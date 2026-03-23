Сочный куриный ролл с острым чесночно-майонезным соусом — рецепт питательного перекуса
Этот ролл сочетает сочный куриный стейк, свежие овощи и нежный соус с легкой остринкой. Идеально для пикника или просто быстрого обеда в будни.
Если вы любите стритфуд с определенной изюминкой, этот рецепт, о котором рассказали на странице iramsfoodstory, вам точно понравится. Куриный ролл — удобное и универсальное блюдо, которое можно адаптировать под любой вкус, например, добавить любимые овощи, выбрать мягкий или острый соус и сделать его полностью «своим».
Ингредиенты
Для курицы
куриная грудка 450 г
копченая паприка 1 ст. л
красный перец ½ ч. л
кориандр 1 ч. л
чесночная приправа 1 ч. л
черный перец ½ ч. л
майонез 2 ст. л
растительное масло 2 ст. л
свежевыжатый лимонный сок 1 ст. л
топленое масло (гхи) 2 ст. л
Для овощей
красный лук 1 шт.
салат 1 кочан
помидоры 2 шт.
Для чесночного соуса
майонез ½ стакана
сметана ⅓ стакана
чесночная приправа 1 ч. л
копченая паприка 1 ч. л
черный перец ½ ч. л
острый соус 2-3 ст. л
свежевыжатый лимонный сок 1 ст. л
свежая петрушка (измельченная) 1 ст. л
пахта 3-4 ст. л
Для сборки
тортилья 3 шт.
Приготовление
Смешайте курицу со специями, майонезом, маслом и лимонным соком. Важно дать курице промариноваться минимум 2 часа, тогда вкус станет насыщенным, а курица невероятно нежной.
На сковороде разогрейте топленое масло и обжаривайте курицу небольшими порциями по 3-4 мин с одной стороны, затем накройте крышкой и готовьте еще 4-5 мин. Курица должна быть золотистой снаружи и сочной внутри.
Смешайте майонез, сметану, специи, острый соус, лимонный сок и петрушку. Если хотите более жидкую текстуру, добавьте пахту.
Разогрейте тортильи на сухой сковороде по 1-2 мин с каждой стороны.
На середину каждой тортильи положите лист салата, курицу, помидоры и лук, сверху щедро полейте соусом.
Соберите ролл так, чтобы он был компактным, но наполненным сочной начинкой.
Куриный ролл с острым чесночно-майонезным соусом — идеальное сочетание скорости приготовления и ресторанного вкуса дома. Он универсальный, яркий и вкусный, и точно станет новым фаворитом для обедов и вечеров с друзьями.