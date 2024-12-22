Сочный гамбургер из ягненка: рецепт питательного блюда

Домашний гамбургер — это удачная идея для вкусного обеда или ужина, особенно если он приготовлен из сочной баранины и пикантных специй. Такой бургер не только удивит вас богатством вкуса, но и станет настоящим украшением вашего стола.
На странице dieteticaesthetic поделились рецептом сочного бургера с бараниной, который вы точно захотите приготовить.
Ингредиенты
Для котлет:
- Котлеты из баранины 2 шт.
- Паприка 1 ч. л
- Орегано 1 ч. л
- Горчичный порошок 1/2 ч. л
- Итальянская приправа 1 ч. л
- Соль
- Оливковое масло 1 ст.л.
- Чедер
Для соуса:
- Греческий йогурт 1/4 стакана
- Тертый творог 2 ст.
- Огурцы 1шт.
- Лимонный сок 1/2 шт.
- Чесночная приправа 1/4 ч. л
- Сухой укроп 1/4 ч. л
Для подачи:
- Булочки бриош
- Начинка на ваш выбор (листья салата, помидоры, карамелизированный лук и т.д.)
Приготовление
- В большой миске смешайте все специи: копченую паприку, орегано, горчичный порошок, итальянскую приправу и соль.
- Сформируйте две котлеты одинакового размера. Чтобы они держали форму, можно слегка охладить их перед жаркой.
- Разогрейте сковороду или гриль, добавьте оливковое масло и выложите котлеты. Обжаривайте их по 5-6 минут с каждой стороны до образования аппетитной корочки.
- Проверьте внутреннюю температуру мяса – она должна достигать примерно 71°C.
- В небольшую миску добавьте йогурт, тертый сыр, нарезанный огурец, лимонный сок, чесночный порошок и укроп. Хорошо перемешайте все ингредиенты и отставьте в сторону, чтобы соус немного настоялся.
- Разрежьте булочки пополам и слегка поджарьте их на сухой сковороде или гриле, чтобы придать им легкую хрустящую текстуру.
- Теперь настал самый приятный момент – уборка вашего гамбургера.
- На нижнюю половинку булочки выложите чуть-чуть соуса, добавьте горячую котлету с расплавленным сыром и положите любимую начинку. Листья салата, сочные ломтики помидора или карамелизированный лук.
- Накройте бургер верхней частью булочки и наслаждайтесь.
Советы:
- Чтобы бургер был еще более сочным, можно добавить к фаршу немного сливок или мелко натертый лук.
- Если нет йогурта, его легко заменить густой сметаной.
- Для яркого аромата можно добавить в котлеты щепотку свежего розмарина или мяты.
Бургер с бараниной – отличная альтернатива классическим говяжьим вариантам. Благодаря богатству специй и нежному мясу этот бургер станет вашей новой кулинарной страстью.
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