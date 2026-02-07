ТСН в социальных сетях

Свиные ребрышки с медово-апельсиновым соусом — рецепт сочного мяса

Если вы обожаете сочные, мягкие свиные ребрышки с ароматной глазурью, эта идея станет вашим новым любимым рецептом. Простой способ маринования и двухэтапное запекание превращают ребра в нежное мясо, а соус из апельсина и меда делает вкус совершенным.

Станислава Бондаренко
Сочные свиные ребрышки

Сочные свиные ребрышки / © Credits

Свиные ребрышки — классика, которая всегда в моде, однако сделать их идеально нежными и ароматными может показаться сложной задачей. Фудблогер Эрик Лаурта предложил пошаговый рецепт, который гарантирует мягкость и насыщенный вкус, и не требует часов на кухне. Секрет в маринаде со специями и оливковым маслом, а также в том, что ребра запекаются дважды: сначала на высокой температуре, а затем под крышкой, чтобы они буквально таяли.

Ингредиенты

Для ребрышек

  • Свиные ребрышки 2 шт.

  • Паприка сладкая 1 ст. л

  • Чесночная приправа 1 ст. л

  • Сухие прованские травы 1 ст. л

  • Имбирь молотый 1 ст. л

  • Белое или выдержанное вино 500 мл

  • Вода 500 мл

  • Оливковое масло

  • Соль

  • Перец

Для соуса

  • Сок из запеченных ребрышек

  • Апельсиновый сок

  • Мед

  • Кукурузный крахмал

Приготовление

  1. Ребрышки промойте и обсушите, посолите и поперчите с обеих сторон.

  2. В миске смешайте все специи с оливковым маслом и тщательно вотрите смесь в мясо.

  3. Выпекайте ребрышки в духовке 60 мин при 180°C.

  4. Добавьте к ребрышкам вино и воду, накройте фольгой и запекайте еще 60 мин при 150°C.

  5. После запекания выключите духовку и оставьте ребра остыть внутри, так они станут максимально нежными.

Приготовление соуса

  1. Процедите сок из формы для ребрышек в небольшой сотейник.

  2. Добавьте апельсиновый сок и мед, доведите до легкого кипения и тушите 5 мин.

  3. Разведите кукурузный крахмал в небольшом количестве воды и добавьте в сотейник, перемешивайте до загустения.

  4. Полейте готовым соусом ребрышки перед подачей и подавайте к столу.

Этот рецепт — идеальное сочетание простоты и изысканности. Ребрышки получаются сочными, ароматными и буквально тают во рту, а соус из меда и апельсина добавляет легкую цитрусовую нотку. Готовить можно как для семейного ужина, так и для праздничного стола.

