Сочные свиные щечки в винном соусе: оригинальный рецепт

Свиные щечки — это нежное, сочное мясо, буквально тающее во рту. Этот деликатес идеально подходит для тех, кто ценит вкус и аромат.
Кулинар Eric Lahuerta рассказал о рецепте, который позволит приготовить свиные щечки так, чтобы они стали изюминкой вашего стола.
Ингредиенты
- Свиные щечки
- 1 кг
- Лук
- 2 шт.
- Лук-порей
- 1 шт.
- Морковь
- 2 шт.
- Чеснок
- 1 головка
- Лавровый лист
- 2 шт.
- Спелые помидоры
- 2 шт
- Красное вино
- 1 бутылка
- Вода
- Сливочное масло
- Кукурузный крахмал
- Оливковое масло
- Соль
- Перец
Приготовление
- Перед началом приготовления тщательно промойте свиные щечки под проточной водой. Обсушите их бумажными полотенцами и щедро посолите и поперчите по обе стороны.
- В большой сковороде или сотейнике разогрейте оливковое масло. Выложите щечки и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Это поможет сохранить сочность мяса внутри. Как только мясо хорошо запечатается, снимите его со сковороды и отложите.
- В ту же сковороду добавьте нарезанные крупными кусками лук, лук-порей, морковь, чеснок, лавровые листья и помидоры. Жарьте овощи на среднем огне, постоянно помешивая, в течение часа или пока они не станут хорошо карамелизированными. Это создаст основание для насыщенного соуса.
- Влейте бутылку красного вина в овощи и дайте алкоголю испариться в течение 5 минут. Поверните щечки в кастрюлю, залейте их водой, чтобы мясо было полностью покрыто и тушите на слабом огне в течение 1 часа 30 минут.
- Когда мясо станет мягким, аккуратно достаньте его. Процедите соус через сито, чтобы избавиться от остатков овощей и получить ароматный сок.
- Поместите процеженный сок в сковороду. Добавьте кусочек сливочного масла для шелковистости и столовую ложку кукурузного крахмала, предварительно растворенного в небольшом количестве воды. Варите соус на медленном огне еще 5–10 минут, пока он не загустеет до желаемой консистенции.
- Поверните свиные щечки в готовый соус, дайте им прогреться еще несколько минут. Подавайте щечки вместе с густым ароматным соусом. Блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, кремовой полентой или свежим хрустящим хлебом.
Советы:
- Выбирайте свежие свиные щечки с минимальным количеством жира.
- Используйте качественное сухое вино, которое вы бы пили сами, ведь его вкус оказывает непосредственное влияние на блюдо.
Приготовление свиных щечек по этому рецепту превратит обычный обед в настоящее кулинарное наслаждение.
Мы также писали о том, как приготовить домашнюю докторскую колбасу.
Читайте также:
- Рваное мясо: интересный рецепт сытного блюда
- Запеченные фрикадельки в томатном соусе: быстрый рецепт
- Куриное филе в грибном соусе: рецепт сочного блюда