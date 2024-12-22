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Сочный гамбургер из ягненка: рецепт питательного блюда

Сочный гамбургер из ягненка: рецепт питательного блюда

Самый сочный гамбургер из ягненка / Фото: Credits

Домашний гамбургер — это удачная идея для вкусного обеда или ужина, особенно если он приготовлен из сочной баранины и пикантных специй. Такой бургер не только удивит вас богатством вкуса, но и станет настоящим украшением вашего стола.

На странице dieteticaesthetic поделились рецептом сочного бургера с бараниной, который вы точно захотите приготовить.

Ингредиенты

Для котлет:

  • Котлеты из баранины 2 шт.
  • Паприка 1 ч. л
  • Орегано 1 ч. л
  • Горчичный порошок 1/2 ч. л
  • Итальянская приправа 1 ч. л
  • Соль
  • Оливковое масло 1 ст.л.
  • Чедер

Для соуса:

  • Греческий йогурт 1/4 стакана
  • Тертый творог 2 ст.
  • Огурцы 1шт.
  • Лимонный сок 1/2 шт.
  • Чесночная приправа 1/4 ч. л
  • Сухой укроп 1/4 ч. л

Для подачи:

  • Булочки бриош
  • Начинка на ваш выбор (листья салата, помидоры, карамелизированный лук и т.д.)

Приготовление

  1. В большой миске смешайте все специи: копченую паприку, орегано, горчичный порошок, итальянскую приправу и соль.
  2. Сформируйте две котлеты одинакового размера. Чтобы они держали форму, можно слегка охладить их перед жаркой.
  3. Разогрейте сковороду или гриль, добавьте оливковое масло и выложите котлеты. Обжаривайте их по 5-6 минут с каждой стороны до образования аппетитной корочки.
  4. Проверьте внутреннюю температуру мяса – она должна достигать примерно 71°C.
  5. В небольшую миску добавьте йогурт, тертый сыр, нарезанный огурец, лимонный сок, чесночный порошок и укроп. Хорошо перемешайте все ингредиенты и отставьте в сторону, чтобы соус немного настоялся.
  6. Разрежьте булочки пополам и слегка поджарьте их на сухой сковороде или гриле, чтобы придать им легкую хрустящую текстуру.
  7. Теперь настал самый приятный момент – уборка вашего гамбургера.
  8. На нижнюю половинку булочки выложите чуть-чуть соуса, добавьте горячую котлету с расплавленным сыром и положите любимую начинку. Листья салата, сочные ломтики помидора или карамелизированный лук.
  9. Накройте бургер верхней частью булочки и наслаждайтесь.

Советы:

  • Чтобы бургер был еще более сочным, можно добавить к фаршу немного сливок или мелко натертый лук.
  • Если нет йогурта, его легко заменить густой сметаной.
  • Для яркого аромата можно добавить в котлеты щепотку свежего розмарина или мяты.

Бургер с бараниной – отличная альтернатива классическим говяжьим вариантам. Благодаря богатству специй и нежному мясу этот бургер станет вашей новой кулинарной страстью.

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