Рецепты
103
2 мин

Сочный куриный ролл с острым чесночно-майонезным соусом — рецепт питательного перекуса

Этот ролл сочетает сочный куриный стейк, свежие овощи и нежный соус с легкой остринкой. Идеально для пикника или просто быстрого обеда в будни.

Станислава Бондаренко
Куриный ролл с острым чесночно-майонезным соусом tiktok.com_@iramsfoodstory

Если вы любите стритфуд с определенной изюминкой, этот рецепт, о котором рассказали на странице iramsfoodstory, вам точно понравится. Куриный ролл — удобное и универсальное блюдо, которое можно адаптировать под любой вкус, например, добавить любимые овощи, выбрать мягкий или острый соус и сделать его полностью «своим».

Ингредиенты

Для курицы

  • куриная грудка 450 г

  • копченая паприка 1 ст. л

  • красный перец ½ ч. л

  • кориандр 1 ч. л

  • чесночная приправа 1 ч. л

  • черный перец ½ ч. л

  • майонез 2 ст. л

  • растительное масло 2 ст. л

  • свежевыжатый лимонный сок 1 ст. л

  • топленое масло (гхи) 2 ст. л

Для овощей

  • красный лук 1 шт.

  • салат 1 кочан

  • помидоры 2 шт.

Для чесночного соуса

  • майонез ½ стакана

  • сметана ⅓ стакана

  • чесночная приправа 1 ч. л

  • копченая паприка 1 ч. л

  • черный перец ½ ч. л

  • острый соус 2-3 ст. л

  • свежевыжатый лимонный сок 1 ст. л

  • свежая петрушка (измельченная) 1 ст. л

  • пахта 3-4 ст. л

Для сборки

  • тортилья 3 шт.

Приготовление

  1. Смешайте курицу со специями, майонезом, маслом и лимонным соком. Важно дать курице промариноваться минимум 2 часа, тогда вкус станет насыщенным, а курица невероятно нежной.

  2. На сковороде разогрейте топленое масло и обжаривайте курицу небольшими порциями по 3-4 мин с одной стороны, затем накройте крышкой и готовьте еще 4-5 мин. Курица должна быть золотистой снаружи и сочной внутри.

  3. Смешайте майонез, сметану, специи, острый соус, лимонный сок и петрушку. Если хотите более жидкую текстуру, добавьте пахту.

  4. Разогрейте тортильи на сухой сковороде по 1-2 мин с каждой стороны.

  5. На середину каждой тортильи положите лист салата, курицу, помидоры и лук, сверху щедро полейте соусом.

  6. Соберите ролл так, чтобы он был компактным, но наполненным сочной начинкой.

Куриный ролл с острым чесночно-майонезным соусом — идеальное сочетание скорости приготовления и ресторанного вкуса дома. Он универсальный, яркий и вкусный, и точно станет новым фаворитом для обедов и вечеров с друзьями.

