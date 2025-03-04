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Сочный бургер из баранины: рецепт питательного блюда

Сочный бургер из баранины: рецепт питательного блюда

Сочный бургер из баранины / Фото: Associated Press

Бургеры давно стали любимым блюдом миллионов людей во всем мире, но сегодня предлагаем вам особый рецепт – бургер из баранины, отличающийся своей невероятной сочностью, нежностью и насыщенным ароматом специй.

Если вы хотите добавить в свой рацион что-то новое и необычное, этот рецепт, о котором рассказали на странице dieteticaesthetic вам точно понравится. Баранина – это не только вкусное, но и очень полезное мясо. Она богата белками, железом и цинком, а это делает ее идеальным выбором для следящих за здоровым питанием. А в сочетании с ароматными специями, нежным соусом и свежими овощами этот бургер становится настоящим кулинарным наслаждением.

Ингредиенты

Для котлет:

  • Котлеты из баранины 4 шт. (по 115 г каждая)
  • Копченая паприка 1 ч. л
  • Орегано 1 ч. л
  • Горчичная приправа 1/2 ч. л
  • Итальянская приправа 1ч. л
  • Соль
  • Оливковое масло 1 ст. л
  • Чедер 50 г

Для соуса:

  • Густой греческий йогурт 1/4 стакана
  • Измельченный козий творог 2 ст. л
  • Огурец 1шт.
  • Лимонный сок 1/2 шт.
  • Чесночная приправа 1/4 ч. л
  • Сухой укроп 1/4 ч. л

Для бургера:

  • Булочки бриош 2 шт.
  • Листья салата
  • Томаты
  • Красный лук

Приготовление

  1. В глубокой миске смешайте все специи, добавьте к ним молотую баранину и тщательно перемешайте. Сформируйте уровни котлеты, придайте им хорошую округлую форму.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне и добавьте немного оливкового масла.
  3. Выложите котлеты и обжаривайте по 5-6 мин с каждой стороны, пока их внутренняя температура не достигнет примерно 70°C.
  4. Если хотите добавить пикантность, посыпьте котлеты тертым чедером, накройте крышкой и подождите, пока сыр расплавится.
  5. В небольшой миске смешайте йогурт, козий сыр, измельченный огурец, лимонный сок, чесночную приправу и укроп. Хорошо перемешайте и оставьте несколько минут, чтобы вкусы сочетались.
  6. Чтобы бургер имел идеальную текстуру, булочки бриош следует слегка подрумянить. Для этого положите их срезом вниз на горячую сухую сковороду и поджарьте в течение 1-2 мин.
  7. На нижнюю часть булочки нанесите немного соуса, выложите листья салата, сочную котлету, несколько ломтиков томатов и красного лука. Накройте верхней половинкой булочки и готовый ваш идеальный бургер.

Такой бургер прекрасно подходит с хрустящим картофелем, свежим зеленым салатом или овощными чипсами. Его можно дополнить бокалом легкого красного вина или лимонадом с мятой.

Сочный бургер из баранины – это не просто быстрое блюдо, а настоящее гастрономическое удовольствие, которое легко приготовить дома. Он идеально подходит как для семейного ужина, так и для дружеской встречи. Благодаря сочетанию ароматных специй, нежного соуса и хрустящей булочки вы получите настоящую вкусовую гармонию.

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