Сочный бургер из баранины: рецепт питательного блюда

Бургеры давно стали любимым блюдом миллионов людей во всем мире, но сегодня предлагаем вам особый рецепт – бургер из баранины, отличающийся своей невероятной сочностью, нежностью и насыщенным ароматом специй.
Если вы хотите добавить в свой рацион что-то новое и необычное, этот рецепт, о котором рассказали на странице dieteticaesthetic вам точно понравится. Баранина – это не только вкусное, но и очень полезное мясо. Она богата белками, железом и цинком, а это делает ее идеальным выбором для следящих за здоровым питанием. А в сочетании с ароматными специями, нежным соусом и свежими овощами этот бургер становится настоящим кулинарным наслаждением.
Ингредиенты
Для котлет:
- Котлеты из баранины 4 шт. (по 115 г каждая)
- Копченая паприка 1 ч. л
- Орегано 1 ч. л
- Горчичная приправа 1/2 ч. л
- Итальянская приправа 1ч. л
- Соль
- Оливковое масло 1 ст. л
- Чедер 50 г
Для соуса:
- Густой греческий йогурт 1/4 стакана
- Измельченный козий творог 2 ст. л
- Огурец 1шт.
- Лимонный сок 1/2 шт.
- Чесночная приправа 1/4 ч. л
- Сухой укроп 1/4 ч. л
Для бургера:
- Булочки бриош 2 шт.
- Листья салата
- Томаты
- Красный лук
Приготовление
- В глубокой миске смешайте все специи, добавьте к ним молотую баранину и тщательно перемешайте. Сформируйте уровни котлеты, придайте им хорошую округлую форму.
- Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного оливкового масла.
- Выложите котлеты и обжаривайте по 5-6 мин с каждой стороны, пока их внутренняя температура не достигнет примерно 70°C.
- Если хотите добавить пикантность, посыпьте котлеты тертым чедером, накройте крышкой и подождите, пока сыр расплавится.
- В небольшой миске смешайте йогурт, козий сыр, измельченный огурец, лимонный сок, чесночную приправу и укроп. Хорошо перемешайте и оставьте несколько минут, чтобы вкусы сочетались.
- Чтобы бургер имел идеальную текстуру, булочки бриош следует слегка подрумянить. Для этого положите их срезом вниз на горячую сухую сковороду и поджарьте в течение 1-2 мин.
- На нижнюю часть булочки нанесите немного соуса, выложите листья салата, сочную котлету, несколько ломтиков томатов и красного лука. Накройте верхней половинкой булочки и готовый ваш идеальный бургер.
Такой бургер прекрасно подходит с хрустящим картофелем, свежим зеленым салатом или овощными чипсами. Его можно дополнить бокалом легкого красного вина или лимонадом с мятой.
Сочный бургер из баранины – это не просто быстрое блюдо, а настоящее гастрономическое удовольствие, которое легко приготовить дома. Он идеально подходит как для семейного ужина, так и для дружеской встречи. Благодаря сочетанию ароматных специй, нежного соуса и хрустящей булочки вы получите настоящую вкусовую гармонию.
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