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Сочные свиные щечки в винном соусе: оригинальный рецепт

Сочные свиные щечки в винном соусе: оригинальный рецепт

Свиные щечки в винном соусе / Фото: Credits

Свиные щечки — это нежное, сочное мясо, буквально тающее во рту. Этот деликатес идеально подходит для тех, кто ценит вкус и аромат.

Кулинар Eric Lahuerta рассказал о рецепте, который позволит приготовить свиные щечки так, чтобы они стали изюминкой вашего стола.

Ингредиенты

Свиные щечки
1 кг
Лук
2 шт.
Лук-порей
1 шт.
Морковь
2 шт.
Чеснок
1 головка
Лавровый лист
2 шт.
Спелые помидоры
2 шт
Красное вино
1 бутылка
Вода
Сливочное масло
Кукурузный крахмал
Оливковое масло
Соль
Перец

Приготовление

  1. Перед началом приготовления тщательно промойте свиные щечки под проточной водой. Обсушите их бумажными полотенцами и щедро посолите и поперчите по обе стороны.
  2. В большой сковороде или сотейнике разогрейте оливковое масло. Выложите щечки и обжарьте с обеих сторон до золотистой корочки. Это поможет сохранить сочность мяса внутри. Как только мясо хорошо запечатается, снимите его со сковороды и отложите.
  3. В ту же сковороду добавьте нарезанные крупными кусками лук, лук-порей, морковь, чеснок, лавровые листья и помидоры. Жарьте овощи на среднем огне, постоянно помешивая, в течение часа или пока они не станут хорошо карамелизированными. Это создаст основание для насыщенного соуса.
  4. Влейте бутылку красного вина в овощи и дайте алкоголю испариться в течение 5 минут. Поверните щечки в кастрюлю, залейте их водой, чтобы мясо было полностью покрыто и тушите на слабом огне в течение 1 часа 30 минут.
  5. Когда мясо станет мягким, аккуратно достаньте его. Процедите соус через сито, чтобы избавиться от остатков овощей и получить ароматный сок.
  6. Поместите процеженный сок в сковороду. Добавьте кусочек сливочного масла для шелковистости и столовую ложку кукурузного крахмала, предварительно растворенного в небольшом количестве воды. Варите соус на медленном огне еще 5–10 минут, пока он не загустеет до желаемой консистенции.
  7. Поверните свиные щечки в готовый соус, дайте им прогреться еще несколько минут. Подавайте щечки вместе с густым ароматным соусом. Блюдо отлично сочетается с картофельным пюре, кремовой полентой или свежим хрустящим хлебом.

Советы:

  • Выбирайте свежие свиные щечки с минимальным количеством жира.
  • Используйте качественное сухое вино, которое вы бы пили сами, ведь его вкус оказывает непосредственное влияние на блюдо.

Приготовление свиных щечек по этому рецепту превратит обычный обед в настоящее кулинарное наслаждение.

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