и добавьте в сотейник, перемешивайте до загустения. Полейте готовым соусом ребрышки перед подачей и подавайте к столу.

Этот рецепт — идеальное сочетание простоты и изысканности. Ребрышки получаются сочными, ароматными и буквально тают во рту, а соус из меда и апельсина добавляет легкую цитрусовую нотку. Готовить можно как для семейного ужина, так и для праздничного стола.