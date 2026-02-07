- Дата публикации
Свиные ребрышки с медово-апельсиновым соусом — рецепт сочного мяса
Если вы обожаете сочные, мягкие свиные ребрышки с ароматной глазурью, эта идея станет вашим новым любимым рецептом. Простой способ маринования и двухэтапное запекание превращают ребра в нежное мясо, а соус из апельсина и меда делает вкус совершенным.
Свиные ребрышки — классика, которая всегда в моде, однако сделать их идеально нежными и ароматными может показаться сложной задачей. Фудблогер Эрик Лаурта предложил пошаговый рецепт, который гарантирует мягкость и насыщенный вкус, и не требует часов на кухне. Секрет в маринаде со специями и оливковым маслом, а также в том, что ребра запекаются дважды: сначала на высокой температуре, а затем под крышкой, чтобы они буквально таяли.
Ингредиенты
Для ребрышек
Свиные ребрышки 2 шт.
Паприка сладкая 1 ст. л
Чесночная приправа 1 ст. л
Сухие прованские травы 1 ст. л
Имбирь молотый 1 ст. л
Белое или выдержанное вино 500 мл
Вода 500 мл
Оливковое масло
Соль
Перец
Для соуса
Сок из запеченных ребрышек
Апельсиновый сок
Мед
Кукурузный крахмал
Приготовление
Ребрышки промойте и обсушите, посолите и поперчите с обеих сторон.
В миске смешайте все специи с оливковым маслом и тщательно вотрите смесь в мясо.
Выпекайте ребрышки в духовке 60 мин при 180°C.
Добавьте к ребрышкам вино и воду, накройте фольгой и запекайте еще 60 мин при 150°C.
После запекания выключите духовку и оставьте ребра остыть внутри, так они станут максимально нежными.
Приготовление соуса
Процедите сок из формы для ребрышек в небольшой сотейник.
Добавьте апельсиновый сок и мед, доведите до легкого кипения и тушите 5 мин.
Разведите кукурузный крахмал в небольшом количестве воды и добавьте в сотейник, перемешивайте до загустения.
Полейте готовым соусом ребрышки перед подачей и подавайте к столу.
Этот рецепт — идеальное сочетание простоты и изысканности. Ребрышки получаются сочными, ароматными и буквально тают во рту, а соус из меда и апельсина добавляет легкую цитрусовую нотку. Готовить можно как для семейного ужина, так и для праздничного стола.