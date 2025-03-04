Сочный бургер из баранины: рецепт питательного блюда

Бургеры давно стали любимым блюдом миллионов людей во всем мире, но сегодня предлагаем вам особый рецепт – бургер из баранины, отличающийся своей невероятной сочностью, нежностью и насыщенным ароматом специй.

Если вы хотите добавить в свой рацион что-то новое и необычное, этот рецепт, о котором рассказали на странице dieteticaesthetic вам точно понравится. Баранина – это не только вкусное, но и очень полезное мясо. Она богата белками, железом и цинком, а это делает ее идеальным выбором для следящих за здоровым питанием. А в сочетании с ароматными специями, нежным соусом и свежими овощами этот бургер становится настоящим кулинарным наслаждением.

Ингредиенты

Для котлет:

Котлеты из баранины 4 шт. (по 115 г каждая)

Копченая паприка 1 ч. л

Орегано 1 ч. л

Горчичная приправа 1/2 ч. л

Итальянская приправа 1ч. л

Соль

Оливковое масло 1 ст. л

Чедер 50 г

Для соуса:

Густой греческий йогурт 1/4 стакана

Измельченный козий творог 2 ст. л

Огурец 1шт.

Лимонный сок 1/2 шт.

Чесночная приправа 1/4 ч. л

Сухой укроп 1/4 ч. л

Для бургера:

Булочки бриош 2 шт.

Листья салата

Томаты

Красный лук

Приготовление

В глубокой миске смешайте все специи, добавьте к ним молотую баранину и тщательно перемешайте. Сформируйте уровни котлеты, придайте им хорошую округлую форму. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного оливкового масла. Выложите котлеты и обжаривайте по 5-6 мин с каждой стороны, пока их внутренняя температура не достигнет примерно 70°C. Если хотите добавить пикантность, посыпьте котлеты тертым чедером, накройте крышкой и подождите, пока сыр расплавится. В небольшой миске смешайте йогурт, козий сыр, измельченный огурец, лимонный сок, чесночную приправу и укроп. Хорошо перемешайте и оставьте несколько минут, чтобы вкусы сочетались. Чтобы бургер имел идеальную текстуру, булочки бриош следует слегка подрумянить. Для этого положите их срезом вниз на горячую сухую сковороду и поджарьте в течение 1-2 мин. На нижнюю часть булочки нанесите немного соуса, выложите листья салата, сочную котлету, несколько ломтиков томатов и красного лука. Накройте верхней половинкой булочки и готовый ваш идеальный бургер.

Такой бургер прекрасно подходит с хрустящим картофелем, свежим зеленым салатом или овощными чипсами. Его можно дополнить бокалом легкого красного вина или лимонадом с мятой.

Сочный бургер из баранины – это не просто быстрое блюдо, а настоящее гастрономическое удовольствие, которое легко приготовить дома. Он идеально подходит как для семейного ужина, так и для дружеской встречи. Благодаря сочетанию ароматных специй, нежного соуса и хрустящей булочки вы получите настоящую вкусовую гармонию.

Читайте также: