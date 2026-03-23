Куриный ролл с острым чесночно-майонезным соусом tiktok.com_@iramsfoodstory

Если вы любите стритфуд с определенной изюминкой, этот рецепт, о котором рассказали на странице iramsfoodstory , вам точно понравится. Куриный ролл — удобное и универсальное блюдо, которое можно адаптировать под любой вкус, например, добавить любимые овощи, выбрать мягкий или острый соус и сделать его полностью «своим».

Ингредиенты

Для курицы

куриная грудка 450 г

копченая паприка 1 ст. л

красный перец ½ ч. л

кориандр 1 ч. л

чесночная приправа 1 ч. л

черный перец ½ ч. л

майонез 2 ст. л

растительное масло 2 ст. л

свежевыжатый лимонный сок 1 ст. л

топленое масло (гхи) 2 ст. л

Для овощей

красный лук 1 шт.

салат 1 кочан

помидоры 2 шт.

Для чесночного соуса

майонез ½ стакана

сметана ⅓ стакана

чесночная приправа 1 ч. л

копченая паприка 1 ч. л

черный перец ½ ч. л

острый соус 2-3 ст. л

свежевыжатый лимонный сок 1 ст. л

свежая петрушка (измельченная) 1 ст. л

пахта 3-4 ст. л

Для сборки

тортилья 3 шт.

Приготовление

Смешайте курицу со специями, майонезом, маслом и лимонным соком. Важно дать курице промариноваться минимум 2 часа, тогда вкус станет насыщенным, а курица невероятно нежной. На сковороде разогрейте топленое масло и обжаривайте курицу небольшими порциями по 3-4 мин с одной стороны, затем накройте крышкой и готовьте еще 4-5 мин. Курица должна быть золотистой снаружи и сочной внутри. Смешайте майонез, сметану, специи, острый соус, лимонный сок и петрушку. Если хотите более жидкую текстуру, добавьте пахту. Разогрейте тортильи на сухой сковороде по 1-2 мин с каждой стороны. На середину каждой тортильи положите лист салата, курицу, помидоры и лук, сверху щедро полейте соусом. Соберите ролл так, чтобы он был компактным, но наполненным сочной начинкой.

Куриный ролл с острым чесночно-майонезным соусом — идеальное сочетание скорости приготовления и ресторанного вкуса дома. Он универсальный, яркий и вкусный, и точно станет новым фаворитом для обедов и вечеров с друзьями.